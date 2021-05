Aktuálně o e-businessu: jak Covid zamíchal kartami?

Program konference opět nabídne hvězdnou sestavu přednášejících. Těšit se můžete například na Tomáše Bravermana z Heureka Group, Simonu Kijonkovou ze Zásilkovny, Tomáše Havryluka z Alza.cz, Jana Hanuše z Mall Group a řadu dalších skvělých osobností.

E-Business Forum se koná 25. května. Poprvé v jeho historii proběhne online. Pohodlně tak stihnete všechny přednášky, program poběží v jednom proudu a odpadá volba mezi dvěma sály kde konference obvykle probíhá. Každý účastník navíc dostane kompletní videozáznam z akce. Přednášky si tak budete moci užít i opakovaně.

Jak vypadá letošní program?

Otevřeme řadu důležitých témat, jedním z hlavních je proměna e-commerce v době koronakrize:

Tomáš Bravermam, CEO Heureka Group, jako již tradičně otevře svou přednáškou celou konferenci. Na reálných datech ukáže, jak se v době koronavirové pandemie změnilo nákupní chování zákazníků. A to nejen v České republice, ale napříč střední a východní Evropou. Je naše budoucnost opravdu digitální a kamenné prodejny v ní nebudou potřeba?

Digitální transformace firmy není jednoduchá věc. O tom, jak se s ní poprali v SIKO a jak jim v době krize pomohl omnichannel k finanční stabilitě, pohovoří CEO SIKO koupelny a kuchyněTomáš Vala.

Budeme se věnovat logistice a jejím proměnám v aktuální situaci:

Martin Marek, Managing Director logistické služby DoDo, vidí krizi jako spouštěč změn v logistice e-shopů. Ve své přednášce se zaměří na to, jak doručování zboží vidí zákazníci, jak se jejich pohled proměňoval v průběhu nouzového stavu i jak výrazný může být vliv dobré logistiky na výkon e-shopu.

Real-time sdílená logistika: Case study z blízké budoucnosti představí Ondřej Krátký, CEO společnosti Liftago. Doručení same day za cenu stadardního D+1, škálovatelná logistika, která dokáže pružně reagovat na změnu poptávky a fungovat 24/7. Jak se chce Liftago vypořádat s tak troufalými plány?

Podíváme se na aktuální téma udržitelnosti a společenské odpovědnosti:

Jakub Veselský, CEO a Co-founder obchodu (nejen) s udržitelnou módou Freshlabels,nastíní klíčové problémy zodpovědného přístupu firem k podnikání a upozorní na základní omyly, kterých se všichni můžeme dopouštět, protože nám chybí informace. Od obecného se zaměří více na společnou oblast fullfilmentu.

Ukážeme si, jak zapracovat v klíčové oblasti zákaznické péče:

Nejméně polovinu obratu a až 80 % zisku přináší vracející se zákazníci. Pokud stejně jako většina e-shopů loajalitu svých zákazníků neměříte, nemůžete ji ani nijak řídit. Co je to Net Loayalty Score, jak se měří, co vám může přinést a jak s ním začít pracovat se dozvíte na přednášce Radka Hrachovce, Partnera společnosti Pricewise.

Samozřejmě jsme vám právě odprezentovali jen část z programu, čeká nás dalších třináct témat a řečníků. Kompletní program se všemi anotacemi přednášek, medailonky spíkrů nebo přihlašovací formulář najdete na webu konference. Staňte se součástí dalšího ročníku E-Business Fora. Startujeme v úterý 25. května online.

Těšte se na hvězdy české e-commerce scény

Generálním partnerem konference je

Heureka Group

. Hlavním partnerem je

ABRA Software

. Partnery konference jsou společnosti

Daktela

,

Dognet

,

K2 e-shop

,

LCG New Media

,

Pošta bez hranic

,

PriceKit

,

Shopsys

a

Zásilkovna

. Mediálními partnery jsou e-commerce

magazín EXEC

,

Lupa.cz

,

Marketing Journal

,

MediaGuru

a

Podnikatel.cz

. Pořadatelem a odborným garantem je

Asociace pro elektronickou komerci (APEK)

. Organizátorem je

TUESDAY Business Network

. Produkčně konferenci zajišťuje

Internet Info

.