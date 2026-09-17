Cloudové služby dále jen na FORPSI.COM

Nejen registraci domény nebo webhosting najdete v nabídce na FORPSI. Ale také cloudové služby, které jsou nyní poskytovány pod značkou FORPSI Cloud.
Dvě oddělené značky, FORPSI a FORPSI Cloud znamenaly, že FORPSI často nebylo vnímáno jako poskytovatel serverových a cloudových služeb, přestože například dedikované servery máme v nabídce už od začátku a cloudové služby typu IaaS prodáváme již 13 let. K zamýšlenému synergickému efektu nedošlo a značka FORPSI Cloud byla stále ve stínu naší vlajkové lodi FORPSI. Z pohledu efektivity nebyl tento stav dlouhodobě udržitelný.
Řešení je jednoduché
Značka FORPSI Cloud tedy po třinácti letech končí. Ne proto, že by služby přestaly fungovat – naopak. Všechno, co uměla, teď najdete přímo pod FORPSI. Jedna značka, jedno přihlášení, jedna podpora – a konečně viditelná nabídka od domény přes webhosting, virtuální privátní servery, dedikované servery až po cloud.
Pro stávající zákazníky to znamená jedno: až budete příště potřebovat víc než jen doménu nebo web, nemusíte hledat jinde. Server, VPS, cloudové řešení i zálohování dat máte na dosah tam, kde už jste zákazníky. Pro ty, kdo FORPSI teprve poznávají, to zase znamená jasnější obrázek o tom, co si tu vlastně mohou pořídit – bez nutnosti dohledávat, že „ta cloudová firma“ je vlastně pořád stejné FORPSI.
Prakticky se nic nemění
Sloučení dvou webů, forpsi.com a forpsicloud.cz, bude prvním viditelným krokem. Přístupové údaje, konfigurace služeb, uzavřené smlouvy, ceny ani úroveň podpory se nemění – zákazníci cloudových služeb nemusí dělat vůbec nic. Mění se adresa webu, jeho vizuální podoba a postupně se vylepší i vzhled zákaznické administrace.
Co bude následovat
V příštích týdnech postupně představíme jednotlivé služby i těm, kteří o nich dosud nevěděli – od jednoduchého VPS pro první projekt až po řešení pro firmy, které potřebují spolehlivou infrastrukturu bez starosti o vlastní hardware.
Zákazníky i veřejnost budeme o dalších krocích průběžně informovat – přes web, sociální sítě i e-mail. Cílem je, aby přechod nikdo z vás nezaznamenal jinak než tím, že najednou uvidí vše přehledně na jednom místě https://www.forpsi.com