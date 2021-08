Cloud řešení Cisco Meraki je ideální do nejisté doby a hodí se i pro menší firmy

To vše v mnoha odvětvích podnikání umí zajistit dobře propojená síť se skvělými parametry, kterou lze snadno spravovat nejen přes webové rozhraní, ale i pomocí intuitivní mobilní aplikace. Cisco Meraki nabízí širokou škálu užitečných funkcí, a navíc nemá velké nároky na obsluhu.

Toto užitečné IT řešení pomáhá v běžném chodu firmy dělat chytrá rozhodnutí, propojovat se lépe se zákazníky, poznat jejich potřeby, zajišťovat bezpečný provoz firmy a také držet provozní náklady na rozumné úrovni. V rozhovoru o tom mluví Ondřej Klapka, Territory Account Manager společnosti Cisco Meraki. Úzce spolupracuje se společností ALEF, která toto řešení nabízí. Sám na své každodenní práci dokazuje, jak jsou technologie zejména v poslední době užitečné a mohou přinést velkou úsporu nákladů i času.

Jaké jsou hlavní výhody Cisco Meraki, které může nabídnout uživatelům, a pro koho je toto řešení ideální?

Dnes je vše o jednoduchosti. Doba je nejistá, nevíme, co bude zítra. Meraki dokáže uživateli nabídnout zjednodušení kompletní IT struktury. Usnadní situaci firmám, které mají například několik poboček po celé republice nebo i ve více zemích. Nabízí správu sítí v rámci poboček. Jejich propojení nemusí řešit několik IT specialistů, což je velmi náročné na lidské zdroje. Díky Meraki je správa z centrálního dashboardu nesmírně jednoduchá a umožňuje spravovat veškerá zařízení na všech pobočkách z jednoho místa.

Jak byste řešení popsal někomu, kdo o něm má zatím minimum informací?

Jde o poměrně rozsáhlé produktové portfolio. Nesporná výhoda je, že se jedná o celý soubor zařízení od wifi, přes switche, security, routery, kamery, senzory na teplotu, vlhkost a na potopu. Nabízí i mobile device management. Obrovská přidaná hodnota je především v tom, že IT manager je schopný monitorovat a konfigurovat celé produktové portfolio z jednoho místa, a to i v případě většího počtu poboček.

Pro jak velké firmy je Meraki určené?

Máme různé typy klientů, od firem s 10 až 15 zaměstnanci v jedné kanceláři, kde jsou pouze access points a switche, až po společnosti, které mají třeba 150 poboček po celé republice a rozsáhlé portfolio. Mohu zmínit, že například jeden nejmenovaný řetězec v České republice i na Slovensku využívá Meraki. V tomto konkrétním případě to znamená wifi, switche, aktuálně přidávají ještě kamerové systémy. Správu všech provozoven, kterých je po České republice a na Slovensku přes 250, zvládnou 3 technici. Uživatelsky zajímavé je i velice jednoduché následné rozšiřování portfolia. Dashboard umožňuje vše předem přednastavit, aniž by hardware byl fyzicky na pobočkách. Znamená to pouze replikovat stávající šablony a následné zapojení zařízení na access point zvládne i nekvalifikovaný člověk.

Jaké analytické výstupy řešení umožňuje?

Meraki je schopné změřit a analyzovat mnohé z oblasti zákazníků nebo třeba i zaměstnanců. V jakémkoli oboru, ať se jedná o obchodní centrum, benzinovou pumpu či továrnu. Cisco Meraki vám umožňuje sledovat, kolik zákazníků přišlo, jak dlouhý čas na místě strávili, jak často se vrací. Zároveň nabízí možnost posuzovat pobočky mezi sebou. Například pokud má obchod pobočky ve dvou různých městech, Meraki umožňuje sledovat, kolik lidí kolem konkrétních obchodů chodí, kolik času v blízkosti stráví. Systém hlídá provoz před prodejnou do vzdálenosti dosahu access pointu. Meraki tak uživatelům přináší cenné informace, které se mohou stát nástrojem pro ovlivňování businessu a přispívat k důležitým obchodním rozhodnutím.

Jak Meraki umožňuje s daty dál pracovat?

