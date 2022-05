Český operátor dnes zajistí datové linky kamkoli do světa. Nedostupná není Afrika ani Afghánistán, zaznělo ve čtvrté IT Session

„My umíme svého zákazníka připojit prakticky kdekoli. Typickým příkladem je Rádio Svobodná Evropa, které sídlí v Praze a zaměřuje se na různé problematické části světa, kde se snaží šířit informace. Jsou to lokality jako Afghánistán nebo africké země. My jsme schopni se přes naše partnery dostat i do těchto míst,“ říká v dalším dílu podcastu IT Session Michal Fišer, manažer prodejního týmu pro Moravu ze společnosti Quantcom, která se specializuje na datové připojení pro firemní zákazníky.

Podcast si můžete poslechnout zde:

Když klient definuje adresu, požadovanou kapacitu připojení a preferovanou technologii, tuzemský operátor poptá zahraniční partnery, s nimiž má dobrou zkušenost, připraví technické řešení a cenovou nabídku a v případě uzavření dohody lokalitu připojí. „Je to stejný proces jako v Česku, jen připojení nezajišťujeme na vlastní síti. Máme velmi dobrý tým mezinárodního velkoobchodu a naše síť je napojena na celosvětovou síť. Zahraniční partneři zase obráceně poptávají nás při připojení do Česka, protože jsme země v centru Evropy, kde je spousta průmyslu a zahraničních firem,“ vysvětluje Fišer.

Zahraniční expanzí si už řadu let prochází i jeden z největších evropských prodejců parfémů a kosmetiky Notino. Společnost začínala v roce 2004 a první pobočky mimo Česko rozjížděla na přelomu dekády. „Otevřeli jsme prodejny na Slovensku a v Polsku. Dívali jsme se po lokálních providerech, ale komunikace s nimi nebyla úplně jednoduchá, stabilita linek také nebyla nejslavnější,“ popisuje infrastrukturní architekt z této společnosti Jaroslav Toman. Dnes už jde firma při vstupu na zahraniční trhy cestou centralizace a připojení řeší přes svého tuzemského operátora.

Toman také podotýká, že zatímco dříve Notino své pobočky, sklady a prodejny připojovalo přes veřejný internet, nyní už volí privátní síť. Její pavučina se dnes rozpíná do desítek zemí. „Počet kilometrů kabelů si netroufnu říct, ale pro představu máme 45 firewallů, používáme zhruba 320 switchů o 48 portech, což je zhruba 15 tisíc připojených míst,“ vypočítává.

Vánoční desetinásobek

Když oba experti formulují svá doporučení, jak by měl online obchod řešit datové připojení, shodují se, že dnes není prostor na improvizaci. „Určitě bych se nedal cestou počítače v kanceláři pod stolem, e-shop bych umístil do datacentra na kvalitní páteřní konektivitě, ideálně bych volil cloudové řešení se zaručenými podmínkami, kdy e-shop nebude trpět na výkon a kapacitu připojení,“ říká Michal Fišer. Zároveň radí zajistit si do datacentra připojení optickým kabelem, který zaručuje vysokou stabilitu přenosu dat s nízkou latencí neboli zpožděním. Navíc poskytuje kapacitu pro současnost i budoucnost, protože přenosové rychlosti lze velmi pružně navyšovat.

Prodejny Notina například zpočátku vystačily s kapacitou zhruba 15 megabitů za sekundu, dnes už je standard 50 až 100 Mbps. Násobně jiný případ jsou datacentra, která musí utáhnout zatížení v sezonách. „Jde hlavně o Vánoce, kdy návštěvnost může vzrůst až desetinásobně. Tady se pohybujeme v řádu jednotek gigabytů,“ přibližuje Jaroslav Toman.

E-shop by však měl řešit nejen kvalitu a kapacitu samotné datové přípojky, ale i úroveň zákaznického servisu operátora. „Pro připojení je určitě dobré vybrat partnera, který je schopen zajistit servis 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, protože každá minuta, kdy online obchod nefunguje, stojí velké peníze,“ dodává Fišer.

V Notinu už mají zkušenosti, že potíže s konektivitou, zejména na linkách napříč Evropou, se mohou vyskytnout vždy, a proto vedle sázky na osvědčeného operátora dospěli ke strategii, že v každé lokalitě mají dvě na sobě nezávislá připojení. „To je standard, který bych určitě doporučil, pokud chcete zajistit dostupnost lokalit a core byznysu e-shopu,“ říká Jaroslav Toman.

Deštník od operátora

Firmy dnes zpravidla volí mezi vícero operátory. Varováním při posuzování nabídek by měla být nápadně nízká cena. „Pokud uvidím nabídku v řádu stokorun, je to varovný signál, že se nejedná o typ služby, který požaduji pro firmu, nebo že poskytovatel nepochopil moje zadání, případně se mě snaží přilákat na jednání, ze kterého vyjde ve finále nabídka úplně jiná,“ popisuje ze zkušenosti Michal Fišer.

Podezřelé mohou být i velmi krátké lhůty pro zřízení přípojky. Pokud operátor má do daného objektu přiveden optický kabel, lze vše na vyžádání zákazníka stihnout za týden či 14 dní, ale pokud datová linka zatím zřízena není a je ji třeba vybudovat, vstupují do celého procesu legislativní lhůty. „Přípojka do vzdálenosti 100 metrů nevyžaduje územní rozhodnutí a pak zabere měsíc či měsíc a půl, než je služba zákazníkovi přivedena až do kanceláře. Pokud je to více než 100 metrů, už je nutné územní rozhodnutí a pak záleží na lokalitě, někde vše trvá půl roku, jinde rok,“ vysvětluje Fišer.

Operátor by měl dnes umět pomoci i s kyberbezpečností, protože útoků a nekalých praktik v digitálním světě stále přibývá a firmám mohou způsobit výrazné ztráty. „Jsou to dvě základní služby – firewall a ochrana proti stále častějším zahlcovacím DDoS útokům, s nimiž si zákazník nemá šanci poradit. Dojde k přetížení linky a operátor musí nad zákazníkem rozvinout takzvaně deštník, který odfiltruje útok od běžného provozu,“ vysvětluje Michal Fišer.