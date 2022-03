BRANDstorming 2022: Jak nakopnout vaši značku ke skvělým výsledkům

Určitě na vás někde vykoukli tancující křečci v ponožkách. Dedolesu se díky téhle kampani podařilo několikanásobně zvýšit povědomí o značce a protančit se k vyšším tržbám. Co dělat a nedělat pro to, aby se vaší značce povedlo totéž, prozradí Radovan Andrej Grežo, kreativní ředitel a majitel agentury Somebody & Somebody. Taky vymyslel ty křečky.