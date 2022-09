Cloud nebo on-premise? Existuje ideální řešení?

Jak zachovat chod firmy v krizových situacích

Složitost IT technologií a znalostní nároky na jejich obsluhu stoupají v posledních letech raketovým tempem. Většina IT specialistů zná nové technologie už jen jako termíny, které někteří dokážou využívat, ale jen minimum následně umí danou technologii správně udržovat a nasadit.

Tento nastolený trend vede k čerpání služeb v cloudu, kde jsou technologické nároky přeneseny na jeho provozovatele a zákazník pouze využívá nabízených služeb.

Cloud je moderní přístup a pomáhá rozkrývat náklady na jednotlivé služby, které jsou jasně dány a vyčísleny, a proto je také oblíben u managementu společností

V minulých letech, i díky pandemii, se ukázalo, že provoz IT technologií, nad kterými nemáme kontrolu, může být velmi riskantní. Je to jak s ohněm – je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Pokud se dokážeme do cloudu spojit a čerpat z něj služby, jsme všichni spokojeni, jen na několik kliknutí získáme novou službu, jsme moderní.

Ale co když někdo cloudovým poskytovatelům zakáže direktivně služby poskytovat? Co když správu prostředí poskytovatel cloudu není schopen provádět? Rázem nejsme jen bez poskytovaných služeb, ale přicházíme o všechna data, které máme v cloudu uložena.

Každý, kdo staví provoz své firmy pouze na cloudových službách by měl vždy přemýšlet, co se stane, když cloud přestane fungovat. Jak zachovám a udržím provoz firmy a jak budu moci dále využívat dříve v cloudu uložená data?

Cloud, nebo on-prem?

Pokud jsou data uložena pouze v cloudu, tak se klidně může stát, že o data nenávratně přijdete. Často je to tak definováno i v podmínkách služby – v rámci sdílené odpovědnosti nenese poskytovatel služby odpovědnost za zálohy vašich dat.

Z praxe postupně zjistíte, že nejlepším řešením je opravdu čerpání cloudových služeb, ale v kombinaci s vlastním, vámi kontrolovaným prostředím s přesahem do veřejných cloudů. A klasifikací důležitosti a citlivosti svých dat si určovat, zda budete danou službu provozovat lokálně, ve veřejném cloudu nebo paralelně v obou prostředích.

Tomuto modelu nasazení říkáme hybridní cloud, který kombinuje výhody všech přístupů k moderní infrastruktuře a umožňuje získat nejmodernější služby za přijatelnou cenu. Moderní aplikace s velkými pořizovacími náklady čerpáte jako službu. Služby, které jsou pro vás nenahraditelné, provozujete lokálně paralelně s kopií v cloudu. Mátě zajištěn výkon a zároveň i odolnost pro katastrofické scénáře.

Průkopníkem a vizionářem v této oblasti je bezpochyby společnost VMware, jejíž infrastrukturu Cloud Foundation adaptovali mimo nejrůznějších společností po celém světě také největší cloudoví poskytovatelé.

Její jednotná správa, a právě možnost snadného propojení lokálního (on-premise řešení) a cloudového světa přináší v dnešní době potřebnou jistotu. Jeden tým dokáže zajistit správu obou prostředí a nemusíte školit administrátory zvlášť pro cloud a lokální prostředí.

Řešení přináší všechny očekávané funkce a výhody jako čerpání služeb z cloudu, jako např.

Samoobslužný katalog – jako ve veřejném cloudu nabízí před konfigurované aplikace a služby, zavádí proces schvalování těchto žádostí a umožňuje účtovat provozní a licenční náklady na správná střediska a oddělení.

Vynucování pravidel – aplikace instalujete na připravených a odsouhlasených virtuálních serverech, nedefinujete jen výkonové parametry, ale rovnou s instalací nových aplikací provádíte síťová a bezpečnostní nastavení.

Autor: VMware

Další výhody

Chybí vám výkon v lokálním datacentru, nedokážete včas nakoupit potřebný hardware nebo nechcete investovat? V těchto situacích propojíte své lokální prostředí s jedním či více cloudovými poskytovateli a získáte nové výpočetní kapacity. Pokud chcete navýšení výkonu provést pro svoje lokální on-prem prostředí, přidáte ke stávajícím serverům nový nebo diskovou kapacitu navýšíte snadným přidáním disků do stávajících serverů. Pro stávající i nové aplikace, dle svých požadavků. Nepotřebujete žádné speciální zařízení pro uložení dat, vše zajistí servery a potřebný software.

Všichni dnes mluví o potřebách bezpečnosti a oddělování – tzv. mikro segmentaci jednotlivých aplikací, dohledu nad provozem a jeho protokolováním. Řešit a provozovat moderní aplikace v tradiční infrastruktuře je nesmírně složité, vždy to vede ke kompromisům a nenaplněným očekáváním. Vyplatí se proto přenést tyto činnosti na roboty – automatizaci, která není líná dotáhnout každé jednotlivé nastavení do dokonalosti, nevadí ji opakovat stejnou věc pořád a pořád znova. Kdo si nezkusil provozovat softwarově definované datové centrum neuvěří, jak jednoduché je nasadit nové aplikace se zachováváním všech pravidel a bezpečnostníchopatření. Stačí jen pár kliknutí bez nutnosti přípravy kabeláže, úpravy firewallů a síťových přepínačů.

Podstatné je, že platforma VMware Cloud Foundation přináší s podporou tradičních aplikací i Enterprise podporu moderních kontejnerizovaných aplikací v prostředí Kubernetes.

Jedno prostředí, jedna správa, tradiční i moderní aplikace, privátní i veřejný cloud, síťová bezpečnost – to vše získáte nasazením VMware Cloud Foundation do vaší firemní IT infrastruktury.

Více informací o platformě Cloud Foundation naleznete na tomto odkazu www.its.cz nebo se neváhejte obrátit přímo na zástupce společnosti ITS, kteří vám rádi pomohou zodpovědět vaše dotazy.

Společnost ITS a.s. působí na poli informačních technologií již více než 30 let, zabývá se provozem vlastních datacenter, dodávkami HW & SW, vývojem a modernizací aplikací a službami v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jako Advanced partner společnosti VMware má rovněž bohaté zkušenosti s nasazováním a správou těchto řešení. Více informací o společnosti ITS a.s. naleznete na www.its.cz.