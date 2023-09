Chytrá vychytávka pro větší bezpečnost cyklistů na silnicích

Jde o speciální zadní svítilnu, ta má v sobě zabudovaný radar. Nenechte se mýlit, radar neměří rychlost, ale umí detekovat auto a varovat cyklistu, že se automobil přibližuje. Pojďme si o této chytré věcičce říct víc, ale ještě předtím krátká připomínka povinných prvků každého kola.

Krátké opáčko povinné výbavy jízdního kola

Povinností je mít na kole přední odrazku bílé barvy a zadní červenou odrazku, tyto můžete nahradit reflexními materiály na oblečení nebo obuvi. Další povinné odrazky jsou oranžové, které mají být umístěny na obou stranách pedálů a v paprscích obou kol. Součástí vyžadované výbavy jsou dvě na sobě nezávislé brzdy – brzda předního a zadního kola.

Děti do 18 let mají povinnost nosit cyklistickou helmu. V ideálním případě by měli mít helmu všichni cyklisté, protože při pádu může právě helma zachránit život.

Speciální svítilna, která upozorní na automobil za vámi

Radar vypadá jako zadní svítilna nebo blikačka, která umí detekovat blížící se auto až ze vzdálenosti 140 m. To snižuje nebezpečí srážky. Pokud radar automobil zachytí, tak vyšle signál do připojeného chytrého telefonu, nebo cyklopočítače. Navíc zvýší intenzitu i frekvenci blikání, aby přijíždějící auto jezdce včas vidělo.

Výhoda propojení radaru s cyklopočítačem

V cyklopočítači můžete vidět, jak se automobil přibližuje a kolik aut za vámi jede. Na displeji se auta zobrazují v podobě teček, které se přibližují. Barevně je znázorněná i rychlost přibližování. Při zachycení auta dokáže cyklopočítač vydat zvukové upozornění. Jakmile je prostor za vámi prázdný, tak dostanete zvukový i grafický signál.

Velkou předností je, že se nemusíte neustále otáčet a přitom máte dokonalý přehled o tom, co se děje za vámi.

Co dalšího vám radar nabídne

Zvýšení bezpečnosti při jízdě na kole je ve většině případů ten hlavní důvod pořízení radaru. Jaké další benefity a vlastnosti přináší cyklistický radar: