 »   »  Datacentrum ServerPark finišuje přípravy před spuštěním

Projekt ServerParku, za kterým stojí hostingová společnost VSHosting, vznikl před více než třemi lety. V té době začalo hledání vhodného pozemku na území Prahy, který by splňoval přísné požadavky pro provoz spolehlivého datacentra a který by navíc nebyl příliš omezován okolní zástavbou. „Jako u každé nové výstavby jsme se museli i u té naší potýkat se složitou legislativou. Přeci jen to je stavba datacentra na zelené louce. Takových datacenter vzniká minimum. Většinou jsou vestavovány do existujících starších budov, což sebou nese různá klíčová technologická omezení“ popisuje Damir Špoljarič, ředitel VSHostingu. Projekt stavby se tak mohl plně přizpůsobit potřebám datacentra a to nejen vnitřními dispozicemi budovy, ale i například zajištěním plochy pro cisterny za účelem operativního doplnění paliva v generátorech v případě dlouhodobého energetického blackoutu.

VSHosting je také jediná hostingová firma v ČR s výhradním zaměřením na serverové a cloudové služby, která se stala provozovatelem vlastního datacentra. Většina konkurenčních společností provozuje svá datová centra vestavěná do pronajatých budov, což sebou nese provozní i organizační rizika, která mohou v konečném důsledku dopadnout i na klienty.

ServerPark má tři hlavní specifika, která se stala absolutní prioritou při výstavbě – technologická bezpečnost, fyzická bezpečnost a eliminace ostatních provozních rizik. Fyzická bezpečnost je nadstandardně zajištěna například konstrukcí budovy (železobetonové stěny, pancéřové dveře, žiletkový plot s elektronickým zajištěním perimetru), pěti bezpečnostmí zónami a nadstandardní elektronickou ochranou. Technologie je rovněž chráněna před zatopením vodou. Nad technologií se nenachází žádné rozvody vody a i kancelářské prostory jsou z tohoto důvodu vytápěny a chlazeny tepelným čerpadlem vzduch/vzduch. Do budovy není přivedena přípojka plynu a budova je maximálně chráněna proti vnějším vlivům (nadstandardní zemnící soustava, ochrana před přívalovými dešti apod.).

Do budovy jsou přivedeny 3 optické trasy. Celková připojená kapacita bude 120Gbps s možností upgradu na dvojnásobnou kapacitou s minimálními investičními náklady. Spolu se stavbou budovy jsou realizovány vlastní přípojky o celkové délce cca 3km. Datová síť je postavena na technologii Cisco Nexus.

VSHosting neplánuje výrazně více vstupovat na rack hostingový trh v ČR, byť by se to s navýšením kapacity o 151 racků (každý 47U x 8kW) nabízelo. „Rack Hosting je jedna z našich služeb, primárně se zaměřujeme na služby s vyšší přidanou hodnotou a datacentrum vnímáme jako naší základní infrastrukturu než jako samotný byznys. Nicméně tyto přidané služby, kterými tvoříme naše serverové služby, jsou velice náročné na celou infrastrukturu, tudíž klient na rack hosting získá výrazně lepší zázemí než u společnosti, která se zabývá jen čistě pronájem racků“, vysvětluje Damir Špoljarič.

VSHosting realizuje v nové budově svůj nový pražský headquarters. Má k dispozici téměř 800m2 kancelářských prostor. Nechybí ani venkovní gril a možnost pracovat na zahradě s wifi, dále posilovna, chill-out zóna s nealko barem a herními prvky. Nové kanceláře jsou pro kolektiv zajímavé také lepší dopravní dostupností autem, MHD, vlakem i na kole. VSHosting pro svoji zahraniční expanzi přijímá desítky odborníků. Shání zejména zkušené senior linux administrátory, PHP programátory, C programátory a další. V tuto chvíli hledá do svého týmu 20 dalších odborných pracovníků. Do 3 let VSHosting plánuje, že jeho tým bude tvořit 120 pracovníků v Praze a další v zahraničí. „Nyní se poprvé za 9 let cítíme jako opravdový start-up. Kromě zahraniční expanze chystáme i velký boom v serverových službách v ČR a to ještě letos“, doplňuje Špoljarič.

VSHosting připravil krátké video ze ServerParku:

Pro zájemce jsou uskutečňovány také komentované prohlídky. Stačí napsat na serverpark@vshosting.cz a nový tým VSHostingu odpovědný za chod ServerParku Vás rád provede a ServerPark představí.

Více informací na www.vshosting.cz