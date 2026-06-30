Co brzdí růst firem? Odpovědi přinesl první OPTIDAY

Když firmy přestanou růst, bývá prvním impulsem navýšení marketingového rozpočtu nebo hledání nových nástrojů. První ročník konference OPTIDAY ale ukázal, že skutečné příčiny stagnace bývají mnohem hlubší. Napříč přednáškami věnovanými strategii, značce, umělé inteligenci i řízení firem zaznívalo, že dlouhodobý růst nestojí pouze na kvalitním marketingu, ale především na schopnosti sladit jednotlivé části byznysu.
96 % firem dělá marketing stejně jako před třemi lety
Marketingové prostředí se za poslední tři roky změnilo více než za poslední dekádu. AI, nové reklamní platformy i změny ve vyhledávání mění pravidla hry. Firmy, které radikálně nepřehodnotily svůj marketing, začínají zaostávat – ne kvůli rozpočtu, ale proto, že spoléhají na postupy, které už nefungují.
Další investice do reklamy nemusí znamenat další růst
Jedním z hlavních témat konference byl takzvaný skleněný strop růstu. Mnoho firem po období dynamického rozvoje zjistí, že vyšší investice do výkonnostního marketingu už nepřinášejí odpovídající výsledky.
Zvyšující se konkurence, rostoucí náklady na získání zákazníků i tlak na marže způsobují, že samotné navyšování reklamních rozpočtů přestává být spolehlivou cestou k růstu. Řečníci upozornili, že firmy by neměly zaměňovat růst obratu za skutečný růst hodnoty společnosti. Vyšší tržby totiž automaticky neznamenají vyšší ziskovost.
Ukázalo se také, že výkonnostní marketing nemůže být jediným pilířem růstové strategie. Dlouhodobý úspěch vyžaduje širší pohled na fungování firmy.
Růst firmy je především manažerská disciplína
Zajímavým zjištěním bylo, že růst nebyl na konferenci vnímán pouze jako marketingový problém. Přednáška zaměřená na lídry rostoucích firem upozornila na bariéry, se kterými se majitelé a manažeři setkávají nejčastěji – nedostatek času, tlak na cash flow, zpomalování růstu nebo postupnou ztrátu motivace.
Dlouhodobý rozvoj proto závisí nejen na marketingových aktivitách, ale také na schopnosti správně nastavovat priority, efektivně delegovat a soustředit se na činnosti s největším dopadem na výsledky firmy.
Značka rozhoduje více, než si firmy připouštějí
Významnou část programu tvořilo téma budování značky. Ta nebyla prezentována jako vizuální identita nebo marketingový doplněk, ale jako důležitý obchodní nástroj.
Firmy se silnou značkou totiž nejsou odkázány pouze na cenovou konkurenci. Dokážou lépe pracovat s důvěrou zákazníků, efektivněji proměňovat marketingové investice v obchodní výsledky a dlouhodobě chránit své marže.
Během konference opakovaně zaznívalo, že strategie značky musí prostupovat celou firmou – od komunikace, obchodu až po zákaznickou zkušenost.
Umělá inteligence mění pravidla hry
Velkou pozornost si získalo také téma AI Visibility. S nástupem generativní umělé inteligence se zásadně mění způsob, jakým lidé vyhledávají informace.
Firmám už nestačí soustředit se pouze na tradiční výsledky vyhledávání. Stále důležitější bude, zda je jejich značka dostatečně důvěryhodná a zda se stane součástí zdrojů, ze kterých nástroje využívající umělou inteligenci čerpají.
Bez propojení obchodu a marketingu to nepůjde
Dalším často diskutovaným tématem byla spolupráce vedení firmy, obchodního oddělení a marketingu. Mnoho společností se totiž potýká se situací, kdy jednotlivé týmy plní své cíle, ale firma jako celek stagnuje.
Příčinou bývá nedostatečná komunikace, odlišné metriky nebo absence společné strategie. Právě schopnost propojit obchod, marketing a vedení firmy se podle řečníků stává jedním z klíčových předpokladů dlouhodobého růstu.
První OPTIDAY tak ukázal, že úspěšný růst nevzniká díky jedné kampani nebo novému nástroji. Rozhodující je schopnost propojit strategii, lidi, data a každodenní fungování firmy do jednoho funkčního celku.