Čeká vás výměna kotle? Zvažte i mnohdy úspornější tepelné čerpadlo

Kotel je stran vytápění největším „přítelem“ Čechů. Otázkou je, zda je to i přítel nejlepší. Tři čtvrtiny českých domácností topí plynovým kotlem, necelá pětina pak vytápí dům kotlem na tuhá paliva. A právě u kotlů na tuhá paliva si jejich majitelé musí ohlídat, do jaké emisní třídy kotel spadá. Od roku 2022 se totiž zpřísňuje zákon o ochraně ovzduší. Kotle spadající do 1. a 2. emisní třídy musí jejich majitelé vyměnit, jinak jim hrozí pokuta. Nahradit ho mohou novým, nebo zvolit úspornější řešení – tepelné čerpadlo. Přečtěte si, jestli právě ro vás není tepelné čerpadlo vhodným řešením. Na jeho financování navíc můžete čerpat státní dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Dotace na tepelné čerpadlo: Nejčastějším typem je vzduch-voda

Tepelné čerpadlo k vytápění využívalo v roce 2019 v Česku jen pět domácností ze sta. Přitom je takto získaná energie mnohem šetrnější k životnímu prostředí než například v případě kotle na tuhá paliva. Navíc díky tepelnému čerpadlu můžete ušetřit ročně až polovinu nákladů na vytápění.

Tepelná čerpadla tvoří teplo tak, že využívají energii z okolí – ze vzduchu, ze země nebo ze spodní vody. Získanou energii z tepelného čerpadla pak využijete:

k vytápění domu,

k ohřevu teplé vody,

k ohřevu vody v bazénu.

Nejčastějším typem tepelného čerpadla je na našem území vzduch-voda. Ty mají totiž v Česku ideální podmínky, protože dokážou dobře vyrábět teplo i přes zimu. Jejich účinnost klesá, až když se teploty pohybují pod hranicí minus 10 °C. Pořízení tepelného čerpadla vzduch-voda není ani tak nákladné jako například u tepelného čerpadla země-voda. Nepotřebujete hlubinný vrt ani zemní kolektory, stačí vám „jen“ vhodný prostor, na který čerpadlo vzduch-voda umístíte.

Pozor ale na to, že u čerpadla vzduch-voda může být právě toto oříšek. Venkovní jednotka by totiž měla stát dostatečně blízko technické místnosti, aby nedocházelo ke ztrátám tepla a tlaku, zároveň ale dostatečně daleko, aby obyvatele domu nerušil hluk a vibrace. Z tohoto důvodu se také nedoporučuje stavět čerpadlo na dlážděný povrch a do těsné blízkosti zdí. Nevhodný je i prostor pod opadavými stromy nebo střechou, protože čerpadlo pak hůře nasává vzduch. V případě stromů, respektive listů pak hrozí i zanesení čerpadla.

Jak se vlastně vyznat v pojmenování tepelných čerpadel? Jako první se uvádí zdroj tepla (teplonosné médium) a na druhém místě se pak nachází odváděné tepelné médium. Takže tepelné čerpadlo vzduch-voda využívá jako svůj zdroj tepla vzduch a získaná energie pak slouží k ohřevu vody – topné nebo užitkové.



Češi jako nejčastější zdroj tepla používají kotel, obvykle plynový.

Čerpadla země-voda, případně voda-voda se sice můžou pochlubit výrazně většími tepelnými zisky, nikoli ale v našich klimatických podmínkách. Jejich realizace je oproti čerpadlu vzduch-voda navíc finančně výrazně náročnější. Nevystačíte si totiž jen s jednotkou, která nasává vzduch, ale tato čerpadla potřebují hlubinný vrt, velkou vodní plochu, případně velmi rozlehlou a nezastavěnou zahradu, do které těžká technika umístí zemní kolektory. Návratnost takové investice je pak výrazně delší než v případě čerpadla vzduch-voda.

Nová zelená úsporám: Jak vysokou dotaci můžete na čerpadlo získat

Obecně pak platí, že vyšší pořizovací náklady patří mezi hlavní brzdy u zájemců o ekologické vytápění domácnosti. Státní program Nová zelená úsporám ale poskytuje poměrně štědré dotace, které dokážou pokrýt náklady až do výše 50 %. Dotace je navíc nároková, takže o ni stačí jen správně zažádat a máte jistotu, že ji dostanete.

Na výměnu neekologického zdroje tepla vyplácí stát příspěvek ve výši 25 000–100 000 Kč. Ceny tepelných čerpadel vzduch-voda se pohybují nejčastěji od 90 000 do 250 000 Kč. Přitom návratnost takové investice se uvádí už do 6 let, protože každoroční úspora na vytápění se vyšplhá na několik desítek tisíc korun. Podrženo, sečteno, se státní dotací se z tepelného čerpadla vzduch-voda, máte-li k němu vhodné podmínky u svého domova, stává velmi zajímavá alternativa.

I přes státní dotaci ale představuje pořízení tepelného čerpadla poměrně vysoký náklad. Navíc peníze z ní vám stát vyplatí až zpětně – po dokončení projektu. Ne každý tak má připravenou dostatečnou rezervu na takový projekt. Z dlouhodobého hlediska jde ale o výraznou úsporu peněz a zlepšení kvality bydlení i životního prostředí. Jak tedy nejlépe celý projekt na ekologické vytápění financovat? Na trhu už existují k tomuto účelu připravené půjčky – například Hello bank! letos představila výhodnou EKO půjčku přímo provázanou s dotačním programem Nová zelená úsporám.

Díky dotaci a výhodné půjčce je tak výměna zdrojů tepla mnohem dostupnější. Bankéři vám navíc poradí nejen s financováním, ale provedou vás i celým procesem podání žádosti o dotaci. Odpadne vám tedy další starost s papírováním a obava, abyste zažádali správně.