I kvůli tomu se nezřídka kdy uchylují k práci na černo. To by však měla změnit novela zákona, která lidem v exekuci umožní založení chráněného účtu. Na jakém principu má fungovat?

Exekuční řízení v současnosti trápí přes tři čtvrtě milionu Čechů. Lidé často končí v dluzích kvůli rizikovým půjčkám, které poskytují lichváři či některé nebankovní společnosti. Klientům s nízkou bonitou banky ani solidní nebankovní společnosti peníze bohužel nepůjčí.

Takoví klienti se pak ve své finanční nouzi musí obrátit na velmi rizikové půjčky, které většinou dluhovou past ještě prohloubí. Patří mezi ně například půjčky na směnku nebo nebankovní půjčky bez registru a bez zástavy.

Chráněný účet by měl v této věci přinést změnu, odborníci si slibují, že v důsledku větší finanční svobody si dlužníci nebudou muset tolik půjčovat od nesolidních poskytovatelů.

Chráněný účet pro dlužníky

O chráněném účtu se hovoří již několik let, do sněmovny však návrh dorazil teprve minulý rok. Změnu zákona týkající se chráněných účtů nedávno zákonodárci schválili. V platnost by měla vejít již na začátku dubna.

Novela přinese lidem v exekuci možnost založit si druhé bankovní konto, na kterém budou uloženy nezabavitelné peníze. Dnes se bohužel často stává, že má-li člověk více exekucí, je mu z platu odečtena splátka dluhu hned dvakrát.

Právě tento problém by měl chráněný účet vyřešit. Dlužníci budou moci na účtu držet v jednom momentě až trojnásobek životního minima. Podmínkou je, že každý dlužník může mít založený pouze jeden účet. To si banky snadno pohlídají.

Dříve dlužníci k online nákupům využívali předplacené karty, ty se však již stávají minulostí. Cool karta od ČSOB, která jako karta svého typu vydržela nejdéle, byla ukončena v roce 2019. Platnost všech dosud vydaných Cool karet skončí v roce 2022. Lidé si na předplacených kartách mohli peníze uchovat, aniž by na ně exekutor mohl sáhnout.

Dnes jejich funkci bude do jisté míry suplovat právě nově vzniklý chráněný účet, na který se exekutoři nedostanou.

Umístit na účet mohou dlužníci všechny ze zákona nezabavitelné příjmy, jako například:

mzdu a důchod

ošetřovné

mateřskou a rodičovskou

nemocenské dávky

některé sociální dávky

Díky chráněnému účtu budou moci dlužníci provádět bankovní převody peněz či platit kartou, tato možnost je jim dnes z velké většiny upírána.

Založení chráněného účtu

Založení chráněného účtu je zcela zdarma, stejně jako jeho vedení. Ostatní poplatky záleží na typu běžného účtu, který si klient zvolí, a na konkrétní bance.

To je další velmi vítaná změna. V současnosti si totiž banky za účty poškozené exekucí účtují mnohem více. Lidé, kteří již tak mají potíž s financemi vyjít, musí zaplatit navíc okolo 250 Kč měsíčně. Nevýhodou jsou také další poplatky, které se týkají například případů, kdy si exekutor vyžádá náhlednutí do účtu.



Založení a vedení chráněných účtů před exekutory je bez poplatků.

Pro zřízení konta se klienti mohou jednoduše ozvat své bance. Ta poté informuje soudy a exekutory.

Chráněný účet chválí i neziskové organizace či odborníci, kteří se snaží lidem v exekucích pomáhat. O novele zákona hovoří jako o kroku správným směrem a úpravou, která podle nich již měla dávno fungovat.