Cisco Meraki je známé tím, že umožňuje platformu propojit přes API na mnohá další zařízení. Veškeré informace, které jsou v dashboardu Meraki, je možné dále zpracovávat. Jako příklad můžeme uvést kamery. Kamera v obchodním centru dokáže za spolupráce aplikace třetí strany číst, kolik lidí je v daném prostoru, jaká je jeho aktuální obsazenost. V době pandemie jsou toto důležité informace, z nichž lze zjistit, zda je obchodní centrum bezpečné, zda splňuje všechny podmínky. Zároveň kamery umožňují například změřit, kolik lidí má roušku, kolik ji nemá. Dalším příkladem může být wifi. Když lidé přijdou do obchodního centra, na stadion, do práce nebo kamkoli jinam a přihlásí se na wifi, Meraki umožní se získanými daty pracovat dál. Přes aplikaci lze zjistit, kolikrát daná osoba přišla, které pobočky navštěvuje a podobně. To vše jsou pro obchodní společnosti velmi důležitá data.

Jak je ošetřené GDPR při sběru dat s Meraki?

Máme kompletní GDPR protokoly. Vše se odehrává na úrovni metadat, která Meraki dokáže vyhodnotit tak, aby to uživatelům dávalo smysl. To znamená, že žádná data vázaná ke konkrétním osobám Meraki nesbírá a je v souladu s GDPR a ochranou osobních údajů.

Jak umožňuje Meraki komunikovat se zákazníky?

Veškerou interakci směrem k zákazníkovi, nabídky, komunikaci, to vše Meraki umožňuje. Existují užitečné aplikace třetích stran, například LocalMeasure, Iwaiter, Purple.Možností je mnoho. Hlavní benefit je v jednoduchosti a rychlosti spravování celé firemní IT struktury. Šetří to lidské zdroje. Obvykle to funguje tak, že uživatelé volají IT specialistovi, když něco nefunguje. V případě Meraki je to tak, že IT manager volá proaktivně do konkrétní kanceláře s informací, že vidí problém a řeší ho.

Vy žijete v Anglii, v Londýně. Jaký je rozdíl mezi zákazníky v Anglii a České republice?

Všude ve světě Meraki hraje prim, nárůst klientů je obrovský, zákazníci si uvědomují, že řešení není jen v komplexnosti, ale také v jednoduchosti. Mít jednoduchý přístup, jednoduchou správu, umět rychle pracovat a rychle reagovat je velká výhoda. V centrální Evropě ten očekávaný boom v řešení bezpečnosti a jednoduchosti ve své infrastruktuře firmy teprve čeká, ale určitě již také přichází.

Český přístup je vše si zajistit sám. V kterém bodě se to láme, kdy firmy pochopí jedinečnost a výhodnost vašeho řešení?

Jako příklad můžu uvést velký hotel na Slovensku s ubytovací kapacitou zhruba 300 pokojů. Wifi tam měli pojaté levným řešením, jejich správu obstarávali tři IT specialisté. Vstupní náklady do zařízení byly sice třetinové, ale následné pravidelné náklady na mzdy zaměstnanců byly obrovské. Nehledě na to, že bylo třeba řešit problémy spojené s odchodem pracovníků, náklady vznikající při náboru nových. S Meraki všechny tyto starosti odpadají, správu zvládne jediný člověk. Úročí se tak jednoduchost při správě a údržbě s Meraki, která ve výsledku znamená značnou finanční úsporu ale hlavně kvalitní produktové portfolio.

Jak jste se vy osobně dostal do Londýna? Proč se staráte právě o české a slovenské zákazníky?

Jsem Account manager pro Čechy a pro Slovensko s tím, že úzce spolupracuji s lokálními distributory, partnery, zákazníky a samozřejmě se svými nejlepšími Cisco kolegy.V Anglii žiji 15 let. Do Čech a na Slovensko létám jednou za čtvrtletí, samozřejmě pokud to pandemická situace umožní. Vzhledem k tomu, co umožňují současné technologie, nezáleží na tom, odkud pracujete, a když k tomu ještě přidáte Meraki produktové portfolio, tak je život o hodně jednodušší.

Pokud byste se rádi o Cisco Meraki dozvěděli více, můžete si řešení vyzkoušet. Případně rovnou napište na: cz-sales@alef.com.