4 tipy, jak na zdravý životní styl

Co je zdravý životní styl?

Zeptejte se 30 lidí, co je to zdravý životní styl? Pravděpodobně dostanete 30 různých odpovědí. To proto, že neexistuje jedna definice. Zdravý životní styl znamená, že děláte věci, které vám dělají radost a cítíte se v nich dobře. O tom, jak vypadá váš zdravý životní styl, rozhodujete vy.

Jíte vyváženou stravu, pravidelně se hýbete, vyhýbáte se drogám a dostatečně odpočíváte? Paráda! Nerizikový životní styl zachraňuje i další životy. Věděli jste to? Darování plasmy v Europlasmě dělá hrdiny z obyčejných lidí, kterým nejsou lhostejné životy ostatních.

Autor: AdobeStock

1. Vyvážená strava

Co je vyvážená strava? Jednoduše jíte jen tolik kalorií, kolik jich během dne spotřebujete. Pokud sníte více kalorií, než kolik jich spálíte, přebytečné kalorie se uloží ve formě tuku.

1. Jezte více zeleniny – konzumace více zeleniny a ovoce je spojena s nižším rizikem srdečních onemocnění, mrtvice, rakoviny a předčasného úmrtí.

2. Dopřejte si malé porce ořechů, nízkotučných mléčných výrobků, fazolí, libového masa, drůbeže nebo ryb.

Nekupujte polotovary. Obsahují rafinované obiloviny a přídatné látky, jež mění strukturu, chuť či barvu.

Příklady potravin:

● Chipsy,

● balené zákusky,

● kuřecí nugety,

● slazené snídaňové cereálie a další.

Výroba polotovarů přispívá k emisím skleníkových plynů, nedostatku vody, snížení biologické rozmanitosti, plastovému odpadu a odlesňování.

Výhody vyvážené stravy:

● Silný imunitní systém, který předchází infekcím a bojuje s nimi.

● Nižší riziko některých typů rakoviny.

● Nižší krevní tlak.

● Zdravá hmotnost.

● Více energie.

● Základní živiny pro podporu růstu tkání.

2. Pravidelný pohyb

Pravidelný pohyb zajišťuje klouby a svaly v dobré kondici. Tělo není stvořeno k sezení.

Výhody pohybu a cvičení:

● Udržuje zdravý postoj k problémům a psychickým tlakům.

● Dodává větší pružnost a sílu.

● Zabraňuje nudě.

● Zlepšuje spánek..

● Přibývá méně tělesného tuku.

● Učíte se novým dovednostem.

● Uvolňování endorfinů (hormony štěstí).

TIP: Medituje 10 – 20 minut, vyzkoušejte jógu či si pořiďte krokoměr k motivaci na chůzi.

Ať už je to jakkoli, fyzická aktivita odbourává stres, spaluje kalorie a zvyšuje sebevědomí. Užívejte si i dny odpočinku. Příliš mnoho cvičení zvyšuje riziko zranění či způsobí syndrom vyhoření (přestanete cvičit úplně).

3. Udržujte přátelství

Podpořte duševní zdraví. Udržujte pevné vztahy a komunikaci s přáteli a blízkými. Naplánujte si výlet či mrkněte společně na oblíbený film ve vaší internetové televizi.

Lidé s nekvalitními vztahy a špatnými sociálními vazbami mají vyšší riziko deprese.

4. Kontrolujte stres

Chronický stres přivádí tělo neustále do režimu: ,,Bojuj nebo uteč”. To zatěžuje váš imunitní systém a zvyšuje náchylnost ke zdravotním problémům (srdeční onemocnění, cukrovka, deprese, zažívací problémy). Právě dobrý zdravotní stav je jedna z podmínek darování krevní plazmy. I vy můžete pomoc lidem, co to potřebují.

Autor: AdobeStock

TIP: Máte stres ze živelných pohrom, vytopení či odcizení vašeho majetku? Tuto obavu může vyřešit pojištění majetku.

Nalaďte se pozitivně

Vaše cesta ke zdravějšímu životnímu stylu začíná malými změnami. Buďte přesvědčeni, že to dokážete. Jedno počáteční vítězství vás popožene ke stanovení nových a vyšších cílů. A poslední rada na závěr? Mějte pozitivní přístup.