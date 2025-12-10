Lupa.cz  »  Články  »  Bezpečné platby kartou? Nepodceňujte její nastavení

Přiložíte kartu k terminálu, ozve se pípnutí a je zaplaceno. Bezkontaktními platbami uhradíte nákupy mrknutím oka. Jen málokdo ale ví, co se děje v pozadí. Jak vlastně vaše karta pozná, kdy si má říct o zadání PINu či kdy transakci zamítnout a jakým způsobem brání zneužití vašeho účtu?
Jak funguje bezkontaktní platba kartou?

Jakmile přiložíte kartu k terminálu, proběhne výměna šifrovaných dat mezi kartou a vaší bankou. To vše v řádu milisekund. Systém ověří, zda máte na účtu dostatek prostředků, jestli se daná platba vejde do nastavených limitů či zda karta nebyla zneužita. Pokud je vše v pořádku, systém vyšle zpět potvrzení, plynule proběhne bezkontaktní platba kartou a transakce se uzavře.

Kdy karta (ne)chce PIN?

Možná jste si všimli, že občas chce po vás terminál PIN, i když jste částku zaplatili bezkontaktně. Není to náhoda. Karta má totiž nastaven bezpečnostní mechanismus, který si po překročení určité částky nebo po několika po sobě jdoucích transakcích automaticky vyžádá PIN pro ověření držitele. Tento princip chrání uživatele v případě, že by karta byla ztracena nebo odcizena. Bez znalosti PINu by ji nikdo nemohl používat neomezeně.

Nastavte si limity sami

Zabezpečení karty posilněte vlastním nastavením. Každá banka umožňuje upravit limit bezkontaktních plateb podle vašich potřeb. Nezapomeňte si nastavit denní limit pro všechny transakce, nejen pro platby u obchodníků, ale také pro internetové platby a výběry z bankomatu.

Díky tomu máte jistotu, že i kdyby karta skončila v nesprávných rukou, škoda nepřesáhne částku, kterou jste si sami nastavili. Limity si snadno upravíte v internetovém bankovnictví nebo mobilní aplikaci. A pokud kartu ztratíte, jednoduše ji tamtéž zablokujete.

Hlídejte si kartu a nesdělujte PIN

Vzhledem k nárůstu podvodů renomované banky, jako je například mBank, posilují bezpečnostní procesy a sledují podezřelé transakce. Vyhodnocují neobvyklé chování a v případě podezření platbu zastaví a ověří. Ani to ale nenahradí obezřetnost každého z nás. Vyplatí se:

  • pravidelně kontrolovat výpisy,
  • mít nastavené rozumné limity,
  • vždy vědět, kde se platební karta nachází,
  • nesdělovat nikomu PIN a při zadávání jej zakrývat.

Skvělým pomocníkem jsou notifikace či SMS zprávy o pohybech na účtu. Díky nim máte přehled o svém zůstatku v reálném čase a můžete okamžitě zareagovat, pokud by se dělo cokoliv pod

