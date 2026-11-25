Krize, o které se málo mluví
Když se mluví o umělé inteligenci v účetnictví, otázka obvykle zní, kolik míst zmizí. Obor ale řeší opačný problém. Práce je dost, chybí lidé, kteří by ji udělali.
Globální průzkum společnosti Advancetrack mezi zhruba pěti sty vedoucími účetních firem ukázal, že 73 procent z nich odmítá nové klienty, protože na ně nemá lidi. V Česku k tomu přistupuje demografie. Podle propočtů poradenské skupiny Moore může do roku 2045 na trhu práce chybět až půl milionu lidí a generační obměna se týká i účetních, mzdových specialistů a daňových poradců.
Zkrátka: zkušené účetní odcházejí rychleji, než přicházejí nové. A práce, kterou po nich firmy chtějí, přibývá.
Digitoo 1.0: od vytěžování k samostatnému účetnictví
Odpovědí na nedostatek lidí je autonomní účetnictví, tedy zpracování dokladů bez nutnosti lidského zásahu. České Digitoo.ai je zatím jedinou firmou na trhu, která k němu díky pokročilé umělé inteligenci skutečně směřuje. Teď uvádí svůj dosud nejpokročilejší model Digitoo 1.0.
Rozdíl oproti dosavadní automatizaci je zásadní. Běžné nástroje z dokladu vytěží údaje a pak postupují podle pevně nastavených pravidel. Digitoo 1.0 rozumí kontextu. Účetní mu vlastními slovy zadá, co potřebuje, a nemusí vysvětlovat jednotlivé kroky.
U faktury od mobilního operátora tak stačí napsat, ať ji systém rozúčtuje podle jednotlivých telefonních čísel a upraví texty účetních položek. Digitoo si instrukci zapamatuje a použije ji i příště. Pozná také rozdíl mezi různými plněními od stejného dodavatele, například fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti, a zpracuje ji podle zadání. Přečte i nakřivo vyfocenou, špatně čitelnou účtenku až na úroveň jednotlivých položek.
Nejvíc času šetří to, že se model učí přímo z dat firmy. Stačí mu nahrát účetní deník. Z historie sám pozná, jak firma účtuje, a vytvoří si podle toho instrukce. Velkou část faktur tak zaúčtuje prakticky od prvního dne, bez ručního nastavování pravidel. Úkoly, které dřív zabraly až hodinu, zvládne za několik sekund.
Digitoo, které na tuto oblast sází od roku 2019, dosud zpracovalo přes 10,5 milionu dokladů a používá ho více než 9 000 zákazníků. Jsou mezi nimi účetní a poradenské kanceláře včetně BDO i finanční oddělení firem jako Slevomat, Geosan a další.
Karin Fuentesová: „Většina nástrojů na trhu dnes umí doklad přečíst a přepsat. To je ale jen první krok. Ostatní automatizují přepisování, my automatizujeme účtování. Jsme dnes jediní na trhu, kdo k autonomnímu účetnictví skutečně směřuje, a Digitoo 1.0 je zatím největší krok na té cestě,“ říká Karin Fuentesová, zakladatelka a CEO Digitoo. „Kanceláře i firmy nám říkají pořád totéž: práce mají dost, ale nemají ji komu dát. Právě pro ně jsme nové řešení, které existuje pár týdnu stavěli.“
Kanceláře, které rostou bez náboru
Pro účetní kanceláře znamená automatizace hlavně kapacitu navíc. Když rutinu odvede stroj, stejně velký tým obslouží víc klientů. Kancelář tak může přijímat zakázky, které by dřív musela odmítnout, a nemusí kvůli tomu shánět lidi, které na trhu stejně nenajde.
Ušetřený čas jde do práce, kterou klienti oceňují nejvíc a kterou stroj neudělá: rozbor čísel s majitelem firmy, plánování cash flow, daňová optimalizace nebo příprava podkladů pro banku. Kanceláře, které tyto služby rozšiřují, získávají věrnější klienty i lepší marže.
