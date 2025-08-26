Stále více Čechů objevuje cashback, chytrý způsob, jak získat část peněz zpět ze svých nákupů. Z drobných částek se tak postupně mohou nasčítat úspory v řádu stovek až tisíců korun ročně. Také ho lidé mohou využívat jako účinný nástroj k propagaci svých produktů.
Jak cashback funguje?
V dnešní době se mnoho nákupů realizuje prostřednictvím e-shopů a díky cashbacku se mohou tyto nákupy stát výhodnější. „Cashback funguje tak, že zákazník dostane zpět určitou část z utracené částky. Nákup probíhá přes cashback portály, uživatel si na nich vybere e-shop, proklikne se na něj a po dokončení objednávky se mu vrátí část peněz zpět. V pozadí je takzvaná affiliate spolupráce mezi portálem a e-shopem: obchod vyplácí provizi za uskutečněný nákup a portál následně část této provize přepošle zákazníkovi jako odměnu,“ vysvětluje Jana Bertoletti z portálu Plná Peněženka, který je předním cashbackovým portálem v Česku.
Cashback není jen výhoda pro koncové zákazníky, ale také účinný nástroj podpory prodeje, který e-shopům slouží jako:
- výkonnostní marketingový nástroj – platí se jen za uskutečněný nákup;
- cesta k novým i věrným zákazníkům – cashback zvyšuje šanci, že si zákazník vybere právě daný obchod a bude se k němu vracet;
- kanál pro akční nabídky, výprodeje i sezónní kampaně s jasně měřitelnými výsledky.
Díky tomu pomáhá obchodníkům zvyšovat obrat, motivovat k opakovaným nákupům a zároveň posilovat značku.
Jak si vybrat správný cashback portál?
Z pohledu běžného uživatele i podnikatele, který zvažuje spolupráci, je důležité sledovat zejména:
- velikost a aktivitu uživatelské základny;
- nabídku zapojených e-shopů a výši cashbacků;
- možnosti propagace pro partnery (např. sezónní kampaně, newslettery, bannery);
- spolehlivost výplat a zákaznickou podporu;
- reputaci portálu a délku působení na trhu.
Cashback s Plnou Peněženkou
Plná Peněženka je jedním z největších cashback portálů v Česku. Funguje od roku 2012, má více než 1 milion registrovaných uživatelů a spolupracuje s téměř 1 200 e-shopy napříč kategoriemi, jako jsou například Alza, Tchibo, Notino, Dr. Max, Allegro nebo Zoohit.
Cashback přitom nevyužívá jen jeden typ zákazníka, portál má široké publikum s různými nákupními zvyklostmi. „Naši uživatelé jsou opravdu rozmanití, někdo si s radostí objednává nové kousky do svého šatníku, jiní např. maminky u nás pravidelně hledají výhodné nákupy pro své děti, beauty nadšenci využívají slevy na kosmetiku, další skupinu tvoří majitelé domácích mazlíčků, kteří přes cashback nakupují krmivo a chovatelské potřeby atd.,“ uvádí Jana Bertoletti z Plné Peněženky.
Výhody pro zákazníky
- cashback až 25 % v některých obchodech;
- rozšíření pro webové prohlížeče, které upozorní na dostupný cashback tzv. Lištička;
- mobilní aplikace a jednoduché výběry odměn už od 1 Kč.
Výhody pro firmy a e-shopy
- výkonnostní model (CPL/CPS) – platíte jen za reálný nákup;
- cílený dosah na aktivní a motivované zákazníky;
- možnost zapojení do kampaní pořádaných Plnou Peněženkou (Slevomber, Vánoční kalendář, Letní hvězda);
- obsahová a e-mailová podpora – uvedení v newsletteru, individuální články;
- affiliate tým, který pomůže s optimalizací kampaní a sledováním výkonu.
Cashback funguje oboustranně výhodně
Cashbackové portály dnes v Česku využívají zákazníci pro osobní úsporu i firmy jako kanál pro obchodní růst. Z pohledu e-shopu je cashback efektivní marketingový nástroj, který funguje na principu „zaplaťte až za výsledek“. Díky portálům jako Plná Peněženka získávají obchodníci možnost oslovit motivované publikum, posilovat značku a sledovat výkon podle reálných dat. Právě v tom spočívá síla cashbacku. Pro zákazníky představuje chytrý způsob, jak z nákupů dostat víc a pro e-shopy cestu, jak růst efektivněji a s jasně měřitelnými výsledky.