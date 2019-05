 »   »  České firmy ohrožuje nespolehlivé a nezabezpečené připojení k internetu

Zkuste na chviličku zavřít oči a představit si, co by se dělo, kdyby internetové připojení vaší firmy v ten nejméně vhodný okamžik vypadlo nebo se třeba jen neúnosně zpomalilo. Nebo ještě hůř, kdyby vaše firemní IT na několik hodin či dokonce dní odstavil kybernetický útok. O krádeži nebo znehodnocení firemních dat raději ani nemluvím. To už je ohraná, ale bohužel velmi aktuální písnička.

Kybernetická zločinnost přitom stále roste

Jen počet silných DDoS útoků, tj. útoků s rychlostmi nad 100 Gb/s, podle nejnovějších statistik vzrostl v prvním čtvrtletí 2019 oproti stejnému období v roce 2018 o neuvěřitelných 967 %. Exponenciálně roste i četnost menších útoků. Ve srovnání s loňskem jejich množství narostlo o 257 %. V průměru každé tři hodiny proběhne v České republice DDoS útok. 20 % z napadených jsou velmi malé firmy, 33 % malé a střední podniky a 41 % velké společnosti. Dramaticky roste i množství vyděračských útoků, tzv. ransomware, které šifrují firemní data s cílem získat výkupné za jejich opětovné dešifrování. Ransomware útoky podle statistik přicházejí v průměru jednou za 14 vteřin. Za rok 2018 jejich počet vzrostl bezmála o 20 % a do roku 2021 se předpokládá nárůst až pětinásobný. Významně roste i počet dalších útoků a neustále vznikají nové a ještě agresívnější. Obrana proti nim je stále komplikovanější a samozřejmě nákladnější.

Firmy jsou ale nepoučitelné

Přesto jsou leckteré, a to i velké firmy nepoučitelné. Investují do modernizace výroby, zkvalitňování služeb a zlepšování podnikových procesů, ale kvalitu připojení k internetu často opomíjejí. Nezřídka dosud používají nejrůznější tzv. ADSL linky, původně navržené pro připojení domácností a menších subjektů k internetu přes běžné telefonní rozvody. Kromě výrazně nižší rychlosti odesílání oproti rychlosti stahování dat patří k jejich dalším nevýhodám např. agregace, tedy skutečnost, že jednu linku současně využívá i několik desítek uživatelů, kteří se dělí o celkovou přenosovou rychlost, a velmi nízká úroveň jakéhokoliv zabezpečení. Nespolehlivé a nezabezpečené připojení k internetu tak přestává postupem doby vyhovovat rostoucím požadavkům podnikání. Častěji trpí dlouhými výpadky, mnohonásobně zvyšuje riziko úspěchu kybernetického útoku a významně omezuje rozvoj firmy.

Spolehlivé připojení i ochrana před kybernetickými útoky

Zabezpečené a zálohované připojení k internetu je jedním z chytrých řešení od O2, navržené právě s ohledem na specifické potřeby středních a větších firem. Rychlosti stahování i odesílání dat jsou stejné. Spolehlivost zajišťuje záložní spoj přes mobilní 4G (LTE) síť. Ochrana před hrozbami z internetu rychle a účinně reaguje na stále se vyvíjející útoky. Obousměrný filtr O2 Next Generation Firewall poskytuje obranu před viry a škodlivými programy, filtruje spam a střeží firemní data. Před útoky typu DDoS chrání služba O2 AntiDDoS. O2 používá renomované technologie a pravidelně je obměňuje. Průběžně rovněž testuje zranitelnost sítě a je připraveno účinně odvracet internetové útoky na své zákazníky. O správu připojení a proaktivní monitoring se starají specialisté O2, kteří odborně zajistí i přechod k novému připojení. Kvalitu a stabilitu služby zaručuje smlouva SLA.

Díky tomu, že O2 disponuje širokým portfoliem služeb z oblasti telco a IT, umí vytvářet opravdu chytrá ICT řešení pro firmy všech velikostí i oborů. Není třeba zdůrazňovat, že služby jediného dodavatele jsou finančně výhodnější a spolu samozřejmě fungují lépe, než když musíte propojit produkty poskytované různými subjekty. Ale to není všechno! Ve světě plném bezpečnostních rizik se mezi výhody chytrých řešení řadí i to, že jejich použití významně snižuje výskyt bezpečnostních mezer. S takovou výbavou se kyberútoků opravdu bát nemusíte! Zde se můžete přesvědčit sami.