Cashback – chytrý způsob, jak vydělat na nákupu i prodeji

Nakupovat online dnes není jen otázkou pohodlí, ale i příležitosti, jak ze svých výdajů vytěžit maximum.
Stále více Čechů objevuje cashback, chytrý způsob, jak získat část peněz zpět ze svých nákupů. Z drobných částek se tak postupně mohou nasčítat úspory v řádu stovek až tisíců korun ročně. Také ho lidé mohou využívat jako účinný nástroj k propagaci svých produktů.

Jak cashback funguje?

V dnešní době se mnoho nákupů realizuje prostřednictvím e-shopů a díky cashbacku se mohou tyto nákupy stát výhodnější. „Cashback funguje tak, že zákazník dostane zpět určitou část z utracené částky. Nákup probíhá přes cashback portály, uživatel si na nich vybere e-shop, proklikne se na něj a po dokončení objednávky se mu vrátí část peněz zpět. V pozadí je takzvaná affiliate spolupráce mezi portálem a e-shopem: obchod vyplácí provizi za uskutečněný nákup a portál následně část této provize přepošle zákazníkovi jako odměnu,“ vysvětluje Jana Bertoletti z portálu Plná Peněženka, který je předním cashbackovým portálem v Česku.

Cashback není jen výhoda pro koncové zákazníky, ale také účinný nástroj podpory prodeje, který e-shopům slouží jako:

  • výkonnostní marketingový nástroj – platí se jen za uskutečněný nákup;
  • cesta k novým i věrným zákazníkům – cashback zvyšuje šanci, že si zákazník vybere právě daný obchod a bude se k němu vracet;
  • kanál pro akční nabídky, výprodeje i sezónní kampaně s jasně měřitelnými výsledky.

Díky tomu pomáhá obchodníkům zvyšovat obrat, motivovat k opakovaným nákupům a zároveň posilovat značku.

Jak si vybrat správný cashback portál?

Z pohledu běžného uživatele i podnikatele, který zvažuje spolupráci, je důležité sledovat zejména:

  • velikost a aktivitu uživatelské základny;
  • nabídku zapojených e-shopů a výši cashbacků;
  • možnosti propagace pro partnery (např. sezónní kampaně, newslettery, bannery);
  • spolehlivost výplat a zákaznickou podporu;
  • reputaci portálu a délku působení na trhu.

Cashback s Plnou Peněženkou

Plná Peněženka je jedním z největších cashback portálů v Česku. Funguje od roku 2012, má více než 1 milion registrovaných uživatelů a spolupracuje s téměř 1 200 e-shopy napříč kategoriemi, jako jsou například Alza, Tchibo, Notino, Dr. Max, Allegro nebo Zoohit. 

5DMAutor: 5DM s pomocí AI Adobe Firefly

Cashback přitom nevyužívá jen jeden typ zákazníka, portál má široké publikum s různými nákupními zvyklostmi. „Naši uživatelé jsou opravdu rozmanití, někdo si s radostí objednává nové kousky do svého šatníku, jiní např. maminky u nás pravidelně hledají výhodné nákupy pro své děti, beauty nadšenci využívají slevy na kosmetiku, další skupinu tvoří majitelé domácích mazlíčků, kteří přes cashback nakupují krmivo a chovatelské potřeby atd.,“ uvádí Jana Bertoletti z Plné Peněženky.

Výhody pro zákazníky

  • cashback až 25 % v některých obchodech;
  • rozšíření pro webové prohlížeče, které upozorní na dostupný cashback tzv. Lištička;
  • mobilní aplikace a jednoduché výběry odměn už od 1 Kč.

Výhody pro firmy a e-shopy

  • výkonnostní model (CPL/CPS) – platíte jen za reálný nákup;
  • cílený dosah na aktivní a motivované zákazníky;
  • možnost zapojení do kampaní pořádaných Plnou Peněženkou (Slevomber, Vánoční kalendář, Letní hvězda);
  • obsahová a e-mailová podpora – uvedení v newsletteru, individuální články;
  • affiliate tým, který pomůže s optimalizací kampaní a sledováním výkonu.

Cashback funguje oboustranně výhodně

Cashbackové portály dnes v Česku využívají zákazníci pro osobní úsporu i firmy jako kanál pro obchodní růst. Z pohledu e-shopu je cashback efektivní marketingový nástroj, který funguje na principu „zaplaťte až za výsledek“. Díky portálům jako Plná Peněženka získávají obchodníci možnost oslovit motivované publikum, posilovat značku a sledovat výkon podle reálných dat. Právě v tom spočívá síla cashbacku. Pro zákazníky představuje chytrý způsob, jak z nákupů dostat víc a pro e-shopy cestu, jak růst efektivněji a s jasně měřitelnými výsledky.

