AI umí tvořit rychle. Ale co dnes skutečně funguje?

AI dnes dokáže během chvíle vytvořit text, návrh kampaně i sérii dalších výstupů. O to větší roli ale hraje otázka, co si v době zrychlené produkce ještě udrží pozornost publika a dáva obchodní smysl. Právě na to se zaměří letošní ročník konference Content First. Její řečníci předvedou, jak ovládnout moderní storytelling, jak efektivně budovat komunity na sociálních sítích, proč by měla být firemní média službou zákazníkům i jak nejlépe využít AI v kreativním procesu.
Čekají vás například tyto přednášky:
WORKSHOP: Tvorba AI videa naživo podle námětu diváků
Hranice mezi přednáškou a technologickou performancízboří Ondřej Svoboda, který předvede vznik krátkého AI videa podle námětu diváků a projde s vámi celý proces od prvního promptu přes vizuály a animaci až po hlas a hudbu.
Od digitálního balastu k obsahu, který má šmrnc
Jan Pilát (WPP Media) ukáže,jak využít AI jako kreativního parťáka a s daty najít emocionální triggery. Odnesete si praktický návod, jak tvořit obsah, který má šmrnc a zanechá stopu. Co odděluje úspěch od průměru, předvede na reálných kampaních, včetně úspěšného příkladu pro Chupa Chups.
Příběh. Největší kapitál značky
Na case study Kooperativy ukáže Jiří Langpaul (WEAREGINGER), proč je dlouhodobě konzistentní příběh pro značku cennější než neustálé změny stylu a strategie. Přednáška se zaměří na to, jak vzniká komunikace, která vydrží roky a buduje skutečnou důvěru.
Podcasty 2026: Komunitní formát, nebo „levná“ televize poháněná AI?
Na podcasty jako na formát mezi automatizovanou produkcí a autentickým komunitním prostorem se podívá Hana Němečková (Storylab). Ukáže, kde může AI pomoct a kde naopak oslabuje hodnotu, která dělá podcasty pro publikum i značky výjimečné.
Firemní média v době AI: obsah jako služba
Jak AI proměňuje blogy, magazíny, newslettery i interní komunikaci, vysvětlí Lucie Milerová (52pages). Těžištěm bude myšlenka, že obsah už není jen výstup, ale služba, která má lidem pomoci rychle najít odpověď, zorientovat se a lépe se rozhodnout.
Jak budovat komunitu na sociálních sítích s byznysovým dopadem
David Duc (ShortPRO) ukáže, proč dnes nestačí jen vyrábět obsah a sbírat dosahy. Zaměří se na budování komunity, která posiluje důvěru, doporučení i nákupní rozhodování, a nabídne i pohled na metriky, které mají skutečný obchodní význam.
Jak použít AI v kreativním procesu aneb nebuďte generický, trapný a zaseknutý
Praktický pohled na to, jak zapojit AI do kreativy tak, aby nezmizel nápad, značka ani pointa, nabídne Petr Koubek (LCG New Media). Ukáže, jak z AI udělat užitečného parťáka, a ne továrnu na generický obsah bez emocí a originality.
AI avatar jako nový brand asset
Alexander Bruna z Elevaty.ai ukáže, jak z AI avatara udělat víc než jen efektní postavu na sociálních sítích. Představí, jak nastavit jeho charakter a roli tak, aby se stal konzistentní tváří značky pro obsah, kampaně, zákaznickou péči i prodej.
Přijďte si pro konkrétní postupy, jak tvořit obsah, který nejen baví, ale skutečně prodává a buduje loajalitu. Program i přehled řečníků konference Content First najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i registrovat.
Partnerem akce je společnost Emortiq. Mediálním partnerem konference je MediaGuru, produktovým partnerem pak Easy Event. Akce vzniká za podpory Whitepress, organizuje ji TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info.