AI video v marketingu: Tvořte obsah na sítě rychle, efektivně a on-brand

Workshop AI video v marketingu vám ukáže, že klíčem ke skvělému AI videu není jen samotný software, ale především způsob, jakým nad tvorbou uvažujete. Zaměříme se na tvorbu videa na základě referenčních obrázků – zjistíte, jak do videa přirozeně dostat váš reálný produkt, konkrétní postavu či specifické prostředí, a ukážeme si postupy, jak udržet jejich vizuální konzistenci napříč všemi záběry. Dotkneme se také digitálních avatarů a formátů evokujících uživatelský obsah (UGC).
V rámci praktické části si vyzkoušíte vytvořit první koncept a záběry pro vlastní video, které vám poslouží jako odrazový můstek pro další tvorbu. Odnesete si však především nadčasové dovednosti – naučíte se, jak nad videoobsahem uvažovat strategicky v kontextu firemního marketingu, jak se orientovat v rychle se měnícím světě AI a kde zjistit, jaký video model je aktuálně ten nejlepší.
Jak to celé bude probíhat:
- AI video v dnešní době a strategický mindset: Kdy dává AI video smysl, na co si dát pozor a jak nad ním uvažovat s ohledem na marketingovou strategii. Získáte také know-how, jak a kde sledovat aktuální trendy a efektivně si vybírat ty nejlepší nástroje na trhu.
- Praktická ukázka krok za krokem: Tvorba videa z referenčních obrázků (produkt, postava, prostředí) v programech, které si může vyzkoušet každý. Ukážeme si, jak zajistit konzistenci prvků napříč videem, podíváme se na možnosti využití avatarů či UGC.
- Praktický workshop: Přechod od teorie k praxi. Každý si podle zadání vyzkouší vytvořit první hrubou verzi vlastního videa a osvojí si základní pracovní postupy.
- Sdílení zkušeností, Q&A a postprodukce: Diskuze nad tím, jak komu nástroje fungovaly v praxi a řešení konkrétních překážek. Na závěr si představíme tipy na postprodukci a ukážeme si, jak vytvořený koncept posunout dál.
Workshop bude v režii tvůrce videí Ondřeje Svobody, který se specializuje na praktické a kreativní využití umělé inteligence, zejména v audiovizuální tvorbě. Je držitelem ocenění Osobnost AI 2025 v kategorii Kultura, také je autorem jednoho z prvních AI videí odvysílaných v televizním vysílání a spolupracuje se stanicemi TV Nova a Česká televize.
Čtyřhodinový online workshop proběhne 7. října a je určen především profesionálním marketérům, social media manažerům a tvůrcům obsahu. Registrovat se můžete na webu akce.