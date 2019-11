 »   »  Affiliate marketing je nezbytnou součástí mediálního mixu

Affiliate Club je jednou z mála affiliate sítí, která úspěšně provozuje vlastní výkonnostní projekty. Tím nejznámějším z nich je PlnáPeněženka.cz, která je největším cashback portálem v Česku.

Díky Plné Peněžence a kampaním, do kterých investují marketéři Peněženky desítky milionů korun ročně, má firma zkušenosti se zadáváním a vyhodnocováním vlastních kampaní. Řeší tedy, podobně jako e-shopy, plánování kampaní napříč všemi mediatypy od PPC až po televizi.

Stejně jako e-shopy pak své kampaně podrobně vyhodnocuje až na úroveň uživatele. Právě díky využívání celého spektra marketingových aktivit je nezbytné sledování atribucí a správného přiřazení přínosů jednotlivých zdrojů návštěvnosti.

Není tedy divu, že svým partnerům z řad e-shopů a poskytovatelů služeb dokonale rozumí a dokáže jim zabezpečit efektivní propagaci jejich produktů i značky.

Z druhé strany jsou projektoví manažeři jednotlivých projektů firmy zodpovědni za ziskovost svěřených projektů. Ty jsou v podstatě 100% postaveny na příjmovém modelu na bázi affiliate marketingu. Projektoví manažeři jsou tak v rolích affiliate partnerů – publisherů. Musí sledovat efektivitu každé vynaložené koruny a musí dobře volit, který e-shop budou propagovat a v jaké míře.

Affiliate Club tak má unikátní know how. Jednak jako velký zadavatel reklamy, zároveň i jako publisher a do třetice samozřejmě jako affiliate síť, které poskytuje služby pro oba tábory. Z těchto zkušeností pak těží zapojené e-shopy i publisheři.

Jak affiliate marketing funguje

Vysvětlovat jak funguje affiliate marketing čtenářům Lupy je jako nošení dříví do lesa, tak alespoň stručně. Publisher propaguje nabídku vybraného partnera (většinou e-shopu) na své náklady. Často se jedná o vlastní webové stránky, youtube kanál, vlastní stránky či skupiny na sociálních sítích apod. Odměnou mu je pak provize, kterou e-shop zaplatí za skutečně prodané zboží. Provizi si volí sám e-shop, avšak ideálně po dohodě s affiliate sítí, aby byla provize dostatečně atraktivní pro publishery, kteří se sami rozhodují, který e-shop budou propagovat.

Základem je kvalitní affiliate platforma

Affiliate Club využívá jednu z největších a nejstabilnějších platforem na světě – Tune. Spojením Has Offers (původní dodavatel technologie) a Tune získal Affilaite Club ohromný náskok před konkurencí v segmentu mobilních zařízení.

Tune je pro Affiliate Club špičkovou otevřenou technickou platformou, nad kterou má postaveno vlastní rozhraní tak, aby mohl zajistit perfektní servis pro trhy střední Evropy.

Zkušený tým

Dnes už více než čtyřicetičlenný tým se stará o Affiliate Club, Plnou Peněženku, Lookio a další menší projekty. Affiliate Club vede zkušená Petra Bahounková, která je ve firmě už čtvrtým rokem. K ruce má dva týmy account manažerů, kteří se starají o e-shopy a publishery. Vývoj, marketing, grafici a obchodníci sdílí svůj čas a know how dělí napříč firmou. Díky tomu mohou těžit jednotlivé projekty ze synergií, které vznikají.

Sdílení zkušeností

Díky spolupráci s řadou firem, ať už se jedná o e-shopy nebo dodavatele, se v Affiliate Clubu potkává celá řada zajímavých myšlenek, case studies, lidí a technologií. I díky tomu vznikla myšlenka nenechávat si vše jen pro sebe. A proto v letošním roce uspořádal Affiliate Club hned dvě Inspirativní setkání, kde představil nejen vlastní novinky, ale především myšlenky, názory a zkušenosti zkušených profesionálů.

I v příštím roce bude tato aktivita pokračovat a už na jaře se tak můžete těšit na další Inspirativní setkání.

Protože osobních setkání není nikdy dost, s lidmi z Affilaite Clubu, Plné Peněženky i Lookia si budete moct osobně popovídat již na konci ledna na Reshoperu.

Propagace

Pokud ještě nejste součástí Affiliate Clubu, je nyní ta nejlepší doba. Právě v těchto dnech startují největší letošní kampaně na propagaci projektů Affiliate Clubu. Projekty budete potkávat na obrazovkách TV, na bigboarech podél silnic, v celoplošných i regionálních rádiích a samozřejmě v onlinu.

Zapojení je velice snadné a propagace vašeho e-shopu může být online během několika málo dnů. Pokud chcete využít velkých mediálních kampaní, je právě teď nejlepší doba. Kampaně, včetně TV poběží do konce ledna.