Biometrie se etabluje na pracovištích. Usnadňuje kontrolu i administrativu

Biometrie zaznamenala za poslední dekádu obrovský rozmach. Například pro online platby se mezi Čechy podle průzkumu VISA z roku 2020 jedná o preferovaný způsob potvrzování, na kterém oceňují zejména rychlost a jednoduchost. Tuzemská banka Moneta se dokonce rozhodla z biometrie během letoška udělat jedinou možnost, jak identitu ověřit, a to zejména z důvodu narůstajícího množství útoků zneužívajících autorizaci přes SMS kódy.

Jednodušší administrativa a vyšší bezpečnost díky biometrii

Právě na biometrii staví i Fingera – kompletní softwarové i hardwarové řešení pro správu docházky zaměstnanců vyvinuté společností Innovatrics, která je světovou špičkou v oblasti biometrických technologií. „Firmy nasazením Fingery získají dokonalý přehled o tom, kolik času zaměstnanci tráví na pracovišti, případně i v terénu. Díky biometrii je totiž registrace příchodu či odchodu vždy provázána s konkrétní osobou,“ uvádí Petr Ducháček, regionální manažer Fingera pro ČR.

Veškerá data Fingera zobrazuje v přehledném rozhraní, které k jejich následnému zpracování využívá pokročilou automatizaci. Na jednom místě tak systém přehledně shromažďuje informace o přístupech, docházce, přesčasech, dovolených nebo třeba služebních cestách. Navíc je databáze kompatibilní s více než 30 rozšířenými účetními systémy. Nasazením Fingery se tak výrazně usnadní veškerá administrativa okolo odpracovaných hodin a mezd a šetří finanční prostředky.

Maximální bezpečnost na všech úrovních

Fingera je vyvíjená kompletně in-house v České republice, a k softwaru tudíž nemá přístup žádná třetí strana. Veškerá data jsou pak šifrována tak, aby je samo o sobě nelze nijak spojit s konkrétními osobami. Platforma je pak postavená na cloudové platformě Amazon Web Services, což zaručuje vysokou úroveň zabezpečení a spolehlivosti. Využívány jsou přitom výhradně servery nacházející se na území Evropské unie.

Fingera posiluje bezpečnost i ve firmách jako takových. Pracoviště umožňuje rozdělit na více zón s odlišnými právy na přístup tak, aby se například do výroby dostali jen proškolení pracovníci. Zapojit je přitom možné i více lokací, a to včetně těch dočasných, jako jsou například stavby. Pro takové situace Fingera vyvinula také přenosný přístupový terminál Fingera Go, který umožní identifikaci otiskem prstu, detekcí tváře, či kartou naprosto odkudkoliv díky vestavěnému 4G modulu a schopnosti fungovat i v off-line režimu.

Jedinečnou výhodou systému Fingera je detekce živosti. Detekce živosti je schopnost biometrického systému rozlišit skutečnou osobu od fotografie, videa nebo masky a zabránit tak pokusům o podvody s docházkou.

Modulární systém, který lze kdykoliv rozšířit

Co se statického hardwaru týče, nabízí Fingera široké portfolio terminálů vhodných do exteriérů i interiérů, které umožní kombinovat různé typy ověření. K dispozici jsou jak terminály využívající skenování obličeje, tak i čtečky otisků prstů, které díky unikátnímu algoritmu patří k nejrychlejším a nejpřesnějším na trhu. Biometrii lze také kombinovat s klasickými přístupovými kartami nebo kódy.

Kromě terminálů dodává Fingera zákazníkům i veškeré další potřebné součásti, jako jsou například turnikety nebo závory. Pro veškeré součásti pak platí, že zákazníkům přijdou předkonfigurované, takže je stačí jen připojit k elektřině a internetu. Systém je zcela modulární, tudíž jej lze snadno rozšiřovat. Zároveň je díky tomu vhodný jak pro malé podniky, tak i pro velké firmy s vlastní výrobou.

Intuitivní rozhraní pro pracovníky i zaměstnance

Patřičná pozornost je věnována také UX. Terminály disponují intuitivním rozhraním a v automatickém režimu, jestli pracovník zaznamenává příchod či odchod. Jedním kliknutím pak umožní doplnit podrobnosti jako například zahájení služební cesty.

Samotné rozhraní je pak k dispozici i prostřednictvím mobilní aplikace pro Android a iOS. Na pár kliknutí tak umožní zaměstnancům získat přehled o svých hodinách či dovolených, zatímco zaměstnavatelé či administrativní pracovníci získají na pár kliknutí okamžitý přehled o tom, kdo se nachází na kterém pracovišti. V případě potřeby také aplikace umožní spravovat přístupy na dálku.

„Díky vysoké flexibilitě je možné Fingeru využívat v opravdu širokém spektru firem. Už dnes máme stovky spokojených zákazníků po ČR a SR, a to od malých rodinných podniků až po velké firmy o stovkách zaměstnanců. Poptávka navíc neustále stoupá,“ uzavírá Petr Ducháček. Prozkoumejte všechny podrobnosti nebo si rovnou zažádejte o zkušební verzi či nabídku na míru.