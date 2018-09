 »   »  4C konference přiveze do Prahy herní vývojáře

Konference 4C, na níž se 5. a 6. října setkají nejen přední vývojáři počítačových her, ale také lidé z oborů, které dnes s hraním her velmi souvisí. V pražském kongresovém hotelu Clarion tak promluví například Mo Fadl, ředitel divize e-sportu ze společnosti Riot Games. Tato společnost stojí za celosvětově úspěšnou hrou League od Legends. Dalším světovým fenoménem je bezesporu hra Minecraft. Na 4C do Prahy dorazí technický ředitel slavné pixelové hry Jason Cahill. Konference však nenabídne jen více než 90 mluvčích a jejich prezentace, ale také workshopy a možnost neformálních setkání.

Hosté se tak setkají nejen s programátory, designéry, ale také s vizionáři, kteří se zabývají vývojem her pro virtuální realitou. Posluchač si tak na 4C může vybrat témata, která nejvíc vyhovují jeho zaměření a profesi.

Právě virtuální a augmentovaná realita (VR / AR) je v poslední době velmi oblíbená a mnoho vývojářů se snaží přinášet hry v novém a graficky strhujícím prostředí. Na 4C tak dorazí i šéf speciálních projetů z Wargamingu Alexander Bobko. Ten se zabývá vývojem AR a VR platforem pro světově populární hru World Of Tanks. „Na 4C v Praze chceme představit náš nejnovější prototyp stolního herního spektra pro augmentovanou realitu. Nazýváme jej World of Tanks AR Spectate. Doslova uvidíte bitvy z World of Tanks v té nejlepší grafice na vašem stole… v augmentované realitě skrz obrazu iPad,“ říká Bobko a dodává: „ Představte si, že brzy budeme moci sledovat hry online, filmy, nebo vzdělávací programy na jakémkoliv povrchu AR.“

Pražská 4C konference přivítá vice než tisícovku účastníků ze všech koutů světa a současně nabídne celou řadu hostů z mnoha globálních společností. Různorodnost témat a chuť dávat prostor novým trendům, takové by mělo být letošní 4C.

Konference vznikla navíc pod taktovkou samotných vývojářů a jejím cílem je přinést posluchačům v sálech ty nejnovější poznatky z oblasti technologií, umění, herního designu, publikování, ale také marketingu a budoucnosti her. Zní to jako fráze, ale skutečností je, že právě podíl vývojářů na organizování této konference se promítá i do výběru témat a hostů. S trochou nadsázky by šlo říci, že 4C je zde od vývojářů pro vývojáře.

4C se především snaží předvídat změny, které herní průmysl provázejí a nabízí sdílení s předními odborníky na videohry.

Vstupenky jsou ještě k dispozici na stránkách akce: https://conf4c.com/en/

Zde najdete také kompletní program a přehled všech hostů.