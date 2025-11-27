Lupa.cz  »  Články  »  Black Friday u VEDOS: hosting za zlomek ceny

Black Friday u VEDOS: hosting za zlomek ceny

Ušetřete na hostingu, doménách a VPS. VEDOS má Black Friday slevy, které vám sníží náklady na web.
Black Friday už dávno není jen o levnější elektronice. Pokud máte web nebo e-shop, dává největší smysl ušetřit na tom, co běží 24/7 a vydělává peníze. VEDOS spustil svou největší slevovou akci roku a zlevnil webhosting, domény, VPS, mailhosting i další služby.

Co je ve slevě

Na stránce Black Friday u VEDOS najdete hlavně tyto věci

  • Webhosting NoLimit se slevou až 80 % na první období
  • Zvýhodněné tarify pro náročnější projekty (větší weby a e-shopy)
  • Slevy na VPS a servery pro ty, kdo potřebují vlastní výkon
  • Akce na vybrané domény a mailhosting

Konkrétní nabídka se průběžně rozšiřuje, takže má smysl stránku zkontrolovat víckrát během akce.

Jak slevu získat

  • Akce běží do 1. 12. 2025 a platí pro nové objednávky
  • U webhostingu NoLimit využijete slevový kupón BF25NOLIMIT, který zajistí výraznou slevu na první fakturační období

Postup je jednoduchý: vyberete službu, vložíte ji do košíku, zadáte kupón a objednávku zaplatíte.

Pro koho je to ideální

  • Majitelé menších i středních e-shopů, kteří chtějí snížit náklady na provoz
  • Firmy, freelanceri a agentury s více weby
  • Každý, kdo plánoval nový web a jen to odkládal
  • Projekty, které už běží na slabším hostingu a potřebují víc výkonu

Webhosting NoLimit je dlouhodobě jeden z nejprodávanějších hostingů v Česku, takže nejde o slevu na žádnou experimentální službu, ale osvědčenou kvalitu.

Proč to neprospat

Black Friday u VEDOS je časově omezený. Pokud víte, že hosting, doménu nebo VPS stejně budete potřebovat, ekonomicky nedává smysl čekat na později, kdy za stejnou službu zaplatíte násobně víc.

Stačí přejít na stránku Black Friday na vedos.cz, vybrat si službu, zadat kupón BF25NOLIMIT a snížit si náklady na hosting na minimum.

