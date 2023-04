AI, kyberbezpečnost či technologické novinky. Víme, kde nesmíte chybět!

Svátek všech digitálních nadšenců to je konference KKDS Olomouc 2023. Každý rok se potkává na 500 milovníků světa internetu, telekomunikací, kyberbezpečnosti, technologií, sítí a inovací v moravské metropoli, aby zjistili, kam kráčí digitální sítě. Co přinese další rok? Jaké jsou novinky a trendy v oboru? To se dozvíte první květnový čtvrtek v Olomouci.

Na 1 000 m2 jde s kůží na trh na 49 vystavovatelů. Mezi nimi nechybí například Vodafone, TP-Link, Skylink a další. Na své si přijdou milovníci technologií, IPTV, kyberbezpečnosti, ale i financí či legislativy.

Ve dvou přednáškových sálech vás čeká 25 prezentací od odborníků z oboru. Odpovědi získáte například na otázky:

Je internet stále svobodné médium ? Povede někam blokování obsahu v internetu?

? Povede někam blokování obsahu v internetu? Co přinese nová směrnice EU o bezpečnosti sítí a informací NIS2 ?

? Jaké jsou trendy v kybernetické bezpečnosti ?

Co chystá CETIN v letošním roce?

Jak zákon nakládá s klamavou reklamou ?

Češi vyvíjí alternativu pro DNS servery Googlu či Cloudflaru. Jak je na tom Whalebone s projektem DNS4EU ?

Jak pracovat s digitálními technickými mapami ve stavebním řízení?

Jak lze využít umělou inteligenci v dnešním světě?

Jak detekovat anomálie v síti ?

Co je to SOC ( Security Operation Centre ) a dokáže vyřešit problémy s kybernetickou bezpečností?

Jak využít FVE energie při provozu internetové sítě?

Mezi přednášejícími nechybí ani taková jména jako Jan Kolouch, guru přes kyberbezpečnost v Čechách, Marek Ebert, předseda Rady ČTÚ, Jan Skopeček, místopředseda Poslanecké sněmovny, novináři Matyáš Zrno a Patrik Zandl nebo třeba Petr Filipi, ředitel Odboru Digitalizace a internetu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Konference se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje a Výboru nezávislého ICT průmyslu.

Svá místa si nezapomeňte zarezervovat zde: REGISTRACE. My se těšíme na viděnou v Olomouci!