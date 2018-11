 »   »  Affiliate konference s Booking.com, Zásilkovnou a Filipem Podstavcem

Již tento čtvrtek 15. listopadu se program Affiliate konference s pořadovým číslem 13 v prostorách Café Louvre v Praze zaměří především na to, jak se svými online projekty úspěšně expandovat do zahraničí, jak na technické SEO a UX. Přítomni budou největší odborníci na affiliate marketing z ČR a SR a inspiraci přinesou nejlepší affiliate projekty roku 2018.

SEO a linkbuilding pro e-commerce

Jeden z nejuznávanějších specialistů na SEO a linkbuilding, Filip Podstavec, zasvětí účastníky do současných trendů a vizí ze světa SEO. Hovořit bude také o nejčastějších chybách, kterých se firmy dopouštějí. „Zaprvé je to netestování, o kterém budu více hovořit na konferenci. Dále firmy často nepřemýšlejí nad tím, co měl na mysli uživatel, když hledal daný dotaz, a co je pro něj nejlepší odpověď. Další chybou je podceňování linkbuildingu a PR a nedostatečná znalost technického SEO a tím i jeho podceňování. Opakovanou chybou je také krátkodobé myšlení,“ vypočítává Filip Podstavec.

Zkušený SEO specialista Richard Klačko z agentury Taste Medio bude na Affiliate konferenci mluvit o filtrování obsahu v rámci webu, například sortimentu, jako o příležitosti na rozšíření struktury webu pro lepší zacílení na různé vyhledávací dotazy. „Správným nastavením se automatizovaně vytvoří stránky s obsahem, které se pak zobrazí ve výsledcích vyhledávání a lze je využít i v jiných kanálech, jako je třeba PPC,“ přibližuje Richard Klačko. Špatně nastavená filtrace naopak podle něj snižuje potenciál webu být ve vyhledávání vidět při zadání specifičtějších dotazů a hrozí riziko zaindexování stovek tisíc nesmyslných stránek, které „kradou“ hodnotu důležitým stránkám.

Tomáš Vrtík z Expandeco, který pomáhá e-shopům s expanzí ve střední a východní Evropě, přítomným přiblíží, co čeká e-shopy, které chtějí uspět v zahraničí, jakým výzvám budou čelit, jaké náklady s sebou expanze přináší a specifika různých zemí. Největší potenciál podle něj mají státy jihovýchodně od ČR a SROV. Přednáška bude inspirativní i pro publishery, kteří chtějí rozšířit svoje aktivity do ciziny.

Jak rozjet byznys s Booking.com

Petr Haloun, který přijede přednášet z evropské centrály Booking.com v Amsterdamu, ukáže, jak inovativně podnikat s affiliate programem Booking.com. Miroslav Malát z Bibloo zasvětí účastníky do procesu expanze a probere, na co se primárně zaměřit i na co si dávat pozor. Věnovat se bude tipům z oblasti marketingu, logistiky, IT i dalším nezbytným krokům. Alexandr Jeleascov, CEO společnosti Coletaria.ro (Zásilkovna) sdělí, co očekávat od expanze na rumunský trh a jak se na ni připravit. O světě SEO a UX, analýzách a testování webu bude hovořit Daniel Musil z Aitom Digital.

Zástupci největší světové affiliate sítě CJ.com představí novou platformu CJ Insights, která nabízí přehledy klíčových ukazatelů výkonnosti, rozhraní v lokálním jazyce a možnost zobrazení agregovaných výsledků napříč všemi účty publishera či inzerenta. Reporty umožňují také jednoduché porovnání výkonu v čase a mnoho dalšího.

Affiliate projekt roku, workshop a networking

Součástí 13. ročníku Affiliate konference bude také workshop se zástupci e-shopů DEK, Lekarna.cz, Yves Rocher a SuperZOO, kteří se podělí o zajímavé trendy a své inspirativní plány do budoucna. Nejzajímavější letošní počiny na poli affiliate marketingu v ČR a SR představí vyhlášení výsledků soutěže Affiliate projekt roku 2018.

„Už 7 let se na Affiliate konferenci setkávají majitelé a manažeři předních českých a slovenských e-shopů s provozovateli webů a profesionály ze světa výkonnostního online marketingu, aby si vyměnili know-how, zlepšili své projekty a navázali nové obchodní vztahy,“ říká Robert Studený, CEO pořádající společnosti VIVnetworks.com, která je v ČR a SR jedničkou na poli affiliate marketingu.

Více informací včetně možností registrace naleznete na webu Affiliate konference.