Ajťák na příjmu. Tak trochu jiná zákaznická podpora od Nordic Telecomu

Ajťák poradí s internetem, technologiemi i elektronikou

Už přes rok Nordic Telecom poskytuje všem svým zákazníkům prémiovou podporu Ajťák na příjmu, která lidem pomáhá vyřešit prakticky jakýkoli problém s počítačem, tiskárnou, softwarem nebo nastavením elektroniky obecně. Jde tak daleko za běžný standard zákaznické podpory poskytovatelů internetu.

Ajťáka na příjmu mohou zákazníci kontaktovat telefonicky každý den od 8 do 20 hodin. Službu má na starost sehraný tým 13 profesionálních operátorů-ajťáků, který vede Milan Horák: „Sázíme na osobní přístup. Umíme lidem poradit téměř s čímkoli, co se týká technologií a elektroniky. Nebo se o to vždy alespoň snažíme.“

Horák odhaduje, že denně jeho tým věnuje 10 až 20 procent času dotazům, které se netýkají internetového připojení od Nordicu. „Někdy může jít o maličkost, jako je spárování dvou zařízení přes Bluetooth. Jindy se zase jedná o zálohování nebo obnovu dat z počítače. Jsme schopni pomoci i s nastavením kamerových systémů,“ přibližuje Horák.

Lidé často žádají také o doporučení konkrétního internetového tarifu. „V takovém případě si vyslechneme potřeby zákazníka a pak doporučíme tarif s optimálním poměrem cena/výkon, aby lidé zbytečně nepřepláceli,“ vysvětluje.

Pomůže se slabým WiFi signálem i nastavením serveru

Ajťáci se také opakovaně setkávají s dotazy na slabý WiFi signál v domácnosti. Zejména v bytových domech se totiž signály z routerů často navzájem ruší. V takovém případě ajťák poradí, jak přeladit router na kanál s aktuálně nejnižší obsazeností.

„Lidi ve větších bytech nebo domech zase trápí, že v odlehlejších místnostech nemají internetové pokrytí. V těchto případech často pomůže, když se připojí na frekvenci 2,4 GHz. Dnešní routery totiž běžně vysílají v pásmech 5 GHz a 2,4 GHz. Právě signál v pásmu 2,4 GHz dosáhne dál, i když za cenu o něco pomalejší rychlosti,“ vysvětluje Milan Horák. „Případně doporučíme zákazníkovi jiná síťová řešení, například mesh systémy, složené ze dvou až tří vysílacích jednotek. Výsledkem je jedna domácí síť, ke které se připojíte jen jednou a pak už si jednotlivé WiFi jednotky předávají vaše zařízení, podle toho, která v daném místě nabízí nejlepší signál.“

Není výjimkou, že operátoři pomáhají na dálku i s nastavením mailových aplikací, jako je třeba Outlook. Pravidelně se objevují i dotazy na to, jak vyřešit problém se zavirovaným počítačem nebo mobilem. „Lidé se na nás obracejí jako na poslední instanci, která jejich potíže dokáže vyřešit,“ říká Horák s tím, že někdy jde o opravdu zamotané příběhy.

Závěrem vzpomíná i na jeden „hardcore“ ajťácký problém s mezinárodním přesahem. „Firemní zákazník potřeboval nastavit vlastní server, jenže IT podporu měl až v Dánsku. Vše dobře dopadlo a zákazník nám nakonec poslal děkovný e-mail, což nás vždycky potěší.“

„Ať už řešíme rutinní dotaz, nebo komplikovanější problém, za největší výhodu našeho týmu považuji schopnost empatie a pochopení zákazníkova problému, protože něco takového žádný chatbot nabídnout neumí,“ uzavírá Milan Horák.