Click to Connect: Světové cloudy jen jeden klik daleko

Bez ohledu na konkrétní segment, v dnešní době jen těžko najdete technologickou firmu, jejíž správci IT by neřešili propojení několika lokalit nebo provoz aplikací v cloudu. Tradiční síťové architektury ale obvykle vyžadují provoz specializovaného síťového hardware. S tím jsou spojeny smluvní závazky, licenční podmínky nebo fixně nastavené hodnoty pro šířku pásma.

A poměrně vysoké náklady.

Flexibilitu cloudu do světa síťové konektivity přináší služba Click to Connect. Jedná se v podstatě o koncept typu NaaS v podobě outsourcingu síťové instrastruktury. Firmy si tak mohou zprovoznit konektivitu a měnit přenosové pásmo „on-demand“ přesně tak, jak v daném okamžiku potřebují.

Network as a Service přináší snížení nákladů vydávaných na sítě a konektivitu. Vyplatí se hlavně pro:

propojení poboček v různých zemích;

v různých zemích; soukromé připojení k aplikacím umístěným v cloudu u nadnárodního poskytovatele ;

; propojení služeb a řešení u různých poskytovatelů (např. pokud máte data v AWS, ale k zpracovávají se v IBM Cloudu);

u různých poskytovatelů (např. pokud máte data v AWS, ale k zpracovávají se v IBM Cloudu); rychlejší datové přenosy mezi dodavateli a partnery;

mezi dodavateli a partnery; dočasné nebo jednorázové datové přenosy (streamování vysílání, pokrytí nákupních špiček).

Na klik do celého světa

Přístupový bod k NaaS infrastruktuře je nově přístupný přímo z datacenter MasterDC. „Přes Click to Connect se mohou připojit v podstatě kamkoli – do Oracle, AWS, Cloudflare, IBM nebo Google Cloudu a dalších. K dispozici je přes 900 cílových lokalit po celém světě. Lze tak snadno propojit třeba nástroj Salesforce se servery v Google Cloud,“ komentuje koncept NaaS Ondřej Bok, Account Manager MasterDC.

Infrastruktura Click to Connect se vyznačuje robustností. Propojuje datacentra globálních hráčů i lokálních poskytovatelů. Hustě protkaná síť přístupových bodů umožňuje uživatelům takřka okamžité zprovoznění soukromých datových okruhů mezi různými evropskými i světovými lokalitami.

Ke zprovoznění propoje je potřeba:

připojení k přístupovému bodu NaaS (ve výchozí a cílové lokalitě);

zjistit požadovanou šířku pásma;

stanovit období, na které chcete propoj zprovoznit.

Přes Click to Connect mohou firmy bezpečně propojovat pobočky v různých zemích světa i služby umístěné u rozličných poskytovatelů cloudových služeb. NaaS dobře poslouží třeba pro krátkodobé, datově objemné přenosy.

„Uživatelé využívající Click to Connect mohou měnit parametry datových okruhů podle potřeby a využívat přitom redundantní, bezpečné infrastruktury, která zajistí vyšší kvalitu přenosů dat a pozitivně ovlivní uživatelskou zkušenost, ať už jde o doručování obsahu zákazníkům nebo přístup zaměstnanců k firemním aplikacím. Přitom mají vždy jasný přehled o nákladech,“ doplňuje Bok.

Snadný monitoring = vyšší bezpečnost

Při zřizování propojů mezi službami nebo pobočkami se dále řeší otázka geografické vzdálenosti. Například propojení z Prahy do San Francisca může potrápit počet linek, komplexita sítě nebo zabezpečení, které vyžadují vyškolené správce. Tyto aspekty se propisují do nákladů a do jejich výše významně promlouvá i maximální úroveň přijatelné latence, šířka pásma i vývoj těchto hodnot v budoucnu.

NaaS pomáhá eliminovat komplexitu sítě a umožňuje snadný monitoring jednotlivých okruhů. Z jednoho portu se firmy mohou na klik připojit do celého světa, není potřeba řešit fyzická zařízení nebo složité konfigurace. S tím souvisí i větší efektivita nákladů plynoucí z úspor za specializovaný síťový hardware i redundanci, která je výchozí vlastností každého datového okruhu.

V neposlední řadě se prostřednictvím Network as a Service společnosti vyvarují přístupu přes veřejný internet, spojenému s nestabilitou a vyšší latencí, ale i bezpečnostními riziky.