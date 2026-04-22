Cloud by měl šetřit náklady. Proč firmy dnes platí víc než kdy dřív?

Firmy dnes neřeší nedostatek výkonu, ale to, že za něj zbytečně přeplácí. Overprovisioning, neřízený cloud a rigidní infrastruktura vedou k nákladům, které neodpovídají reálnému využití. Jak infrastrukturu nastavit tak, aby dávala smysl technicky i ekonomicky?
V praxi totiž nejde o nedostatek zdrojů, ale o jejich špatné dimenzování a využití. Setkáváme se s tím opakovaně – infrastruktura dimenzovaná „pro jistotu“, cloud bez kontroly nákladů a prostředí, které nedokáže reagovat na reálnou zátěž. Výsledkem je kombinace vysokých nákladů a nízké efektivity.

Overprovisioning jako standard

Typický scénář: výkon navržený na špičky, které nastanou několikrát do roka. Po zbytek času běží infrastruktura s výraznou rezervou, za kterou firma platí bez reálného přínosu. Podobně častý je problém rigidní architektury. Každá změna znamená zásah, investici nebo kompromis. Infrastruktura tak nereflektuje skutečné potřeby aplikací ani byznysu.

A do toho vstupují interní náklady – provoz, správa, troubleshooting. Kapacity, které by měly jít do rozvoje, končí u údržby.

Cloud bez řízení není řešení

Cloud měl být odpovědí na flexibilitu i náklady. V praxi ale často vidíme opak – bez řízení a optimalizace se náklady postupně vymykají kontrole.

Nejde o to, jestli cloud ano, nebo ne. Jde o to, jak je infrastruktura navržená a řízená.

Efektivní prostředí dnes stojí na kombinaci přístupů – flexibilitě, škálování a schopnosti mít kontrolu nad výkonem i náklady.

Co v praxi funguje

Zkušenost z provozu je poměrně jednoznačná: firmy nepotřebují víc výkonu. Potřebují ho využívat efektivněji.

To v praxi znamená:

  • eliminovat naddimenzování a pracovat s výkonem podle reálné zátěže
  • umožnit flexibilní škálování bez nutnosti zásahů do infrastruktury
  • omezit interní náklady na správu
  • přizpůsobit infrastrukturu aplikaci, ne aplikaci infrastruktuře

Jak k tomu přistupujeme v Nethostu

V Nethostu řešíme infrastrukturu z pohledu reálného provozu. Ne jako statický návrh, ale jako prostředí, které se musí přizpůsobovat – s důrazem na bezpečnost, dostupnost a splnění současných regulačních a certifikačních požadavků. Naše řešení je postavené na optimalizaci spotřeby.

„Ve chvíli, kdy infrastrukturu dimenzujete podle reálného provozu, zjistíte, že nepotřebujete maximální výkon, ale správně navržený výkon. Často se dostanete na nižší kapacitu, která ale plně pokryje potřeby aplikace – a výrazně sníží náklady,“ říká Martin Kalenda z Nethostu.

Zjednodušeně řečeno: místo toho, abyste platili za deset jednotek výkonu „pro jistotu“, navrhujeme prostředí, kde vám sedm plně pokryje vaše potřeby – bezpečně, stabilně a s výrazně nižšími náklady.

Právě v tom se často skrývá největší úspora. Setkáváme se s případy, kdy optimalizace infrastruktury a odstranění nevyužitého výkonu pokryje náklady na spravované řešení – a zároveň přinese vyšší stabilitu, zabezpečení a lepší řízení provozu.

Tento přístup stojí na kombinaci tří principů: flexibilní infrastruktura (VPS/VPD), která eliminuje overprovisioning, managed služby, které snižují interní náklady a přinášejí odpovědnost dodavatele, a aplikační hosting, který přizpůsobuje infrastrukturu reálnému chování aplikací.

Součástí tohoto přístupu je i provoz ve více geografických lokalitách, který zajišťuje vysokou dostupnost, kontinuitu provozu a zároveň pomáhá plnit požadavky na bezpečnost a regulaci – bez dramatického navýšení nákladů.

Infrastruktura jako služba, ne starost

Firmy dnes řeší infrastrukturu v kontextu výkonu, bezpečnosti i legislativních požadavků. Zároveň ale potřebují, aby dávala ekonomický smysl.

Infrastruktura nemá být náklad navíc. Má být nástroj, který podporuje váš byznys.

Věnujte se svému byznysu. O infrastrukturu se postaráme my.

BIO – O společnosti Nethost

V Nethostu pomáháme firmám navrhovat a provozovat IT infrastrukturu tak, aby obstála v nárocích na výkon, bezpečnost a dostupnost. Podporujeme organizace ve chvílích růstu, při zavádění požadavků spojených s NIS2 i při přechodu na technologicky náročnější řešení včetně AI/ML.

Jako technologický partner pomáháme hledat optimální rovnováhu mezi inovacemi, výkonem a ekonomikou provozu. Řešení navrhujeme na míru – od managed serverů až po privátní cloud – s důrazem na kontrolu, škálovatelnost a dlouhodobou stabilitu.

