ComSource: networking a kyberbezpečnost doplnila analýza dat

Na trh vstoupila s nabídkou služeb v oblasti networkingu, ke kterým se zanedlouho přidala kyberbezpečnost, protože je nedílnou součástí všech sítí. Ale to byl teprve začátek – nyní, po třinácti letech zkušeností a úspěchů, firma oznámila další rozšíření svých služeb. Dosavadní dva segmenty se rozšiřují o datovou analytiku.

„Jsme vlastně na prahu nové éry,“ říká spolumajitel ComSource Jaroslav Cihelka. „V datové analytice vidíme velký potenciál a chceme tak našim klientům poskytnout nástroje a služby, které jim pomohou lépe pochopit a využít svá data.“

ComSource, který se již etabloval jako důležitý lokální hráč v oblasti IT, se nyní chystá proniknout do nového segmentu. „Rozhodli jsme se rozšířit naše zaměření směrem, který je podle nás logickým krokem vpřed. Od samotného přenosu a ochrany dat se nyní dostáváme i k jejich analytice,“ doplňuje spolumajitel Michal Štusák. ComSource se chce zaměřit na řešení zahrnující vše od nástrojů pro správu a analýzu dat, až po sofistikované systémy pro zpracování velkých objemů informací.

Svými službami v oblasti networkingu a kyberbezpečnosti si ComSource vysloužil reputaci spolehlivého odborníka. Vstupem do oblasti datové analytiky firma ukazuje, že je připravena růst a adaptovat se novým výzvám. „Pomáháme našim zákazníkům získat informace z nasbíraných dat a překlopit je ve funkční bezpečnostní strategii,“ říká Cihelka. „A právě to aktuálně nabízí odvětví datové analytiky. Protože jsme středně velká firma, můžeme na to pružně reagovat. Naše hlavní přednost je totiž schopnost vidět a přizpůsobit se klíčovým trendům v tvorbě dlouhodobých strategií u našich zákazníků.“

Autor: ComSouce. Zleva Jaroslav Cihelka a Michal Štusák.

„Rozšiřování našich kompetencí je logickou evolucí našich zkušeností v oblasti sítí a kyberbezpečnosti, a proto jsme se rozhodli jej zvýraznit a spojit s rebrandingem firmy,“ vysvětluje dále Štusák. „Nová vizuální identita vyjadřuje, novou vizi naší firmy, reflektuje nároky neustále se rozvíjejícího digitálního prostředí a má především vytvořit pozitivní vnímání zaměstnanců a zákazníků. Jsme moderní a spolehlivá firma s profesionálním týmem, zkušenostmi a chutí do inovací,“ dodává Cihelka. Kromě toho firma spustila i nové webové stránky, které odrážejí nový směr a vizionářský přístup. „Chtěli jsme, aby naše značka lépe odrážela naši evoluci a naše ambice,“ říká Štusák.

Společnost ComSource poskytuje vysoce profesionální služby a dodává infrastrukturní a bezpečnostní řešení on-premise, v cloudu nebo v hybridních prostředích. Díky vlastní laboratoři ComSource vyvinul a dále rozvíjí i vlastní řešení a služby. Nejvýraznější z nich je systém FlowGuard chránící před DDoS útoky. Ten vznikl v laboratořích společnosti a funguje na principu rozpoznání potenciální hrozby již v toku dat mířících na síť a jeho vyčištění od nežádoucího provozu. Organizacím pomáhá detekovat všechny druhy DDoS útoků. Blokuje data z podezřelých zdrojů, a přitom nezasahuje do běžného provozu jejich sítě. Díky strojovému učení FlowGuard neustále zvyšuje svou efektivitu a naddimenzovaná kapacita čistícího centra zaručuje spolehlivost v každé situaci.

ComSource má i svůj CSIRT tým, je aktivním členem AFCEA a projektu FENIX. Společnost má své pobočky v Praze, Písku a v Bratislavě. „Přestože jsme se za poslední roky hodně naučili a vyrostli, věříme, že je před námi velmi dynamické období plné zajímavých projektů,“ uzavírá Štusák.