Co brzdí růst českých startupů? Na to odpoví konference Engaged Investments 2026

Hodnota startupového ekosystému ve střední a východní Evropě vzrostla mezi lety 2019 a 2023 více než dvojnásobně, na přibližně 213 miliard eur. Regionu však stále chybí to nejdůležitější: velký růstový kapitál a schopnost udržet firmy doma. Nejen na tato témata se zaměří sedmý ročník mezinárodní konference Engaged Investments, jejímž hlavním organizátorem je český investiční fond DEPO Ventures. Odborná konference se uskuteční v Národním domě na Vinohradech.
„CEE region už dávno není startupovou periferií Evropy, což je dobrá zpráva. Na druhou stranu je fakt, že dospělosti ještě nedosáhl. Vidíme silnou průmyslovou základnu, kvalitní akademický výzkum, rostoucí počet fondů i kvalitních firem. Ale chybí nám vrstva uprostřed. Firmy, které výzkum dotáhnou do produktu, a kapitál, který je v tom podpoří. Když se podíváte na výsledky Evropského obranného fondu, z České republiky tam figuruje jediný startup, zatímco Estonsko jich přivedlo třináct. To je číslo, které by nás mělo nutit přemýšlet," říká Petr Šíma, partner DEPO Ventures.
Čeští investoři míří do CEE
Zájem českých investorů o tuzemský trh klesl za tři roky z 31 % na 12,5 % a největší region, kam dnes tento kapitál míří, je převážně střední a východní Evropa. Zároveň 57 % investorů, kteří zatím do startupů neinvestují, by začalo, kdyby měli lepší přístup k příležitostem a informacím. Právě tento chybějící most mezi kapitálem a příležitostmi staví konference Engaged.
Aby však spolupráce měla v dnešním světě reálný dopad, musí reagovat na novou geopolitickou, ekonomickou a technologickou realitu. Podle Šímy venture kapitál už v našem regionu nemůže financovat jen jednoduché softwarové aplikace. Pokud má Evropa přežít v technologické soutěži s USA a Čínou, musí podle něj investice směřovat do strategických oblastí. Konference se proto zaměří na tři související témata: evropskou technologickou suverenitu, kritickou infrastrukturu a dospívání středoevropského startupového ekosystému.
Transatlantický kapitál, evropské fondy, jeden sál
Konference Engaged vznikla v roce 2019 jako místo pro sdílení zkušeností a přeshraniční spolupráci mezi investory. Dnes patří k nejvýznamnějším akcím svého druhu v Evropě a loni přivítala na 500 investorů a zakladatelů z více než 20 zemí.
Na pódiu se letos představí přední investoři a odborníci z obou stran Atlantiku: Marcel Müller-Marbach, regionální zástupce Evropského investičního fondu (EIF) pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko, který otevře konferenci svou přednáškou, v níž porovná výkonnost amerického a evropského venture kapitálového trhu.
Vhled do aktuálního dění na americkém trhu přiveze Ben Kolada z ICON Corporate Finance v USA. Na konferenci se zaměří na téma, které zajímá mnoho středoevropských zakladatelů: jak vybudovat firmu, která má hodnotu pro exit nejen do Ameriky. Své vystoupení obohatí o poznatky přímo ze San Franciska. Podělí se také o osobní zkušenosti z úspěšné akvizice brněnské firmy ROI Hunter do amerických rukou.
Pohled na budování startupových ekosystémů přinese Martin Olczyk, který osm let vedl a budoval akcelerátory pro Techstars, jeden z nejuznávanějších startupových akcelerátorů na světě. Pod jeho vedením prošlo programem více než 100 globálních startupů a má zkušenosti s rozvojem startupových ekosystémů napříč různými zeměmi. Na konferenci se podělí o poznatky, jak může středoevropský region podpořit svůj další růst.
Evropskou investiční perspektivu zastoupí Jakob Stein, partner jednoho z nejúspěšnějších evropských fondů Creandum, jehož portfolio zahrnuje globální firmy jako je Spotify, Bolt, Klarna nebo Lovable, a Christian Noske, partner fondu NGP Capital s 1,6 miliardou dolarů pod správou, který investuje v Severní Americe i Evropě a jehož portfolio tvoří ze 70 % deep tech firmy.
Zkušenosti z Balkánu přinese Vuk Lau, partner venture kapitálového fondu Silicon Gardens a prezident Slovinské startupové a scaleup asociace. Vuk má více než 25 let zkušeností v oblasti SaaS, a za svou kariéru vybudoval a vedl řadu vysokovýkonných globálních týmů. Další panelisté budou postupně zveřejňováni na webu konference.
Podpora startupového ekosystému
Konferenci podporují společnosti přesvědčené, že středoevropský ekosystém potřebuje silnější zázemí. Mezi ně patří například mezinárodní advokátní kancelář Bird & Bird specializující se na právní podporu technologických firem a venture kapitálových investic.
Dále polský private equity fond Warsaw Equity Group, zaměřený na technologické a průmyslové firmy, nebo brněnský JIC, který prostřednictvím svého fondu investuje do deep tech startupů. Agentura CzechInvest pak připravuje startupy přímo na vystoupení na konferenci a podílí se na organizaci Czech Startup Weeku jehož je konference Engaged součástí.
Právě pro startupy v rané fázi vývoje je určena sekce konference Engaged Startup Showcase, kde porota na základě pitche na pódiu vybere ty nejlepší z 50 startupů z regionu.