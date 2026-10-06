AI, algoritmy a nové publikum přepisují pravidla online médií a marketingu

Do distribuce obsahu stále výrazněji vstupují doporučovací algoritmy a AI, mění se způsob vyhledávání informací a přibývají nové formáty i platformy. Pro média to znamená nové otázky kolem šíření obsahu a práce s publikem, pro značky pak především otázku viditelnosti a toho, jak se jejich obsah dostane ke správným lidem.
Konference Czech Internet Forum se zaměří právě na tyto změny. V programu se potkávají AI vyhledávače, AI agenti a obsahové týmy, data o českých médiích, nové mediální návyky generací Z a Alfa, Connected TV i omnichannel. O zkušenosti a data z praxe se podělí odborníci ze světa médií, marketingu a technologií už 3. listopadu v pražském Hotelu Duo.
Co musí značka udělat, aby ji AI zmínila?
Když lidé hledají odpovědi prostřednictvím AI, mění se i pravidla viditelnosti značek. Petr Princ ze společnosti SkupinaKlik.cz se v přednášce Brand jako vstupní lístek do AI odpovědí zaměří na to, jak AI pracuje s entitami, citacemi, autoritou a sentimentem. Ukáže také, proč kvalitní web a obsah samy o sobě nemusí stačit a co může ovlivnit viditelnost značky v AI odpovědích.
AI lze skvěle využít i v samotné tvorbě obsahu. Lucie Hrdinová z WPP Media představí koncept AI content týmu, v němž AI asistenti a agenti zastávají různé role – od sledování trendů a kontroly originality přes hledání nápadů až po kritické hodnocení výstupů. Jak se kvůli tomu mění kompetence marketingových specialistů?
Jak se mění česká média a jejich publikum?
Technologie ale nejsou jedinou věcí, která mění fungování médií. Tomáš Hynčica z ResSOLUTION Group a Tereza Šimečková z Admosphere Time představí data o mediálních návycích generací Z a Alfa a jejich vývoji. Pro média i značky je stále důležitější vědět, co nejmladší publikum sleduje a jak jeho návyky ovlivňují práci s obsahem.
Na jejich vystoupení naváže Velká mediální debata s Petrou Fondou z BurdaMedia Extra, Danielem Gruntem z TV Nova, Matějem Huškem ze Seznam.cz a Lukášem Kubátem z FTV Prima. Řeč bude o krátkých videích, podcastech, Connected TV, sociálních sítích i využití AI a doporučovacích algoritmů. Debatu o tom, jak média získávají a udržují pozornost mladého publika, bude moderovat Filip Rožánek, šéfredaktor DigiZone.cz.
Josef Šlerka z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky se na český online mediální prostor podívá z datové perspektivy. V přednášce Mapa médií jako dendrogram, heatmapa a síť představí analýzu textů z více než 600 online zdrojů. Pomocí statistických metod ukáže vztahy mezi médii, polarizaci a mainstreamizaci témat, emoce i opakující se obsahové vzorce.
Proměnu médií z jiné perspektivy představí Václav Moravec. Po více než dvou desetiletích v České televizi spustil vlastní placenou platformu Moravec.cz. V rozhovoru s Davidem Slížkem, šéfredaktorem Lupa.cz, bude mluvit o budoucnosti médií, proměně role novináře i zkušenosti s budováním vlastního mediálního projektu.
Televize, mobil, desktop. Jak je propojit?
Uživatel dnes mezi kanály přirozeně přechází. Značky ale jednotlivé části kampaní stále často plánují a vyhodnocují odděleně. Vojtěch Lambert z LCG New Media porovná možnosti lineární televize a Connected TV a ukáže, kdy dává smysl jednotlivé přístupy využít nebo kombinovat. Přidá také konkrétní případové studie.
Na fragmentaci mediálního prostředí navážou Marek Pohanka a David Sedliský z Adformu. Jejich přednáška Jak využít Omnichannel pro efektivnější marketing se zaměří na propojení televize, desktopu, mobilu, audia a digitálních obrazovek. Ukážou, jak spojit mediální plánování, data a cíle jednotlivých kanálů a využít mezi nimi synergie.
Na omnikanálový přístup z pohledu kreativy se podívá také Gabriela Vasile z Teads. Na lokálních i globálních kampaních ukáže, jak přizpůsobit kreativu různým prostředím – od Connected TV po interaktivní formát InRead – a jak ji pomocí dat optimalizovat pro lepší mediální výsledky.
Co rozhoduje o tom, zda reklama funguje?
Praktický pohled na fungování brandové kampaně nabídne Kristýna Rakovská. V case study Ahoj, tady Niceboy představí cestu od insightu a kreativy přes mediální strategii až po obsah pro jednotlivé kanály. Součástí budou také data z brandového výzkumu a pohled na dopad kampaně na značku a byznys.
Úspěch kampaně ale nekončí u kreativy, cílení nebo výběru kanálů. Roli hraje také prostředí, ve kterém se reklama zobrazí, a pozornost, kterou jí publikum věnuje. Tomáš Řehák z Kuráž Media se proto zaměří na důvěryhodnost reklamního prostředí, posun od brand safety k brand trust a rostoucí význam attention jako metriky.
Pokud chcete být u debat o tom, kam se posouvá mediální a marketingový byznys, přidejte se k nám 3. listopadu. Zaregistrovat se můžete na stránkách konference Czech Internet Forum, kde najdete i program a seznam řečníků.
Partnery konference jsou Adform, LCG New Media a Teads. Mediálním partnerem je MediaGuru, produktovým partnerem pak EasyEvent. Organizátory jsou Lupa.cz a TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.