Cofidis Pay je k dispozici e-shopům, které používají platební bránu Comgate. Posouzení žádosti o úvěr pro nakupujícího je tak extrémně rychlé a jednoduché.

Cofidis je mezinárodní finanční společnost specializující se na poskytování spotřebitelských úvěrů. Společnost byla založena ve Francii roku 1982. V České republice působí od roku 2004. Cofidis se vyznačuje svým závazkem k férovému financování. Tento závazek je důležitý pro to, aby klienti mohli získat potřebné finanční prostředky bez zbytečných poplatků a za jasných podmínek. Nabízí také různé typy půjček, které jsou navrženy tak, aby byly srozumitelné a přehledné pro všechny zákazníky. Kromě toho společnost klade důraz na komunikaci se svými klienty a na rychlost poskytnutí finančních prostředků. Když se rozhodnete pro Cofidis, můžete si být jisti, že získáte férové a transparentní financování bez skrytých poplatků.

Proč je Cofidis Pay tak inovativní? Jeho hlavní předností je rychlost! Posouzení žádosti o úvěr trvá pouhých 90 vteřin, což se rovná rychlosti platby převodem nebo kartou. Cofidis Pay navíc nabízí výhodné podmínky pro zákazníky využívající splátkový nákup. To je ideální řešení zejména pro ty, kteří si chtějí pořídit dražší technologické výrobky – například nové počítače, tablety nebo mobilní telefony.

Cofidis Pay na Comgate platební bráně je k dispozici od dubna 2023. Zákazníci mohou nyní nakupovat s větší svobodou a flexibilitou díky novému splátkovému prodeji. Pokud hledáte inovativní řešení pro platby, Comgate a Cofidis Pay jsou vaší nejlepší volbou. Tato platební metoda umožňuje zákazníkům financovat své nákupy v rozmezí od 2 000 Kč do 50 000 Kč na dobu 6, 12, 24 nebo 36 měsíců a to bez akontace.

Jedním z největších benefitů této nové platební metody je rychlost posouzení žádosti – trvá jen 90 vteřin. Zákazníci tak mohou získat potřebné financování velmi rychle a snadno.

Pokud mají e-shopy aktivované v nastavení nové platební metody, automaticky se jim přiřadí „Na splátky Cofidis Pay“. To znamená, že zákazníci mohou používat tuto platební metodu v různých online obchodech, které spolupracují s platební bránou Comgate.

Díky narůstající popularitě a zvyšující se poptávce po možnostech online nákupů, vyvstává otázka platebních možností. Nákupy na splátky se staly v posledních letech oblíbenou volbou mezi spotřebiteli. Tato možnost umožňuje lidem rozložit náklady na dražší zboží do delšího období a snížit tak finanční zátěž. Cofidis Pay je moderní platební metoda nabízející řešení pro e-shopy, které chtějí zlepšit svou konverzi, a zároveň poskytnout zákazníkům jednoduchý a pohodlný způsob platby. Nabízí několik výhod pro e-shopy, pro které je rychlost, bezpečnost a pohodlné placení na prvním místě. Platby jsou zpracovávány okamžitě. To znamená, že e-shopy finance obdrží od Comgate ihned na své bankovní účty. E-shopu tak odpadá poplatek za platbu platební kartou. Jednou z největších výhod této platební metody je snadná integrace do většiny e-shopů. Obchodníci tak nemusí mít žádné obavy z nákladné a časově náročné instalace nových platebních systémů.