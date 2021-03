Budeme vyprávět příběhy značek, které si zákazníci zamilují

Na letošní konferenci BRANDstorming si opět ukážeme inspirativní příběhy značek, ať už těch zavedených nebo těch, které teprve hledají své místo na slunci. Rozebereme krok za krokem budování značky, rebranding, přístupy ke kreativitě a improvizaci, reakce značek na dění posledního roku, obraz na sociálních sítích, udržitelnost, pomyslnou krizi v marketingu i právo pro marketéry.

Sejdeme se 29. dubna se značkami jako Red Bull, Ikea, Igráček, Buřinka od Stavební spořitelny České spořitelny nebo Coca-Cola a řadou agentur specializující se na brand building.

Výběr z programu

Jak společnost IKEA zaregovala na alarmující počet případů domácího násilí a odstartovala dlouhodobý projekt „Za bezpečný domov“, který dokonce přesáhl hranice regionu a rezonoval například až v Indii nebo Jižní Koreji, prozradí Petra Jankovičová z TRIAD Asvertising a Marek Vomočil z Ikey.

Zajímá vás, jak e-shop s teniskami přemýšlí nad svými kampaněmi a co se díky tomu za poslední rok v marketingu naučil? Nezmeškejte přednášku Martin Paukrt z Footshop.

Co může nahradit přítomnost značky na hudebních festivalech? Zuzana Kadlečková z Coca-Coly a Martyn Starý ze Saatchi & Saatchi ukáží, jak rychlé a adekvátní reakce na aktuální dění ve společnosti pomohly značce plnit dlouhodobou strategii a navíc přinesly i společenský přesah.

Jak vytvořit úspěšný brand pro vlastní startup, aby se vám vaše úsilí, čas i peníze co nejlépe vrátily? Co byste jako majitel začínající nebo měnící se značky neměl v rámci marketingové a obchodní strategie podcenit? To prozradí Štěpán Kleník z kreativní skupiny Brainz Studios.

Je marketing opravdu v krizi a co mu může pomoct vyjít ven s čistým štítem? Přednáška Milana Formánka, šéfa agentury Zaraguzaa dlouholetého marketéra značky Red Bull, vás zaručeně donutí se zamyslet.

Dramatické změny v našem každodenním životě se propsaly i do našeho nákupního chování a preferencí. Přednáška Jana Jelínka je zaměřena na insighty a trendy spojené s udržitelností, které vytváří nové příležitosti pro značky, jak inovovat a růst.

Jak pomocí projektu s Igráčkem pomohla společnost EFKO zdravotníkům, firmám s problémovým odbytem a také vlastní firmě? Jak se takový nápad zrodil, ukáže Miroslav Kotík.

Víte, co si pohlídat, než zadáte práci na své korporátní identitě? Kterým slovům se při tvorbě vaší značky vyvarovat? K čemu vám (ne)bude sloužit ochranná známka a proč dát právníkovi k ruce dlouhodobou strategii vašeho podnikání? To vše prozradí advokátka Petra Dolejšová na konkrétních příkladech, zvesela a bez paragrafů.

Prvok od Buřinky – kampaň, která po celém světě zasáhla více než půl miliardy potenciálních čtenářů, představí Hana Burečková z AMI Communications a Monika Kopřivová ze Stavební spořitelny České spořitelny. Dozvíte se, jaký vliv měla na vnímání značky u veřejnosti,

Jako bonus získají všichni platící účastníci vstup na další marketingovou konferenci Content First. Přihlásit se na konferenci BRANDstorming můžete na stránkách TUESDAY.cz. Partnerem akce je Stavební spořitelna České spořitelny, mediálními partnery jsou MediaGuru.cz, Mjournal.cz, Lupa.cz a Podnikatel.cz.