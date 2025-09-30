7 způsobů, jak poznáte, že právě vaše firma potřebuje Interim CMO

|
Jak poznáte, že by se vám Interim CMO hodil právě teď?
1) Vaše strategie vzniká podle toho, kdo zrovna sedí u stolu
2) Tým je zahlcen exekutivou a nikdo neřídí směr
3) Agentury střídáte častěji než kampaně
4) Investujete do marketingu, ale nevíte, co z toho máte
5) Hledáte seniorního marketéra už půl roku a marně
6) Rychle rostete a marketing nestíhá držet krok
Kdo je Interim CMO a proč vlastně existuje
Interim CMO (Chief Marketing Officer) je zkušený marketingový stratég, který do firmy vstupuje dočasně. Není to jen další člověk v marketingu. Mění způsob řízení a plánování. Je vhodný zejména pro firmy v růstu, během změny strategie nebo v chaosu, kde marketing nefunguje.
Interim CMO přináší kombinaci strategického vedení, přesahu do byznysu a schopnosti rychle naskočit do rozjetého vlaku. Tahle role vznikla jako reakce na rychle se měnící trh, přetíženost interních týmů a nedostatek seniorních lidí.
Co Interim CMO řeší jinak než klasická agentura nebo interní tým
Interim CMO propojuje marketing s obchodem a produktem. Přináší zkušenosti z různých firem, odvětví i trhů. A co je nejdůležitější – nastavuje procesy, strukturu a přenáší know-how přímo dovnitř firmy. Pokud je potřeba, přináší navíc i vlastní exekutivní tým nebo podporu jednotlivých specialistů.
Je možné, že svou firmu v některém z následujících problémů poznáte. V Česku se tahle role zatím objevuje spíš výjimečně. Mezi průkopníky patří třeba agentura Optimio, která ji nabízí firmám jako flexibilní formu strategického vedení marketingu.
1) Vaše strategie vzniká podle toho, kdo zrovna sedí u stolu
Když nemáte jasnou strategii, ale jen náhodné nápady podle toho, kdo má zrovna hlasitější názor, je zaděláno na problém. Marketing pak není řízený cílem, ale lidmi.
Příklad z praxe: B2B firma začne tvořit Reels na TikTok jen proto, že to „dělají všichni“. Interní nadšenec sice baví publikum, ale nikdo neověří, zda se tam skutečně nachází cílová skupina, zda obsah řeší její potřeby a jestli má vůbec šanci přinést obchod.
Řešení: Interim CMO přináší nadhled a udržitelnou koncepci, která není závislá na konkrétních tvářích u stolu. Udělá průzkum trhu a nasměruje energii i rozpočet do kanálů, které reálně přinášejí výsledky. Postupně pak rozšiřuje marketingový mix, aby vznikla promyšlená síť touchpointů, kde se zákazník s firmou přirozeně potká.
2) Tým je zahlcen exekutivou a nikdo neřídí směr
Příklad z praxe: Všichni něco dělají, ale nikdo vlastně neví proč. Jeden připravuje newsletter, druhý ladí bannery, třetí plánuje event. Ale chybí propojení a jasné odpovědi na otázku, proč to vlastně dělají? Bez koordinace a směrování nemůže žádný tým fungovat efektivně.
Řešení: Interim CMO nastaví prioritizaci, rozdělí role a vytvoří jasný plán. Prakticky to znamená, že se už nebude řešit nespočet kampaní současně, ale například jen tři, které mají největší dopad. A tým konečně získá směr, díky kterému jeho práce začne dávat smysl.
3) Agentury střídáte častěji než kampaně
Příklad z praxe: Možná jste už vyzkoušeli tři agentury, ale stále to „není ono“. Problém ale často není v dodavatelích. Je v nejasném zadání, chybějící strategii a chybějícím řízení.
Řešení: Interim CMO nastaví prostředí, ve kterém i agentura může odvést špičkovou práci. Převezme roli zadavatele, který přesně ví, co chce, a navíc dokáže agenturu řídit. Výsledkem nejsou tři zbytečně vystřídané agentury, ale dlouhodobý partner, který firmě skutečně pomáhá růst.
