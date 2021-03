Bez papíru s tisíci zaměstnanců? Podívejte se, jak spravuje dokumenty světový leader OpenText

Společnost OpenText, kterou si mnozí IT profesionálové v Česku vybaví hlavně v souvislosti s řešeními SAP, je sama o sobě jedním z největších světových dodavatelů informačních systémů pro velké firmy a korporace. Při webináři OpenTextu 16. března si můžete udělat představu o jednom z klíčových podnikových témat dnešní doby, kterým je bezpapírové HR.

Digitalizace HR má jasné cíle – zefektivnit, ušetřit, ochránit

Jak ve firmách se stovkami či tisíci zaměstnanci docílit toho, že se správní lidé ve správný čas věnují správným aktivitám – a to zvlášť v období zvýšené fluktuace nebo při současné pandemii, kdy je třeba umožnit práci z domova a minimalizovat osobní schůzky? „Digitalizovat vše tak brzy, jak to jen lze,“ odpovídá Daniel Koschemann ze společnosti Opentext. Pokud je digitální transformace HR úspěšná, povede k tomu, že ušetří práci jak personalistům firmy, tak jejímu IT oddělení a samotným zaměstnancům. Navíc jde o nejúčinnější ochranu před lidskou chybou a možnými právními postihy, které mohou organizace stát nemalé peníze.

Vše podstatné na webináři 16. března v 11 hodin

Webinář „Paperless HR – From Idea to Reality“ ukáže, proč by plně digitalizovaný a centralizovaný soubor personálních dokumentů měl v současné době být pro firmy standardem. V jedné hodině se o bezpapírovém HR dozvíte vše podstatné z technologického hlediska včetně praktických ukázek. Nástroje společnosti OpenText pro správu dokumentů, například Extended ECM for SAP SuccessFactors, OpenText Core for SAP SuccessFactors nebo kolaborativní nástroj CoreShare a nástroj pro digitální podpisy CoreSignature, nemají za cíl konkurovat HR ani účetním systémům, spíše tvoří jakousi páteřní síť pro správu příslušných dokumentů.

Webinář se koná od 11 hodin v anglickém jazyce a hlavním mluvčími budou Péter Matavovszky, HRIS a HRMS Manager ze společnosti Octapharma a Daniel Koschemann, Strategic Ecosystems Manager společnosti OpenText. Zaregistrovat se můžete zde.