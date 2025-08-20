Chtějte pro váš WordPress to nejlepší

Webhosting CZECHIA.CZ je nejrychlejším hostingem pro WordPress na trhu, což dokázal i nezávislý test Živě.cz. V něm naše nejlevnější varianta WordPress Lite vyhrála nad ostatními výkonem, ale i bezkonkurenční cenou 25 Kč bez DPH za měsíc.
Celá trojice WordPress webhostingů byla odladěna našimi adminy právě pro tento nejpopulárnější redakční systém. Zúročili tak své téměř 30leté zkušenosti a dostali z Apache, PHP a MySQL to nejlepší. Webhostingové servery mají nízkou agregaci služeb, skvělou odezvu (TTFB). Rychlosti bezesporu pomáhají i výkonné servery s procesory AMD EPYC a důsledný dohled na jejich zatížení. Zákazníkům vždy přinášíme nejnovější verzi PHP, která je nejen bezpečnější, ale většinou i rychlejší.
To nám ale nestačí – chceme z webhostingu dostat ještě více. Neprovozujeme webhosting ve výchozím nastavení na starých přetížených serverech, jen aby byla rentabilita co nejvyšší. Naopak neustále naše servery inovujeme a vybíráme takové technologie, které nám dělají radost.
Proto jsme do nabídky přidali webový server LiteSpeed, který je slouží nejnáročnějším zákazníkům s variantou WordPress Premium. Tento webový server posunuje definici výkonu a rychlosti dosud nevídaným způsobem.
LiteSpeed je fenomén, který zašlapal tradiční Apache webserver do země. Jeho výkon je bezprecedentní a exceluje zejména ve vysoké zátěži mnoha návštěvníků, protože zvládá obsloužit mnohem více současných požadavků bez přetížení CPU a RAM. Proto je vhodný pro weby s vysokou návštěvností a pro WordPressy hodně zatěžující databázi (typicky e-shopy).
Ve spolupráci s LiteSpeed Redis cache na serveru, kterou u nás máte k dispozici, dokáže neuvěřitelným způsobem zrychlit jak samotný WordPress, tak zejména WooCommerce. Pokud tak máte na WordPressu e-shop, tak je LiteSpeed správnou volbou.
LiteSpeed zpracovává PHP výrazně rychleji než běžně používaná služba PHP-FPM u Apache. Díky tomu zrychlí odezvu a načítání webu a navíc vám ušetří za drahé služby typu CDN, které mohou takové odezvy dosáhnout.
Další výhody LiteSpeedu oproti běžně používanému Apache je podpora HTTP/3 a TLS 1.3, které zrychlují načítání webu. LiteSpeed má také nativní ochranu proti DDoS a filtrování závadných požadavků.
Zdali výkon zákazníci oceňují jsme se zeptali manažera webhostingu Martina Šumbery: „Upřímně nás překvapilo, kolik lidí hledá nejrychlejší WordPress hosting na trhu, a jak moc jich je zklamaných z rychlosti svých webů u konkurence. Každý nový zákazník, kterému pomůžeme s migrací k nám, je pro nás proto malým vítězstvím. Rychlý web je ale jen půlka úspěchu. Proto máme ještě větší radost z toho, když právě tito zákazníci oceňují náš osobní přístup a živou zákaznickou podporu.“
Kromě výkonu u nás dostanete i bezpečnost. Každý WordPress u nás je zabezpečen proti prolomení přihlašovacího hesla a je automaticky zálohován přímo u nás. Zálohy si můžete zapnout i vlastní a ukládat je do známých cloudových úložišť. Pokud si WordPress nějakým způsobem rozbijete, tak obnovu můžete udělat sami, nebo to svěřit nám. Všechny webhostingové služby můžete ovládat z přehledné administrace, k WordPressu navíc dostanete administrační panel, který umí automatické aktualizace a zmíněné zálohy na Vámi zadané úložiště.
Přidejte se k ostatním českým uživatelům, kteří chtěli rychlý WordPress a přejděte k CZECHIA.CZ na variantu Premium s LiteSpeedem. Jako uvítání získáte slevu 75 % na první období hostingu s kódem: WP-CZECHIA
No a co se hodí k hostingu víc než dobrá doména?
A protože ani nejrychlejší WordPress hosting nemá smysl bez adresy, na které vás lidé najdou, přichází čas vybrat tu pravou doménu.
Jak na domény a proč vybrat .cz
O úspěšnosti webové stránky rozhoduje už výběr doménového jména. Provozování webu na vlastní doméně přináší jistotu, že ho zákazníci najdou vždy na stejné adrese, a to třeba i po změně poskytovatele hostingu. To samé platí pro e-mailové adresy. Dokonce i freemailové služby dnes umožňují propojení schránky s vlastní doménou.
Nejrozšířenější doménou v České republice je národní doména s koncovkou .cz. Takovým doménám dávají přednost jak čeští uživatelé při vyhledávání informací na internetu, tak i vyhledávače při zobrazování odpovědí na hledaný dotaz. Proto bývá doména .cz nejlepší volbou. Pokud si zájemce o doménu neví s jejím výběrem rady, může se obrátit přímo na registrátora domén, nebo využít doporučení a tipy na jeho webových stránkách.
Kdo už doménu s koncovkou .cz má, měl by si na www.nic.cz/overeni pravidelně jednou za rok ověřovat správnost svých kontaktních údajů evidovaných v doménovém registru. Držitelé více domén pak ocení bezplatnou službu Doménový prohlížeč (www.domenovyprohlizec.cz) umožňující správu všech .cz domén přehledně na jednom místě.
Správcem domény .cz je sdružení CZ.NIC, které se věnuje také osvětě v oblasti doménových jmen, internetové bezpečnosti a podpoře nových technologií a projektů užitečných pro internetovou infrastrukturu v České republice i ve světě.