Jak to vypadá v praxi, ukazuje účetní firma Top účetnictví více ZDE. „S pomocí Digitoo zvládneme v následujících obdobích odbavit až o 60 procent více dokladů, a to se stávajícím týmem při stejných mzdových nákladech,“ říká její CEO Ing. Petra Vejmanová.
Stejně to vidí i velké poradenské firmy. „Účetní firmy musí digitalizovat, nic jiného jim nezbývá. Musí šetřit čas i peníze,“ říká Ing. Miroslav Jandečka, řídící partner BDO Česká republika. Na spolupráci s Digitoo oceňuje hlavně rychlost: „Řešíme spolu poměrně náročné věci a nacházíme jednoduchá a rychlá řešení.“
Finanční oddělení, která stačí růstu firmy
Stejný problém řeší i firmy, které mají vlastní účtárnu. Když firma roste, přibývají faktury od dodavatelů, účtenky zaměstnanců a doklady k zakázkám. Dřív to znamenalo nabrat další účetní. Dnes je to často nemožné a vždy drahé.
Autonomní zpracování dokladů tuto závislost rozpojuje. Objem dokladů může růst, aniž by musel růst tým. Finanční oddělení navíc má čísla k dispozici rychleji, takže vedení firmy nemusí na výsledky měsíce čekat tři týdny.
Jak to vypadá v číslech, ukazuje případová studie účetní firmy ze Zlínského kraje se 156 klienty. Její junioři dřív trávili skoro dvě třetiny pracovní doby ručním zadáváním dokladů. Firma vyzkoušela tři největší řešení na trhu a zvolila Digitoo, jediné, které jí doklady správně předkontovalo.
Po nasazení získala každý měsíc 1 258 hodin práce navíc, tedy téměř osm úvazků, aniž by kohokoli nabrala. Chybovost klesla o 40 procent a uvolněná kapacita stačí až na 55 nových klientů. „Za pár let nebude automatizovaná účtárna konkurenční výhodou, ale standardem,“ uvádí vedení firmy, která si nepřála být jmenována.
Víc práce, ne méně
Budou tedy mít účetní co jíst? Práce budou mít víc než dost. Otázka je spíš, jestli ji budou mít čím zvládnout.
Karin Fuentesová, zakladatelka a CEO Digitoo, zná obor zevnitř. Než startup založila, strávila třináct let v účetnictví a vedla vlastní účetní firmu. Digitoo proto stavěla jako nástroj pro účetní, ne místo nich.
Karin Fuentesová: „Jako hlavní účetní jsem každý den viděla, jak je můj tým zahlcený. Často jsem si k dokladům sedla s nimi, jen abychom vůbec stihli podat DPH. Tehdy jsem se začala zaměřovat na automatizaci. Hledala jsem nástroj, který by nám pomohl, ale nic, co by opravdu fungovalo, jsem nenašla. Tak jsem ho nakonec začala stavět sama,“ vzpomíná Fuentesová. „Účetní dnes stojí před zásadní volbou. Ti, kteří se naučí využívat AI ve své práci, budou mít příležitostí víc než dost. Ti, kteří budou nové technologie ignorovat, riskují, že je časem trh přestane potřebovat.“
Stroje v účetnictví nepřicházejí vzít účetním práci. Přicházejí jí vzít tu část, na kterou už nejsou lidé.
O Digitoo.ai
Digitoo.ai je česká technologická firma, která vyvíjí systém pro autonomní zpracování účetních dokladů. Založila ji v roce 2019 Karin Fuentesová, prodej zahájila v roce 2023 a dnes má přes 50 zaměstnanců. Její nejnovější model Digitoo 1.0 je dostupný všem zákazníkům. Systém se napojuje na běžné účetní programy, jako jsou Pohoda, Money S3, ABRA Gen, Helios, K2 nebo SAP. Zpracoval přes 10,5 milionu dokladů a používá ho více než 9 000 zákazníků, mezi nimi účetní kanceláře, BDO, Alza, Slevomat nebo Forbes. Za firmou stojí investiční fondy Kaya VC a Reflex Capital podle prezentace / Kaya VC, Nation 1 a Crowdberry.