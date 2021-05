Cloud pomohl prodejci koupelen s expanzí i překonáním pandemie

Z původně malé rodinné firmy se během několika let společnost SIKO stala největším českým prodejcem vybavení pro koupelny a kuchyně s obratem přes 4 miliardy Kč a 50 prodejnami v ČR i na Slovensku. I během pandemie zvládla společnost fungovat skvěle díky on-line prodejům, jejichž podíl na maloobchodních tržbách výrazně vzrostl z původních 5 % na téměř 50 % (v r. 2020). Spolu s expanzí si vedení firmy uvědomilo, že potřebuje informační systém, který by umožnil efektivní plánování a finanční řízení, a firmu by podpořil i v dalších oblastech.

Kromě cloudového řešení na podporu plánování investovala společnost SIKO také do digitální transformace, kdy se z tradičního, čistě kamenného prodejce dostala blíže k e-commerce, komplexnímu omni-channel řešení a provázanosti všech kontaktních bodů se zákazníkem. Právě tyto kroky tak pomáhají společnostisnáze zvládnout dobu pandemie.

„Náš sortiment už se dnes neomezuje pouze na koupelny, potřebujeme vyhodnocovat jednotlivé aktivity z hlediska ziskovosti, plánovat kapacity a operativně se rozhodovat,“ vysvětluje důvody Monika Vítová, finanční ředitelka společnosti SIKO. Cloudové řešení SAP pomáhá udržet integritu informací, umožňuje vizualizaci dat a efektivní reporting, ale také podporuje nastavení kontrolních mechanismů tak, aby nedocházelo k nechtěné úpravě dat, jako tomu může být například při přeposílání excelů nebo sdílení souborů.

Rychlá implementace díky cloudu

Velkou výhodou řešení je rychlost uvedení do provozu. „Byli jsme schopni okamžitě využít data z původního systému a zároveň se napojit na další datové zdroje. Mohli jsme se tak rovnou pustit do pro nás důležitého plánování a neztrácet čas,“ říká Monika Vítová. Díky cloudu nebylo třeba řešit infrastrukturu a migraci dat. „Už na samotném začátku jsme schopni zákazníkovi ukázat první rychlý výstup a uvést jej do problematiky nových funkcí systému, který je uživatelsky velmi přívětivý. Je důležité, aby nejen vedení, ale také zaměstnanci ve firmě nebrali migraci jako další povinnost, ale aby jim řešení práci skutečně usnadnilo,“ dodává Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR.

Detailní plánování a sjednocení procesů

Aplikace nabízí také řadu mechanismů a nových technologií, které umožňují detailní a přesné plánování při zachování rozumné časové náročnosti pro plánující. „To je pro nás důležité kvůli navazujícím procesům a dalším potřebám takové komplexní organizace, jako je SIKO. Aktuálně budujeme jednotlivé modely a typy procesů, cílem je postupně integrovat všechny naše společnosti a projektovat skupinové cashflow v návaznosti na jejich potřeby,“ říká Monika Vítová. V tom všem dokáže cloudový systém SAP pomoci. Díky uživatelsky srozumitelnému prostředí, uživatelským filtrům a oprávněním lze například sjednotit manažerské reporty a efektivně je využívat při dalším plánování a reportingu.

„Naše cloudové řešení umožňuje flexibilitu, ale zároveň nastavení procesů a standardů pro potřebnou kontrolu, což oceňuje velké množství firem. Lze tak jednoduše a rychle plánovat a mít vše elektronicky podchyceno,“ dodává Hana Součková.

Na celý rozhovor Hany Součkové s Monikou Vítovou se můžete podívat zde.