Affiliate Port v prvním pololetí roku 2023 navýšila obraty o 37 %

Tento trend je podporován nejen kvalitními službami, ale i spoluprací s Plnou Peněženkou a celou řadou věrnostních programů mezi které patří O2 Radosti, ČSOB Svět Odměn, UP nebo Penny. Svůj podíl na tomto úspěchu mají také zahraniční partnerství i nově implementovaný měřící software.

Co je affiliate marketing a proč je tak úspěšný

Affiliate marketing je propagace založená na provizním prodeji. Nejčastěji se o affiliate marketingu mluví ve spojení s propagací e-shopů, i když provizní prodej může být založen nejen na zprostředkování prodeje zboží, ale třeba i služeb, finančních produktů nebo energií.

Affiliate program si mohou e-shopy provozovat sami, ale mnohem častěji využívají affiliate síť, která jim přináší celou řadu výhod. Kvalitní služby poskytuje inzerentům mezinárodní affiliate síť AffiliatePort, která sídlí v Praze. Služeb této sítě využívají firmy jako Tchibo, Okay, Notino, Pompo, Teta Drogerie, IDEA Nábytek, About You, Bonprix, Bonami, Vivantis a mnoho dalších.

Affiliate síť se stará na jedné straně o inzerenty, kterým zajišťuje marketingovou a technickou podporu, na straně druhé pak o publishery. Ti propagují značku a služby inzerenta na své náklady výměnou za provize ze zprostředkovaného prodeje. Affiliate síť zajišťuje, aby se nabídka inzerenta dostala k tisícům publisherů zapojených v Affiliate Portu. Garantuje transparentní měření konverzí a zajišťuje fakturace a platby. Díky tomu inzerent místo stovek až tisíců individuálních komunikací s publishery a proplácení stejného množství faktur komunikuje s jediným profesionálním partnerem, který se o vše postará.

„Chcete nové zákazníky a zvýšit loajalitu stávajících? Zviditelnit brand a přitom stále platit jen provize z realizovaných nákupů? Spojte se s affiliate sítí, která má vlastní výkonnostní projekty.”

Affiliate marketing přináší mnoho benefitů

Významnými publishery v affiliate sítích jsou cashbackové portály. Jedná se o projekty, které investují své kapacity a finance do budování zákaznické základny a propagace zapojených e-shopů. Cashbackový portál PlnáPeněženka motivuje zákazníky k nákupu v e-shopech a výrazně tak zvyšuje dosah marketingové komunikace samotných e-shopů. E-shopu tak přivádí nejen nové zákazníky, ale motivuje i ty stávající k opakovaným a častějším nákupům.

Plná Peněženka je stejně jako affiliate síť Affiliate Port projektem společnosti 5DM.cz což přináší významné výhody a zjednodušení komunikace mezi e-shopem a marketingovými specialisty Plné Peněženky. Inzerenti Affiliate Portu tak získávají další možnosti propagace, recenzí, brandových kampaní a spolupráci na míru.

Velkou oblibu u e-shopů po celém světě mají také takzvané kupónové weby. I ty patří k největším affiliate publisherům. Kupónové weby shromažďují slevové kupóny na jednom místě. Tyto kupóny pak posílají zákazníkům nebo je publikují na webu a to vždy se svým affiliate linkem. Z přivedených zákazníků následně získávají provizi. Kupóny jsou pro e-shop skvělá věc, jen je potřeba zvolit správnou strategii, aby byly pro zákazníka motivátorem nákupu, nikoliv jen součástí nákupu, která e-shopu snižuje marži. 11 let zkušeností v oboru a znalost trhu i ze strany publisherů umožňuje Affiliate Portu nastavit nejvýhodnější podmínky pro obě strany a inzerentům poradit, jak potenciál kupónových webů využít.

Další výraznou skupinu publisherů tvoří obsahové weby a influenceři. Inzerenti mají tyto partnery ve velké oblibě, protože má jejich obsah často vysvětlující formu nebo obsahují osobní doporučení. Tato forma často přivádí nové zákazníky, ale má i svá omezení. Nejedná se o typický výkonový prostor, proto mívá tento zdroj omezený potenciál z pohledu konverzí, navíc obsahoví partneři nemohou svůj projekt zahrnout velkým množstvím komerčních nabídek, protože by přišli o zájem svého publika.

Forem propagace prostřednictvím affiliate marketingu je mnohem více. Zajímavé jsou různé e-mailové databáze, kdy rozesílací subjekt má svolení uživatelů k marketingovému oslovení, nebo třeba facebookové skupiny.

