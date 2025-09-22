Lupa.cz  »  Články  »  Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI

cif
Autor: Internet Info
Slavíme 20 let! Jubilejní ročník konference Czech Internet Forum se zaměří na to, jak AI hýbe světem médií, marketingu a digitálních technologií. Zvýhodněná cena platí do konce září.
Dnes
pr článek

Dvacet let změn, které přepsaly pravidla hry. Takovou jízdu zažil český internet — a stejně dlouho ji sleduje i konference Czech Internet Forum. Letos se proto ohlédneme za dvěma dekádami digitální revoluce, a hlavně se podíváme dopředu: Jak obstát v době, kdy pozornost publikum roztříštily sociální sítě, důvěra v média slábne a kdy se do hry naplno zapojuje umělá inteligence — mění způsoby vyhledávání, píše texty, plánuje kampaně a ovlivňuje i to, co vůbec vidíme?

Čeká nás velká mediální debata s představiteli největších mediálních domů jako CNC, Seznam.cz, TV NOVA nebo Vltava Labe Media, jak jinak než na téma 20 let online revoluce – Co čeká média dál?

Do konce září platí zvýhodněná cena vstupného v rámci Early Bird nabídky.

Koho uvidíte nejen na pódiu:

V hlavní roli umělá inteligence

AI zásadně proměňuje způsob, jakým vyhledáváme informace, jak se tvoří obsah i jak funguje marketing. Diskutovat se bude například o tom, co znamenají nové přístupy k vyhledávání (AI Overviews místo klasického SEO) nebo jaké dopady má AI na mediální byznys.

  • Josef Šlerka (NFNZ): Řekněte webu: Pápá – co dnes víme o vlivu AI na vyhledávání a média.
  • Tomáš Novák (Marketing Miner): Jak AI mění obsahový marketing – od analýzy klíčových slov po praktické využití AI nástrojů.
  • Zdeněk Valut (Elevaty.ai): AI-driven marketing – integrační platformy a budoucnost, kdy AI začne řídit kampaně.
  • Martin Malý (Economia): Kdo to, proboha, napsal?! – o tom, jak moderní technologie převrací mediální svět naruby.

Proměna médií a digitální žurnalistiky

Dvacet let internetu je také dvacet let dramatických změn v médiích. Jak se redakce přizpůsobily digitálnímu prostředí a co je čeká dál?

  • ●      Velká mediální debata: 20 let online revoluce – špičky českého mediálního světa Libuše Šmuclerová (CNC), Matěj Hušek (Seznam.cz), Daniel Grunt (TV Nova) a Vít Nantl (Vltava Labe Media) budou sdílet své vize o budoucnosti médií. Moderuje Filip Rožánek.
  • Filip Rožánek (Internet Info): Česká média a internet: 20 let lásky a nenávisti – klíčové milníky vývoje českých médií a internetu.
  • Rozhovor s Čestmírem Strakatým a Filipem Titlbachem (Deník N) – o podcastové scéně, placeném obsahu, budování důvěry a hranicích mezi novinářem a influencerem.

Reklama v éře Connected TV

Televizní obrazovky se mění — a s nimi i způsob, jak na nich dělat reklamu. Connected TV (CTV) zažívá raketový růst a stává se pevnou součástí mediálního plánování.

  • Josef Čapek (Teads): Connected TV jako součást big-screen kampaní – předvede, jak díky omnichannel strategii zefektivnit zásah televizních kampaní napříč platformami a jak propojit lineární a digitální televizi.
  • Tatiana Lisá (SWEET.TV): Evropské trendy CTV – ukáže, jak díky personalizaci, měřitelnosti a využití FAST kanálů překonává CTB klasickou reklamu v lineární televizi.

Marketingová inspirace

Marketing dnes stojí na křižovatce nových technologií, formátů a regulací. Jak se mění kampaně a jak reaguje publikum?

  • Vojtěch Lambert (LCG New Media): Konzumace obsahu na sítích v roce 2025 – trendy a čísla o chování uživatelů v ČR i ve světě.
  • Petra Dolejšová (Bez paragrafů): Právo a realita show – právní kauzy, které hýbou online byznysem.

Trendy, zkušenosti a příběhy českého online světa.V jeden den, na jednom místě – 4. listopadu v pražském Hotelu Duo.

Nezmeškejte jedinečnou příležitost být na 20. jubilejním ročníku konference Czech Internet Forum a navázat cenné kontakty. Podívejte se na programkonference, seznam řečníků a registrujte se včas. Zvýhodněná cena Early Bird platí pouze do 30. září.

Hlavním partnerem konference je Teads Schweiz GmbH, dalšími partnery jsou Sweet TV Group a VLTAVA LABE MEDIA a.s.. Mediálními partnery jsou Marketing Journal a MediaGuru, produktovým partnerem je EasyEvent. Organizátory jsou Lupa.cz a TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.

PROGRAM
