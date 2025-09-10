COM PLUS CZ získal rámcovou smlouvu se skupinou ČEZ na dodávku DWDM řešení

Zakázka je výsledkem více než roční intenzivní přípravy a podle zástupců společnosti COM PLUS CZ potvrzuje její technickou odbornost a schopnost dodávat komplexní řešení pro zákazníky s vysokými nároky na kvalitu a provozní spolehlivost.
„Velmi si vážíme důvěry, kterou nám skupina ČEZ – jako jeden z nejvýznamnějších hráčů v oblasti energetiky – projevila. Výběr COM PLUS CZ jako dodavatele DWDM technologie považujeme za významné ocenění naší práce, odbornosti i dlouhodobého úsilí,“ uvedl Ing. Marcel Ouřada, generální ředitel COM PLUS CZ a.s.
Klíčová zakázka pro přenosovou infrastrukturu v energetice
Rámcová dohoda zahrnuje dodávky aktivních prvků optické DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) infrastruktury, technickou integraci, související servisní služby i podporu technických specialistů. Součástí je i dokumentace, školení a zajištění rozvoje v následujících letech.
Zvolená přenosová technologie Nokia vyhověla požadavkům zadavatele jak po stránce technické, tak bezpečnostní. Klíčovým parametrem byla možnost zajištění vysoké dostupnosti, redundance, škálovatelnosti a efektivního řízení sítě.
„DWDM sítě tvoří páteřní infrastrukturu pro moderní datové toky v prostředí kritické infrastruktury. V případě energetiky je nutné garantovat maximální provozní spolehlivost, bezpečnost a možnosti dalšího rozvoje. Právě v těchto oblastech je technologie Nokia velmi silná, a jsme rádi, že ji můžeme na tomto projektu nasadit,“ dodává Marcel Ouřada.
Zkušenosti z projektů pro ČEPS
Společnost COM PLUS CZ má s realizací rozsáhlých projektů v oblasti kritické infrastruktury dlouholeté zkušenosti. V minulosti například dodala kompletní telekomunikační síť pro společnost ČEPS, včetně mnohaletého servisního zajištění, technické podpory a monitoringu sítě napříč všemi technologiemi. Nově vybudovaná, soběstačná infrastruktura byla koncipována jako nezávislá na ostatních přenosových sítích a zajišťovala přenosové, hlasové i datové služby pro dispečerské řízení české energetické přenosové soustavy.
Součástí projektu byla i dodávka dohledového systému SMART MONITORING, který COM PLUS CZ vyvinula. Řešení sjednotilo několik samostatných dohledových systémů do jediné aplikace, sloučilo alarmy na jednom místě a v krizových situacích usnadnilo dispečerům vyhodnocování událostí a postup podle stanovených procesů. Tím společnost prokázala schopnost realizovat komplexní technologické projekty s vysokými nároky na bezpečnost a provozní integritu.
Partnerství s Nokií a tým certifikovaných odborníků
Společnost COM PLUS CZ je dlouhodobým a certifikovaným partnerem Nokie na českém trhu. Disponuje vlastním týmem certifikovaných techniků a specialistů na přenosové technologie, kteří mají zkušenosti s implementací optických přenosových systémů v rámci kritické infrastruktury, státní správy i průmyslu.
Díky této spolupráci a odbornému zázemí mohla firma nabídnout komplexní a na míru přizpůsobené řešení, které splnilo požadavky výběrového řízení.
Rozvoj bezpečné a robustní komunikační infrastruktury
DWDM infrastruktura tvoří páteř pro datový provoz v prostředí skupiny ČEZ, a je tak zásadní pro provozní stabilitu i budoucí digitalizaci energetické sítě. Smlouva s COM PLUS CZ tak zapadá do dlouhodobé strategie skupiny ČEZ budovat bezpečnou, škálovatelnou a moderní komunikační vrstvu napříč energetickou infrastrukturou.
Zakázka navazuje na předchozí aktivity COM PLUS CZ v oblasti přenosových sítí a rozšiřuje její referenční portfolio o další významný projekt v sektoru utility.
O společnosti COM PLUS CZ a.s.
COM PLUS CZ je česká technologická a systémově integrační společnost zaměřená na návrh a dodávku řešení v oblasti telekomunikací, IT infrastruktury, kybernetické bezpečnosti a průmyslových technologií. Mezi její zákazníky patří subjekty veřejného sektoru, utility, provozovatelé dopravní infrastruktury i komerční firmy.