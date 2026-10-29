Čeští vývojáři ve světě: zahraniční zakázky stojí hlavně na zkušenostech

Co stojí za zájmem zahraničních firem o český vývoj, vysvětluje Ondřej Synek, technický ředitel pražské firmy MEMOS Software. Vychází při tom ze zkušeností s klienty z Německa, USA, Chorvatska, Polska, Francie nebo Slovenska. Přibližuje také, jak české vývojářské firmy získávají zahraniční zakázky a co zákazníci od dodavatelů očekávají.
Zahraniční klienti oceňují cenu, kvalitu a reference
Pro zahraniční klienty je podle Ondřeje Synka český vývoj zajímavý hlavně cenově. Od dodavatele ale zároveň očekávají kvalitní řešení a rychlou dodávku. Právě schopnost splnit tyto nároky pomáhá českým firmám při výběrových řízeních na zahraničních trzích.
Reference pak pomáhají získávat další zakázky. Zákazník vidí, jaké projekty tým zvládl a pro koho pracoval. Velkou roli hrají také doporučení a kontakty mezi firmami. Když člověk změní zaměstnavatele, může si do nové společnosti přivést i ověřeného dodavatele.
Vývojáře formuje vzdělání i mezinárodní praxe
Zázemí českého vývoje tvoří kromě firem i vysoké školy. Podle ČSÚ studovalo v roce 2025 informační a komunikační technologie v Česku téměř 26 tisíc studentů. Ve stejném roce tyto obory dokončilo 4740 absolventů.
Zkušenosti s mezinárodním vývojem lze získávat navíc i přímo v Česku. V pražském vývojovém centru Microsoftu pracovalo v roce 2024 přibližně tisíc inženýrů. Nehledě na velké množství softwarových firem, které hledají perspektivní vývojáře.
Mezinárodní projekty prověřují znalost firemních procesů
Čeští vývojáři získávají díky zahraničním zakázkám zkušenosti s různými obory, procesy a systémy. Podle Synka se potřeby klientů liší především způsobem fungování jejich byznysu. Vývojáři proto potřebují pochopit práci uživatelů, pravidla firmy, obchodní a marketingovou stránku a návaznosti na další nástroje.
Například pro německý Einhell vyvinul MEMOS Software aplikaci pro logistické tendery. Firma v ní porovnává nabídky dodavatelů a vyjednává o jednotlivých složkách ceny. Každý dodavatel má přístup jen ke svým nabídkám a příslušným částem výběrového řízení.
Stejně důležitou analýzu firemních procesů zákazníka vyžadoval projekt pro PSA Group / Emil Frey. Aplikace pro správu a prodej vozů eviduje dostupné vozy po celé Evropě, výpočty cen v různých měnách, rezervace i export dat pro inzerci.
Spolupráce přes hranice potřebuje jasnou domluvu
U klientů v jiném časovém pásmu je potřeba sladit pracovní dobu obou týmů. MEMOS Software přizpůsobuje časy schůzek zákazníkům. Způsob spolupráce se ale nastavuje individuálně podle požadavků zákazníka.
Zahraniční klient tak může s českým týmem pravidelně probírat zadání a rozhodovat o dalších krocích. České vývojářské firmy vycházejí zákazníkům vstříc například formou týdenních porad nebo pravidelných schůzek přímo u klienta.
Další konkurenční výhodu může přinést práce s AI
Ondřej Synek ale také očekává, že AI postupně sníží význam země původu dodavatele a ceny vývoje se začnou vyrovnávat. Zahraniční firmy se podle něj budou více soustředit na to, jak efektivně tým pracuje a jakou kvalitu dodává.
U zmiňované aplikace pro tendery jde například o správnost cenových výpočtů a oddělení přístupu dodavatelů. Takové požadavky musí tým ověřit i při využití AI. Zákazník nakonec posuzuje, zda software odpovídá jeho zadání, funguje v každodenním provozu a nehledí tolik na způsob vývoje.
Využijte české zkušenosti ze zahraničí ve vlastní firmě
Zkušenosti, které MEMOS Software získává při mezinárodních projektech, můžete využít i ve své firmě. Software na míru se totiž přizpůsobí tomu, jak vaše firma ve skutečnosti funguje. Podobný přístup tak pomáhá při návrhu interního systému, aplikace nebo při propojení firemních nástrojů.
MEMOS Software má za sebou více než 20 let vývoje a přes 1 000 dokončených projektů. Řešíte vlastní aplikaci nebo propojení systémů? Proberte s jeho týmem svůj záměr a zjistěte, jak může software na míru usnadnit práci ve vaší firmě.