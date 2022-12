Continental vylepšuje velkovýrobu. Pomáhá mu rozšířená realita

Rozšířená realita nachází nové využití, a to v brandýském závodě Continental, který je známý pro své inovace v digitalizaci a automatizaci.

Ačkoli si se značkou Continental většina z nás spojuje především prémiové pneumatiky, nabízí toho mnohem více. Její tuzemský závod v Brandýse nad Labem se ve svém rozsáhlém areálu zaměřuje na výrobu velkoformátových displejů, multimediálních systémů, autorádií nebo třeba eCall systémů pro automobilky jako BMW, Volkswagen, Audi či Renault. Ze všech závodů Continental Automotive bývá právě tento právem označován jako globální modelový závod pro digitalizaci. Důvodem jsou zdejší neustále se rozvíjející inovace, které mnohdy připomínají sci-fi.

Autor: Continental Automotive Czech Republic

Rozšířená realita jako běžná součást práce

Po dvouletém zkoumání a vylepšování v Brandýse představili nevšední možnosti využití rozšířené (augmentované) reality (AR). Ta oproti dobře známé virtuální realitě, která běžně zprostředkovává zážitek pouze z nereálného prostředí, dokáže propojit obojí – realitu s fikcí. Nejčastěji se s ní jako běžný uživatel setkáte v podobě tzv. head-up displeje (ty mimo jiné vyrábějí v brandýském Continentalu), který je k vidění na čelním skle v zorném poli řidiče u novějších typů vozů. Majitelé těchto automobilů tak získávají z jednoho místa maximum informací pro komfortní přehled o průběhu jízdy, stavu vozidla a dalších nezbytných věcech, aniž by si je museli složitě za jízdy vyhledávat.

Právě tyto pomocné technologie si našly své místo i ve výrobním sektoru, údržbě

a v dalších podpůrných odděleních brandýského závodu. Dobře slouží i při školení zaměstnanců nebo například při vzdálené komunikaci se zákazníky, která je na trhu čím dál žádanější. Díky těmto novým technologickým možnostem jsou zdejší pracovní procesy značně efektivnější, dokážou eliminovat zbytečné chyby a v dlouhodobém horizontu sníží i náklady na provoz.

„Myslím si, že chytré brýle pro rozšířenou realitu budou jednou v našich výrobních prostorách stejně běžné jako třeba průmysloví roboti. Budou pomáhat tam, kde běžné prostředí nestačí. Tam, kde bychom se potřebovali posunout do budoucnosti a vidět to, co je pro ostatní zatím stále neviditelné. Musíme ale přitom myslet na to, že brýle mají být pomocníkem, ne zátěží. Proto bude velmi důležité vždy důkladně zvážit, pro který případ použití je vhodné tento hardware zvolit,“ říká Tomáš Vondrák, ředitel českého Continental Automotive.

Pomocní roboti a důraz na udržitelnost

Vedle vychytávek ze světa AR se v Brandýse již několik let usilovně věnují začleňování robotů a cobotů (kooperativních robotů) do procesu výroby. Stále kupředu postupující automatizace přináší i nové možnosti, jak zužitkovat vlastnosti, kterými umělá inteligence disponuje. Ačkoli zmínění robotičtí pomocníci fungují na zcela jiných principech, v konečném měřítku to efektivitě práce jen prospívá. Pro menší coboty našli v Continentalu využití zejména v jednodušších oblastech linky. Nejčastěji tam, kde vzniká potřeba ulehčit lidskému operátorovi v monotónní či neergonomické činnosti. Naopak sedmiosé roboty pro jejich větší samostatnost zaměstnali jako pomocnou ruku přímo v procesu – na výrobních linkách.

Dlouhodobým cílem je digitalizovat všechny procesy – ve výrobě, ve skladu i v administrativě, a to nejen interně, ale i ve vztahu k dodavatelům a zákazníkům. V plánu je všechny systémy maximálně zjednodušit, zautomatizovat a standardizovat. Konsolidovat zdroje dat tak, aby určitá informace byla vždy jen na jednom místě, odkud si ji budou automaticky přebírat všechny systémy.

„Do budoucna bychom takto propojili naše systémy i se systémy zákazníků, dodavatelů a jejich subdodavatelů, což by mělo vést k usnadnění plánování výroby a dodávek napříč celým řetězcem. Výsledným efektem bude udržitelný dodavatelský řetězec, jehož plynulost mimo jiné povede ke snížení emisí CO 2 ,“ doplňuje Tomáš Vondrák.