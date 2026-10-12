Broadcom mění cloudovou hru. Firmy hledají cestu z vendor lock-in

Firmy přehodnocují své IT strategie
Transformace obchodního modelu VMware po převzetí společností Broadcom patří mezi nejzásadnější změny, které v posledních letech zasáhly oblast podnikové virtualizace. Přechod na nové licenční modely a úpravy produktového portfolia přiměly řadu firem přehodnotit dlouhodobé strategie provozu IT infrastruktury.
Přestože VMware zůstává technologicky vyspělou platformou vhodnou zejména pro enterprise prostředí, eGovernment nebo specifické workloady typu SAP HANA, stále více organizací si klade otázku, zda je další setrvání na jediné platformě z ekonomického i provozního hlediska optimálním řešením.
Podle Českých Radiokomunikací (CRA), jednoho z největších poskytovatelů cloudu na českém trhu, se diskuse postupně přesouvá od samotného výběru hypervizoru k širší otázce technologické nezávislosti a dlouhodobé flexibility cloudových služeb.
„Zákazníci dnes neřeší pouze cenu licence. Stále častěji chtějí mít možnost zvolit pro jednotlivé části svého prostředí takovou platformu, která nejlépe odpovídá konkrétním požadavkům na výkon, provoz i ekonomiku. Proto rozvíjíme multiplatformní cloud, který dává firmám větší svobodu volby, aniž by přicházely o jednotnou správu a automatizaci,“ říká Petr Renč, Senior Cloud Product Manager CRA.
Multiplatformní cloud místo migrace za každou cenu
Zatímco někteří poskytovatelé stavějí svou strategii na nahrazení VMware jedinou alternativní technologií, CRA volí odlišný přístup. Cílem není migrace za každou cenu, ale vytvoření prostředí, v němž mohou vedle sebe fungovat různé virtualizační platformy podle konkrétních potřeb zákazníka.
V rámci služby Shared Cloud proto vedle VMware České Radiokomunikace budují také platformu založenou na hypervizoru KVM a orchestraci Apache CloudStack. Firmy mohou například ponechat kritické aplikace na VMware a současně nové projekty nebo méně náročné workloady provozovat na alternativní infrastruktuře.
Klíčovým prvkem tohoto modelu je jednotná správa obou prostředí prostřednictvím vlastního zákaznického portálu a rozhraní API. Uživatelé tak nemusí řešit rozdílné nástroje nebo procesy v závislosti na použité platformě.
Vendor lock-in nevzniká jen na úrovni hypervizoru
Mnoho organizací si uvědomuje, že závislost na dodavateli nemusí být spojena pouze s virtualizační vrstvou. Pokud je správa infrastruktury pevně navázána na proprietární nástroje konkrétní platformy, může se vendor lock-in jednoduše přesunout jinam.
CRA proto budují vlastní řídicí vrstvu nad jednotlivými cloudovými technologiemi. Součástí této strategie je harmonizační portál a rozvoj Public API, které umožní infrastrukturu spravovat prostřednictvím Infrastructure as Code nástrojů včetně Terraformu. Tím získávají zákazníci jednotný způsob automatizace bez ohledu na použitou virtualizační technologii.
Pro IT týmy to přináší nejen vyšší provozní efektivitu, ale také možnost postupného rozvoje prostředí bez nutnosti rozsáhlých jednorázových migrací.
Private Cloud na míru konkrétním požadavkům
Ještě větší flexibilitu nabízí model Private Cloud, kde CRA nenutí zákazníky do jedné technologické volby. Řešení navrhují individuálně podle požadavků na výkon, bezpečnost, compliance i provozní model.
Organizace mohou využít čistý bare metal, nebo kompletní infrastrukturu včetně správy virtualizační vrstvy. K dispozici jsou platformy Proxmox, Hyper-V, VMware Cloud Foundation i Apache CloudStack. Výhodou je plně dedikované prostředí bez sdílených kapacit a možnost navrhnout architekturu přesně podle potřeb konkrétního projektu.
Datová suverenita získává na významu
Vedle technologické flexibility roste význam dalšího tématu: kontroly nad daty a jejich geografickým umístěním. Evropské organizace stále častěji řeší datovou suverenitu, regulatorní požadavky a minimalizaci rizik spojených s provozem kritických systémů.
CRA v této oblasti staví na vlastních datových centrech v České republice a rozšiřují infrastrukturu také mimo Prahu, čímž posilují možnosti geografické redundance a disaster recovery scénářů. Součástí nabídky jsou rovněž Professional a Managed Services, které pokrývají návrh architektury, migrace i dlouhodobý provoz cloudového prostředí.
Cloud budoucnosti bude hybridní a technologicky otevřený
Události kolem VMware ukázaly, jak významnou roli hraje diverzifikace technologických platforem. Firmy si stále více uvědomují, že dlouhodobá stabilita cloudové strategie nespočívá v závislosti na jednom dodavateli, ale ve schopnosti kombinovat různé technologie podle aktuálních potřeb.
„Multiplatformní přístup, který v CRA rozvíjíme, reaguje na potřebu firem zachovat si nezávislost a flexibilitu cloudového prostředí,“ dodává Petr Renč.
Organizacím umožňuje využívat výhody jednotlivých platforem, zachovat jednotnou správu a současně si ponechat potřebnou míru kontroly nad vlastní IT infrastrukturou. V době rychlých změn na trhu se právě tato flexibilita může stát jednou z největších konkurenčních výhod.