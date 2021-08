Atos Hackathon: Umělou inteligencí proti vandalismu

Pravdou ale je, že daný pojem použil už v roce 1956 americký informatik John McCarthy a jedním z mnoha průkopníků byl také Alan Turing o šest let dříve. Historii však nechme stranou a pojďme se podívat na současnost, kdy v tomto oboru probíhá rychlý rozvoj, a to zejména díky kombinaci dostupnosti výkonného hardwaru, nových algoritmů a velkého množství dat. Umělou inteligencí, specificky strojovým učením, se budou zabývat i účastníci říjnového Atos Hackathonu.

„Umělé inteligenci (AI) se dnes v podstatě nedá vyhnout. Využít ji lze pro každou lidskou opakující se činnost. Velmi dobře se dá uplatnit pro diagnostiku ve zdravotnictví, kde například na základě strojového učení (ML) umí na rentgenu určit nález. Užitečná může být i právníkům na procházení rozsáhlých a opakujících se materiálů. Dalších možností aplikace ML je celá řada,“ podává příklad David Šlechtický, odborník na AI a ML ze společnosti Atos, která umělou inteligenci zařadila jako jedno z témat nadcházejícího Hackathonu.

Právě Atos Hackathon, který proběhne 23. až 24. října 2021 přinese zajímavou příležitost, jak do světa AI více proniknout a spolupracovat na něčem opravdu užitečném. „Hackathon je rozdělen na několik tracků, z nichž se jeden zabývá právě praktickou aplikací strojového učení. Připravili jsme pro účastníky tracku zadání tak, aby dávalo smysl a výsledek byl prakticky využitelný,ale zároveňnejde o příliš komplexní problém, se kterým by si neporadili účastníci, kteří s touto oblastí zatím nemají příliš zkušeností,“ popisuje David Šlechtický z Atosu, vedoucí tracku s názvem Zlepši Česko.

Zlepši Česko – nebuď lhostejný vůči vandalismu

Výsledkem je téma graffiti a vandalismu. „Samozřejmě nemáme nic proti graffiti jako takovému, které je v mnoha případech uměním, problém však nastává ve chvíli, kdy dochází k poškozování cizího majetku. Často se tak děje sprejováním tzv. tagů, tedy značek, či podpisů vandalů na místa, kde je to nežádoucí, tedy fasády soukromých či veřejných budov, ploty, dopravní prostředky a podobně. Čas od času se policii podaří autora dopadnout, ale bývá potrestán pouze za konkrétní výtvor, u kterého je přistižen. Přitom svých tagů má po městě desítky a jejich sečtením může vznikat škoda mnohem většího rozsahu,“ popisuje výchozí situaci David Šlechtický s tím, že jen Dopravní podnik hl. m. Prahy zaznamenává v souvislosti s nelegálním graffiti škody ve výši 12 milionů korun ročně.

V rámci Atos Hackathonu se zadání bude týkat právě tagů. Výsledkem dvoudenní práce týmů bude nástroj, respektive mobilní aplikace či webová stránka, kde budou moci lidé nahrávat fotografie nelegálních tagů ve svém okolí. Nástroj pak na základě strojového učení vyhodnotí, se kterými dalšími tagy v okolí se fotografie shoduje na základě společných znaků a bude tak monitorovat činnost konkrétních vandalů ve větším rozsahu. Samospráva a Policie ČR mohou k jednotlivým tagům v aplikaci přidávat další informace o výši škody či řešení. Právě Policii ČR přinese aplikace lepší přehled o jednotlivých vandalech a jejich činnosti. Součástí tracku bude trénink strojového učení na základě dostupných fotografií, příprava uživatelského rozhraní a tvorba názvu nové služby.

„Přihlásit se mohou týmy o 3 až 5 lidech. Je potřeba, aby alespoň jeden člověk v týmu byl znalý programování, ale určitě to není nutné pro všechny členy. Cílem je rozmanitost týmu, která zaručí, že se jednotlivé znalosti a schopnosti budou dobře doplňovat. Programátor je klíčový pro tvorbu uživatelského rozhraní, nicméně trénink strojového učení může provádět i člověk bez IT zkušeností. Pro tvorbu názvu se může hodit třeba i člověk s přesahem do marketingu,“ popisuje David Šlechtický, vedoucí tracku.

Příležitost se vzdělávat a navazovat kontakty

Hackathon, neboli hack marathon, je zajímavou možností, jak se mohou IT nadšenci, třeba i s nižší úrovní znalostí, v tomto oboru rozvíjet. Účastníci si vyzkouší práci pod tlakem, během necelých dvou dnů totiž bude potřeba vytvořit celistvý produkt. Kromě získaných znalostí a praktických zkušeností si účastníci odnáší také spoustu zajímavých kontaktů i navázaných přátelství. Nedílnou součástí hackathonu je i zajímavý doprovodný program koncipovaný formou přednášek a zrelaxovat bude možné na lekcích jógy. Ti nejúspěšnější zároveň odchází se zajímavými cenami. Kromě umělé inteligence připravil Atos také tracky zaměřené na Internet věcí, DevOps a tzv. Tenderton, hackathon zabývající se soutěžením a zpracováním státních IT zakázek.

