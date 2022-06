5 věcí, které musí mít každý prepper?

Nutné ozbrojení pro preppery – vzduchovka

Pokud se ocitnete v divočině, je třeba se po zuby ozbrojit. Jen tak zkrotíte matku přírodu. Snaha zdolat divočinu vyžaduje mnohem víc než jen typické věci, které používáte v domácnosti. Hodit se vám bude vzduchovka pro přežití. Nezapomeňte zvážit kvalitu konstrukce před cenou. První a nejdůležitější prioritou je dlouhá životnost, pak přesnost a nakonec výkon. Pokud máte výkon a přesnost, ale zbraň nefunguje, když ji potřebujete, pak na dalších dvou nezáleží. Vzduchovku i další věci k přežití si můžete rozmístit po domě nebo si postavit speciální zahradní domek, kde budete mít vše pohromadě. Alternativou je i sklep.

Autor: AdobeStock

Nože na přežití

Nože na přežitíjsoukonstroukčně specializované pro vynikající výkon v takových situacích. Nůž pomůže pročistit cesty, postavit přístřešek, připravit jídlo a ulovíte s ním potravu. Kromě toho je to impozantní sebeobranná zbraň, pokud víte, jak s ní zacházet.

Zaměřte se na nůž na přežití s pevnou čepelí. Absence pohyblivých mechanických částí mu dodává odolnost a pružnost, která umožňuje řezat větší větve stromů a větvičky. Nůž by měl být ostrý pro usnadnění práce.

Krabička poslední záchrany

Krabičky poslední záchrany (KPZ) jsou zásoby věcí pro případ nouze. KPZ se dělí do kategorií podle vašeho instinktu přežití. Vybírejte a kombinujte produkty podle potřeby. Pro mnohé má větší smysl chudší sada pro přežití než vojenská. Při přípravě je klíčová jednoduchost. Zvláště proto, že v nejhorším případě táhnete všechno toto vybavení na značnou vzdálenost.

Typy KPZ:

● Multifunkční krabička,

● vojenská krabice,

● krabička proti pandemii Covidu-19,

● krabička pro cestovatele a outdoor,

● krabička do hor,

● sada první pomoci,

● nouzová sada na ohřev jídla.

Zapalovač nebo zápalky

Zapalovač či krabička zápalek nabízí nejjistější způsob, jak rozdělat oheň jediným škrtnutím. V současné době existují vodotěsné zápalky, které umožní rozdělat oheň i ve vlhkých podmínkách. Oheň pomůže při vaření a odradí divoká zvířata. Pro krizové situace doma se vyplatí mít i jiný zdroj tepla, jako jsou kotle na dřevo. Nebudete tak závislí na dodávkách energie, když dojde k jejich přerušení.

Lano aneb základní výbava pro preppery

Jeden ze základních nástrojů pro konec světa? Použijete ho na vázání věcí, tahání a shazování věcí do děr. Potřebujete nastavit nástražný drát u vchodu do úkrytu? Jedná se o víceúčelový předmět, který výrazně zvyšuje šance na přežití v divočině. Lano hodíte do kufru auta, do kempingové výbavy nebo k nářadí na projekty, kde se vyžaduje trochu páky.

Autor: AdobeStock

Vytvoření plánu

V neposlední řadě je nezbytnou součástí přípravy na přežití vytvoření plánu s rodinou. Těchto 5 věcí je takový základ, které musí mít každý prepper. Je možné, že budete potřebovat i další předměty pro přežití v divočině a nouzové situace. Musíte být také vynalézaví, přemýšliví a kreativní, abyste vymýšleli nové způsoby, jak přežít v různých nouzových situacích.