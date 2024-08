AI zásadně mění obor IT. S jejím využitím i ochranou dat může pomoci COM PLUS CZ formou outsourcingu

Nabízí řadu využití, ale s tím souvisí i vyšší nároky na zpracování dat, a především jejich ochranu. COM PLUS CZ využívá dvě nejznámější platformy AI, a to MS Copilot a ChatGPT a dokáže je dále přizpůsobit potřebám zákazníků.

COM PLUS CZ působí na trhu již od roku 1993 a pobočky má po celé České republice. Hlavními oblastmi působení firmy jsou outsourcing ICT, telekomunikační sítě, kybernetická bezpečnost a projektování technologických celků. COM PLUS se zaměřuje na informační a komunikační technologie, přičemž jednou z hlavních oblastí působení je právě outsourcing ICT.

Nejvýznamnějším partnerem společnosti COM PLUS CZ je globální lídr v digitální transformaci Atos Czech Republic s.r.o. Společně zajistili IT podporu pro významné subjekty na trhu.

„Se společností COM PLUS CZ spolupracujeme již více než 10 let. Vybrali jsme si ji jako dodavatele pro její operativnost, flexibilitu a poměr cena/výkon. Společně realizujeme několik projektů v oblasti dodávky IT služeb napříč celou Českou republikou a spolupráce funguje podle našich představ.“ říká o spolupráci Radek Mihalík z Atosu, který zde působí jako Head of Professional Services.

COM PLUS CZ dokáže v rámci outsourcingu využít platformy AI k optimalizaci a automatizaci procesů IT (monitoring, migrace, zabezpečení) nebo ke zlepšení komunikace například pomocí chatbotů a hlasových asistentů a překladů. Zároveň ale dokáže zajistit bezpečné využití AI a ochránit tak citlivá data svých zákazníků. Jedním ze spokojených zákazníků využívající služby společnosti COM PLUS CZ je firma SCHÄFER MENK S.R.O. a její IT manager Ctirad Hájek:

„S firmou COM PLUS CZ spolupracujeme již více než 3 roky. Firma nás bezpečně provedla modernizací IT procesů. Základním stavebním kamenem naší firemní IT strategie je kybernetická bezpečnost. A to byl také první úkol, který jsme společně řešili.

COM PLUS nám poskytuje nejen denně dostupnou podporu formou Helpdesku, ale je zároveň aktivní v hledání nových řešení pro naše stále rostoucí potřeby.

Společně jsme realizovali zavedení nového Active Directory, NGFW Cisco, antiviru ESET s cloudovou konzolí, bezpečného zálohování a archivace firemních dat, spustili jsme nový firemní intranet, evidenci smluv a mnoho dalších pokročilých řešení, která využívají nejmodernější dostupné prostředky.“

Cílem outsourcingu je zajištění celého IT nebo části společností COM PLUS CZ, přičemž výhoda spočívá v získání know-how a dlouholetých zkušeností. Nejčastěji se provádí formou správy a údržby IT infrastruktury, tedy především počítačových sítí serverů a koncových stanic. Další možností je poskytnutí doplňkové služby v oblasti zálohování, M365 světa, pořizování HW/SW, správy sítě a implementace NGFW, servisní podpory 24/7 HELP DESK a odborného poradenství.

V případě svěření IT se odpovědnost za smluvené služby přenese na dodavatele a zákazník se může plně a efektivně věnovat oboru své činnosti, a především ušetřit finance v podobě rozložení a optimalizace investičních nákladů. Díky outsourcingu se IT přesune do provozních nákladů, nad kterými zároveň zákazník získá lepší kontrolu. COM PLUS CZ sídlí po celé České republice, proto dokáže poskytnout kvalitní služby zákazníkům kdekoli na našem území.