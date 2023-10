All-in-one služba pro moderní zpracování dat pomáhá firmám zlepšit obchodní výsledky

Informace, které firmy získávají, ať už o svých zákaznících, jejich chování nebo obecných trendech na trhu, představují obrovský potenciál, ale také jednu z podmínek pro úspěšné fungování a rozvoj podnikání. Nekvalitní nebo chybějící zpracování dat může vést k neefektivitě, špatným strategickým rozhodnutím firmy a ve finále i k horším hospodářským výsledkům. To si uvědomila i společnost působící jako distributor elektrické energie a rozhodla se přejít na modernější řešení, které by bylo škálovatelné, schopné obsluhovat miliony zařízení, s vysokým zabezpečením a dokázalo by výrazně zrychlit datové procesy v rámci firmy.

Jako partnera si k tomu vybrala firmu Analytics Data Factory, která je expertem na správu a využití firemních dat. Protože se zákazník chtěl vyhnout zdlouhavé a nákladné implementaci zahrnující nový hardware a nákupy licencí, rozhodl se pro inovativní all-in-one službu NEOdata, která dokáže pomoci firmám všech velikostí sjednotit informace z různých zdrojů – aplikací, internetových stránek, databází apod. a efektivně je využít k dalšímu rozvoji podnikání. To vše navíc v reálném čase v řádu milisekund. Služba je poskytována modelem pay-as-you-go, zákazník tedy platí pouze za skutečně využitý objem služeb.



Autor: ADF

Od rigidního IT prostředí k moderní práci s daty za pouhé čtyři měsíce

Společnost ADF se na cestě ke splnění představ zákazníka musela vypořádat s řadou překážek. IT technologie byly zastaralé, tedy docházelo k problémům s výkonem a informace byly dodávány se zpožděním a v nízké kvalitě. Navíc hrozilo bezpečnostní riziko kvůli nezabezpečeným databázím a nešifrované komunikaci.

Prvním krokem k modernizaci tak byla důkladná analýza prostředí zákazníka. Společnost Analytics Data Factory detailně popsala problematické části v rámci IT infrastruktury a následně navrhla nejvhodnější postup ušitý na míru potřebám zákazníka. Díky úzké spolupráci a špičkovému řešení se během čtyř měsíců od prvního kontaktu povedlo zavést all-in-one službu NEOdata.

„Realizace dodaného řešení nám umožnila projít si celým cyklem od úvahy o zlepšení a zrychlení, přes sestavování architektury, až po samotný provoz. V praxi jsme znovu ověřili realizaci procesu bez jediného výpadku. Doručili jsme službu, která nejen splnila veškeré požadavky, ale především dokázala zjednodušit a urychlit procesy hned od prvního dne.“

Kamil Mahdal, CEO společnosti Analytics Data Factory.

Rychlost, bezpečnost a kvalita

Po dokončení projektu získal zákazník moderní prostředí pro zpracování dat včetně datové vrstvy a zákaznického portálu. Konsolidací datové vrstvy včetně frontendových aplikací došlo k 18násobnému zrychlení oproti původnímu stavu. Zatímco původní odezva při načítání informací byla od 3 do 9 vteřin, nyní dojde k načtení dat během desetiny vteřiny. Dostupnost klíčových komponent se podařilo zvýšit na 99 %. Nově zákazník může využívat všechna potřebná data, která jsou dostupná v real-time.

Pro více informací o produktu NEOdata navštivte www.neodatabyadf.cz