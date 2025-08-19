Coolhousing spustil novou generaci VPS s NVMe SSD a AMD EPYC

Datové centrum Coolhousing představilo začátkem srpna tohoto roku jednu z nejpokročilejších a nejmodernějších virtualizačních platforem provozovaných na území České republiky. Nová virtualizace přináší výkonnostně robustní řešení, které ocení jak nezávislí vývojáři, střední a velké firmy, provozovatelé IT služeb (ISP), tak nároční koncoví uživatelé. Zkrátka, všichni, co požadují maximální bezpečnost, výkon a stabilitu serverů.
Infrastruktura a technologie pro výkonnou budoucnost
Coolhousing při návrhu, vývoji a stavbě nové virtualizace a clusterů využil svých 15letých zkušeností a know-how s poskytováním profesionálního VPS hostingu pro stovky českých i zahraničních klientů a vybudoval od píky úplně novou virtualizační infrastrukturu i platformu.
Výpočetní výkon virtuálních serverů zajišťují procesory AMD EPYC generace Zen 3 disponující vysokou kapacitou výpočetních jader a velmi vysokým výkonem každého vlákna CPU. Další předností této procesorové řady je velmi nízká energetická náročnost, což mimo jiné snižuje uhlíkovou stopu celého provozu.
Co uvítají uživatelé databází, provozovatelé webových stránek a aplikací, a nejen oni, je kompletní přechod na technologii NVMe SSD u diskových úložišť. Coolhousing se rozhodl opustit SSD úložiště, neboť v rámci jejich interních testů NVMe SSD vykazovaly v porovnání s klasickými SSD téměř 3× vyšší diskový výkon a o 84 % nižší latenci na úložištích. To se v praxi projevuje vysoce stabilním a plynulým provozem VPS serverů i při velmi vysokém zatížení.
Dva oddělené clustery a přechod na Proxmox VE
Celá virtualizační infrastruktura byla rozdělena na dva samostatné hardwarové clustery. Takové oddělení podle zkušeností a testování datového centra Coolhousing přináší výrazně vyšší úroveň výkonu, stability i bezpečnosti. Zároveň je každý cluster navržen tak, aby maximálně vyhovoval specifickým požadavkům odlišných operačních systémů. Jeden cluster je optimalizovaný pro vysoký výkon VPS Linux, tedy virtuálních serverů s Unix/Linux a BSD distribucemi. Druhý pak je určen pro hladký provoz VPS Windows s operačními systémy Windows Server.
Aby virtualizace poskytovala maximálně efektivní, rychlé a výkonné prostředí, přešel u obou clusterů Coolhousing z virtualizační platformy KVM na Proxmox VE. S nástrojem Proxmox má datové centrum bohaté zkušenosti při provozu privátních klientských projektů a splňuje veškeré požadavky pro moderní virtuální hosting. A to nejen z hlediska šifrování, procesorových instrukcí, kontejnerové virtualizace (LXC), databázového zpracování a efektivní podpory virtualizace.
Prodloužení 50% slevy a migrace zdarma pro stávající klienty
Aby si úplně každý mohl ověřit rychlost a výkon nové virtualizace, prodlužuje datové centrum Coolhousing akci se slevovým kódem VPS50FREE. Při zadání tohoto kódu v objednávce získají noví zákazníci 50% slevu na první platební období na jakýkoliv virtuální server. Tato sleva se rovněž vztahuje na výkonnostně pokročilé virtuální dedikované servery (VDS), které disponují NVMe SSD kapacitou až 1 TB.
Pro stávající klienty chystá Coolhousing, jako poděkování za jejich dlouholetou důvěru, přesun všech zákaznických serverů na novou virtualizaci v poměru 1:1 zcela zdarma a bez jakékoli změny cenových podmínek.
Závěr
Spuštěním nové virtualizační infrastruktury s NVMe úložišti, procesory AMD EPYC, platformou Proxmox VE a inovativními prvky přichází datové centrum Coolhousing s novou generací virtuálních serverů. Ta má za cíl poskytnout uživatelům nejen ze segmentu e-commerce, SaaS, ISP a webhostingu maximální výkon, bezpečnost a dostupnost bez kompromisů. A s akcí VPS50FREE
je možné si ji vyzkoušet od 131 Kč/měsíčně.