Jak jednoduše a rychle začít

Stejně jako ostatní formy marketingu i u affiliate spolupráce je dobré si na začátku zvolit správnou strategii a nastavit správně KPI. Jakými kroky si tedy musíte projít?

Spojení se sítí / nalezení technického řešení Kontaktujte affiliate síť Affiliate Port, domluvte podmínky spolupráce a uzavřete smlouvu.

Kontaktujte affiliate síť Affiliate Port, domluvte podmínky spolupráce a uzavřete smlouvu. Prodejní marže a stanovení provize Na každém produktu můžete mít různou marži. Lze vytvořit i skupiny produktů nebo kategorií s podobnou marží. Pokud si takovou jednoduchou analýzu a rozdělení uděláte, víte, jak vysoké provize můžete v affiliate programu nastavit.

Na každém produktu můžete mít různou marži. Lze vytvořit i skupiny produktů nebo kategorií s podobnou marží. Pokud si takovou jednoduchou analýzu a rozdělení uděláte, víte, jak vysoké provize můžete v affiliate programu nastavit. Nasazení trackovacího kódu Affiliate software vygeneruje jednoduchý měřicí kód, který je nutné vložit do stránek e-shopu. Samotná implementace je snadná a zabere jen pár minut. Následuje testování měření a spuštění programu.

Affiliate software vygeneruje jednoduchý měřicí kód, který je nutné vložit do stránek e-shopu. Samotná implementace je snadná a zabere jen pár minut. Následuje testování měření a spuštění programu. Komunikace s publishery, marketing Zveřejněním podmínek programu začíná práce s publishery. Affiliate síť najde a osloví partnery, kteří budou kampaň propagovat.

Prozákaznický přístup a špičková technologie

Affiliate Port patří mezi přední affiliate sítě ve střední Evropě. Je významným partnerem pro celou řadu předních e-shopů, které bedlivě sledují každou korunu investovanou do marketingu a affiliate jim vychází jako jeden z nejefektivnějších způsobů propagace.

Stěžejní je pro něj profesionální přístup ke každém detailu. Starostlivost a péče o zákazníky je jedním z důležitých pilířů projekt. Jen díky tomu opakovaně získává důvěru nejen tisíců affiliate partnerů, stovek e-shopů, ale také předních věrnostních programů. Affiliate Port je dlouhodobě merchant agregátorem pro společnosti O2, ČSOB, UP, Edenred a své služby zajišťoval také pro český a slovenský Mastercard.

Profesionální měřicí a analytický nástroj

Neméně důležitá je pro Affiliate Port špičková technologie. To jsou interní systémy, agilní vedení vývoje a kvalitní software s názvem Scaleo, který byl oceněn jako High Performer pro rok 2023. Scaleo, který patří ke světové špičce a je jedním z lídrů v oboru. Svým stabilním měřením bez výpadků, neustálými inovacemi a progresivním přístupem plně vyhovuje požadavkům sítě i náročných tuzemských a zahraničních partnerů.

„Kvalitní software umožní inzerentům nejen snížit časovou zátěž na schvalování konverzí díky API, ale také zabrání vzniku konverzí o které se přímo affiliate partneři nezasloužili.”

Affiliate Port díky moderním technologiím umožňuje partnerům provádět pokročilé analýzy, optimalizovat a monitorovat marketingové kampaně a affiliate podnikání. E-shopy ocení zejména přehledné reporty s velkým množstvím zajímavých dat, neomezenou historii databáze konverzí, podporu více měn a chytrou detekci různých způsobů standardní propagace. Affiliate partneři si chválí velmi dobře připravené API, jednodušší tvorbu deeplinků a možnost rozlišit vlastní traffic až deseti volitelnými parametry.

Affiliate Port navíc svým partnerům poskytuje celou řadu funkčních rozšíření, která jsou do administrace implementována a respektují potřeby a specifika jednotlivých regionů.

Všichni partneři mají do analytického systému přístup, což jim umožňuje sledovat data v reálném čase a rychle dle potřeby reagovat. Affiliate Port dále zajišťuje pravidelný reporting výkonu, připravuje podklady pro schvalování konverzí a procesuje již zmíněnou fakturaci tak, aby všem maximálně ulehčila činnost. Neustále k dispozici jsou také zkušení account manažeři, kteří spolu s partnery na míru vymýšlí a realizují nejvhodnějších formy propagace daného e-shopu. Kvalitní měření, komunikace a servis jsou základem fungující spolupráce.

Prezentaci marketingových možností, služeb sítě Affiliate Port, možností spolupráce s Plnou Peněženkou a dalšími partnery získáte kontaktováním týmu na stránkách AffiliatePort.eu nebo na e-mailu info@affiliateport.eu