4) Investujete do marketingu, ale nevíte, co z toho máte
Příklad z praxe: Každý měsíc vám chodí report plný čísel. Kliky, zobrazení, dosah. Jenže nikdo nedokáže odpovědět na jednoduchou otázku, zda marketing skutečně vydělává peníze. Bez kontextu nemají reporty význam.
Řešení: Interim CMO zasadí čísla do strategie. Ukáže, které kanály skutečně přinášejí zákazníky, a které jen „žerou“ rozpočet. Díky tomu konečně začnete řídit marketing skrz výsledky.
5) Hledáte seniorního marketéra už půl roku a marně
Příklad z praxe: Trh je přebraný a zkušeného člověka na plný úvazek není snadné najít. A když už se to podaří, onboarding trvá měsíce. Výsledek? Marketing stojí a firma ztrácí drahocenný čas.
Řešení: Interim CMO může naskočit hned. Okamžitě převezme řízení, nastaví procesy a zároveň vám pomůže vybrat správného kandidáta na trvalou pozici. Firma tak neztratí dynamiku a vy získáte čas na klidný nábor.
6) Rychle rostete a marketing nestíhá držet krok
Příklad z praxe: Obchod jede, produkt frčí, ale marketing tápe. Nemáte čas na plánování, protože se všichni zaměřují jen na rychlé kampaně, akce na poslední chvíli, a nikdo přitom neplánuje dopředu.
Řešení: Interim CMO nastaví systém, který růst podpoří. Připraví roadmapu na několik měsíců dopředu, aby marketing nebrzdil obchod, ale stal se jeho partnerem. Díky tomu dokáže firma růst udržitelně, ne chaoticky.
7) Marketing u vás řeší „všichni tak trochu“
Příklad z praxe: Když je marketing rozprostřený mezi obchod, HR a CEO, výsledek bývá roztříštěný. Pokud CEO schvaluje vizuály, obchodník spravuje LinkedIn a HR občas napíše článek na blog, marketing je roztříštěný a bez jasné odpovědnosti.
Řešení: Interim CMO dočasně tuto roli převezme, nastaví procesy a rozhodne, komu má být role v budoucnu předána. Naučí tým dívat se na marketing skrz data, výsledky a potřeby zákazníků. Firma tak získá nejen okamžitý leadership, ale i dlouhodobou kompetenci, která jí zůstane.
Interim CMO od Optimia
Optimio je fullservice marketingová agentura, která se od výkonnostního marketingu postupně dostala ke komplexnímu vedení značek. Díky práci pro desítky firem z různých oborů tým získal zkušenosti, které ukazují, že nejčastější slabinou firem není kreativita nebo nápady, ale právě chybějící strategické vedení.
„Služba Interim CMO vznikla přirozeně. Viděli jsme, že mnoha firmám chybí silný lídr marketingu, ale zároveň nepotřebují full-time zaměstnance. Interim CMO je pro ně flexibilní řešení s okamžitým dopadem.“
Jak spolupráce funguje a co od ní čekat
- Začíná se workshopem.
- V rámci první schůzky je třeba si s klientem vyjasnit cíle a očekávání.
- Poté se připraví jasná strategie, akční plán a konkrétní kroky k realizaci.
- Vše se zrealizuje podle předem stanoveného plánu.
- Na závěr se vše vyhodnotí a porovná se očekávání se splněnými cíli.
V rámci služby Interim CMO nejde o trvalý stav. Interim CMO má vždy dočasný mandát s cílem předat vedení zpět do firmy nebo jej připravit pro nástup nového marketingového lídra. Spolupráce může běžet paralelně s náborem nebo přechodem na agenturní model. Vše probíhá transparentně a s respektem k firemní kultuře.
Největší chyba? Čekat, až bude pozdě
Pokud už tušíte, že marketing u vás nefunguje tak, jak by měl, je velká šance, že problém není nový, jen se zatím neřešil. Interim CMO vám může rychle vrátit kontrolu nad růstem. Nejde o další náklad. Jde o někoho, kdo konečně ví, co dělat. A kdo to dokáže přetavit ve výsledky. V Optimio se tomu věnují denně a často právě v okamžiku, kdy firmy potřebují rychle získat zpět kontrolu nad růstem.
Možná právě teď nastal čas podívat se na marketing jinýma očima. Pokud hledáte partnera, který vám pomůže nastavit směr a vrátit výsledky, ozvěte se Optimiu. Rádi s vámi najdou řešení šité na míru.