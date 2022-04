E-Business Forum proběhne již příští čtvrtek, 5. května v Konferenčním Centru City v Praze. Seznamte se s kompletním programem. Kromě skvělých přednášek nabízí také dva workshopy.

Výběr z programu

Zásilkovna: může umělá inteligence řídit vztah se zákazníkem?

Přednáška ukáže zkušenosti s nastavováním a následnou praxí s nástroji umělé inteligence v oblasti péče o zákazníka jako jsou voiceboti a chatboti. Helena Kodýmová se podělí o své tipy a doporučení. Jaká byla očekávání před zavedením těchto technologií? A jaké byly reálné dopady jejich zavedení? Ukážeme si konkrétní zkušenosti, plusy i mínusy těchto nových komunikačních směrů, které se čím dál více hlásí o slovo.

Největší bariéry skvělé zákaznické zkušenosti

Michal Dugáček ze Shopsys účastníkům představí exkluzivní výsledky výzkumu magazínu EXEC. Ten zkoumal téma zákaznické zkušenosti a to, jak ji vnímají největší online prodejci. V rámci přednášky si ukážeme výsledky výzkumu – jak prodejci vnímají téma CX, jakým způsobem jej řídí, jak sami sebe hodnotí a co vnímají jako největší bariéry lepší zákaznické zkušenosti. U největších bariér se pak blíže podíváme na to, jak je odstranit i ve vašem e-shopu tak, aby bylo nakupování pro vaše zákazníky skutečně příjemným zážitkem.

Affiliate jako nový zdroj zákazníků pro váš byznys

Affiliate marketing je o správném přístupu a dobře nastavené strategii. Na detailní případové studii nám Milan Pichlík z eHUB.cz ukáže, jak se podařilo rozběhnout affiliate program e-shopu s alkoholem Warehouse1. I to, jak získávat zpětnou vazbu od zákazníků a jak s ní dále pracovat.

Na co je důležité dbát při výběru systému pro zajištění kvalitní zákaznické péče

Zákaznická péče je jeden z hlavních aspektů pro dosažení cílů e-shopů. Daktela kontaktní centrum je cloudové řešení s nativní podporou mnoha komunikačních kanálů v jedné webové aplikaci – telefon, email s ticketovacím systémem, webový chat, SMS a sociální sítě.Daktela navíc poskytuje nástroje pro realtime reporting určený pro management společnosti a nabízí několik desítek předpřipravených statistik pro všechny podporované komunikační kanály, které mohou teamleadeři a management používat pro hodnocení KPI a budoucího plánování. Jak vše přesně funguje ukáží Erik Jaduš a Vladimír Uher.

Jakým dalším tématům se budeme věnovat?

tvorba přehledného webu

marketing a komunikace se zákazníky

GDPR: jak z dat zákazníků legálně získat co nejvíc informací

budování loajality

řízení vztahů se zákazníky

Na webu konference se můžete seznámit i s našimi letošními spíkry a najdete na něm také kompletní program. Buďte již příští týden součástí konference, která přináší to nejlepší z české e-commerce scény. Kromě přednášek a workshopů si můžete vychutnat také networking a závěrečnou after party.

Generálním partnerem konference ječeská přepravní společnostZásilkovna. Partnery konference jsou Daktela, Dognet, eHUB.cz, Heureka Group a Kaufland.de, Pošta bez hranic, PriceKit, ConvKit a Shopsys. Produktovými partnery jsou EasyEvent, Rodinné bio vinařství Válka, The Glenlivet. Mediálními partnery jsou Lupa.cz, Marketing Journal, Mediaguru a Podnikatel.cz. Konference proběhne za podpory Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Organizátorem je TUESDAY Business Network. Produkci zajišťuje Internet Info.