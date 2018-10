 »   »  Blíží se největší .NET konference pro vývojáře v Česku

Update Conference Prague 2018 je největší .NET konference v Česku, která nabídne odborné přednášky 28 světově známých osobností, za kterými byste jinak museli cestovat daleko po Evropě. Konference se koná 22. a 23. listopadu 2018 v moderním prostředí Clarion Congress Hotel Prague.

Mezi přednášejícími jsou zaměstnanci Microsoftu a dalších velkých firem jako je například Amazon, autoři známých publikací a podcastů, či lidé aktivní v open source komunitách. Většina z nich v Česku ještě nikdy nepřednášela, ale možná je znáte z velkých zahraničních konferencí, případně jste četli jejich knížky nebo je viděli na Channel9 či na Pluralsightu.

Patří mezi ně zejména:

Julie Lerman – uznávaná autorka knih o Entity Frameworku

Laurent Bugninon – autor oblíbeného framewor­ku MVVM Light

Carl Franklin a Richard Campbell – autoři podcastu .NET Rocks !

Brandon Minnick – Xamarin a Azure Developer Advocate z Microsoftu

Adam Furmanek – specialista na .NET internals , big data a machine learning z Amazonu

Matt Warren – odborník na internals a výkonnostní optimalizace . NETu

Jaká jsou témata přednášek?

Program konference jsme sestavili tak, aby v něm byla zastoupena všechna důležitá témata a aby si na své přišli jak softwaroví architekti a team leadeři, tak weboví, desktopoví a mobilní vývojáři.

Konference nabídne tři přednáškové sály s paralelním programem, několik praktických workshopů a diskusní zónu Ask the Experts, kde budou řečníci připraveni zodpovídat dotazy účastníků. Přednášky budou zaměřeny především na .NET Framework, .NET Core, Azure, IoT, Machine Learning, webový vývoj, Xamarin, Cloud & Mobile Security a další oblasti související s platformou .NET.

Chybět nebude ani večerní párty s přednášejícími, která je naplánována po poslední přednášce prvního dne konference.



Clarion Congress Hotel Prague

Proč konferenci navštívit?

„V dnešním světě, kdy se prakticky každý měsíc objevují nové a nové technologie, knihovny, frameworky či cloudové služby, není možné znát vše do posledního detailu. Je ale nesmírně důležité udržovat si přehled o tom, jaké jsou možnosti, co tyto technologie nabízejí a kdy je použít.“, říká Tomáš Herceg – zakladatel Update Conference. A dodává: “Takto velká a obsahově bohatá vývojářská konference zaměřená na Microsoft technologie v Česku ještě nebyla. Přivést do Prahy tolik světových osobností je fantastické a já jsem za to rád. Doufám, že se nám tím podaří zavést novou tradici.”

Myslíme si, že každý .NET vývojář by měl mít povědomí jak o vývoji aplikací pro desktop, tak pro web a mobilní zařízení. Měl by něco tušit i o tématech, která jsou právě na vrcholu hype křivky – čas letí a v následujících 5 letech je totiž budeme potkávat všude. Pokud se o ně začnete zajímat dříve, získáte náskok a konkurenční výhodu.

“V České republice je velké množství špičkových vývojářů. Akce tohoto typu jim umožňuje dostat se do přímého kontaktu se světovou špičkou. Pro české firmy a vývojářské týmy je to vynikající příležitost a já jsem rád, že jako organizační tým konference můžeme být při tom.”, doplňuje Lukáš Adamec – vedoucí organizačního týmu.

Diskutujte i s českými experty

Přednášky budou probíhat v angličtině, ale v diskuzní zóně Ask the Experts budete mít zároveň možnost česky diskutovat se známými českými MVPs - nezávislými odborníky, kteří jsou známí v technických komunitách a přednáší na českých konferencích. Ti se s Vámi rádi podělí o svůj vlastní pohled na věc.

Nezapomeňte se včas registrovat

Registrace na Update Conference Prague 2018 je jak pro jednotlivce, tak i pro celé vývojářské týmy otevřená na webu konference - www.updateconference.net.

Budeme se na Vás těšit.