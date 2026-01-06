Datová centra se mění: AI, hybrid a bezpečnost pohledem MasterDC

Éra, kdy byla datová centra vnímána pouze jako rozsáhlé sklady serverů, definitivně končí. Dnešní digitální byznys klade na poskytovatele infrastruktury daleko vyšší nároky, přičemž těžiště poptávky se přesouvá od pouhého pronájmu prostoru a konektivity k nabídce komplexních služeb.
„Trendem je integrovat cloudové služby, edge řešení a výkonné AI kapacity do jednoho funkčního celku. Zákazníci už nepoptávají jen prostor a konektivitu, ale očekávají komplexní infrastrukturu jako službu, která je maximálně flexibilní, bezpečná a škálovatelná,“ říká Karel Diviš, obchodní ředitel technologické společnosti MasterDC. Tento posun odráží skutečnost, že klienti již nechtějí řešit hardware, ale upřednostňují možnost plně se soustředit na své podnikání s minimálními starostmi o IT. V důsledku toho stále častěji roste poptávka po komplexní správě IT systémů, tzv. managed services.
Umělá inteligence vyžaduje extrémní výkon
Katalyzátorem největších změn v oblasti datových center je umělá inteligence. Podle studie společnosti AWS už dnes AI nástroje využívá třetina českých firem, což představuje významný skok oproti necelým 22 % z předchozího roku. Dá se očekávat, že poptávka po datových centrech, která umí AI systémy efektivně provozovat, poroste.
„AI modely jsou technologicky extrémně náročné. Vyžadují vysoký výpočetní výkon, specifické napájení, mnohem účinnější chlazení a datovou propustnost, která překonává dosavadní standardy,“ vysvětluje Diviš.
MasterDC na tyto nové nároky reaguje stavbou datového centra ve vojenském areálu Kanicích u Brna. Spuštění centra, které bude jako první v Česku plně optimalizováno pro umělou inteligenci, se očekává na podzim roku 2026. Areál nabízí vysokou úroveň zabezpečení a počáteční kapacitu 4 MW. Technologicky se centrum připravuje na extrémní zatížení, včetně vodního chlazení s kapacitou až 120 kW na rack. Důraz je kladen i na udržitelnost, jelikož v areálu vznikne fotovoltaická elektrárna. V budoucnu se pak bude podle potřeb trhu rozšiřovat.
„Naším cílem není bezhlavě investovat do rozsáhlé infrastruktury, ale postupně a na základě reálné poptávky rozvíjet datové služby typu výstavby privátních AI cloudů, kolokace pro AI nebo pronájmu GPU serverů,“ uvádí Diviš.
Bezpečnost: Lidská chyba a nová legislativa
Bezpečnost dat se s nástupem nové legislativy posunula z doplňkového tématu na absolutní nutnost. Firmy již nehledají jen splnění základních norem, ale vyžadují prokazatelné certifikace a systémový přístup k řízení rizik.
Diviš zdůrazňuje, že sami v MasterDC jdou příkladem a sází na certifikaci. „Naše cloud platforma je zapsána v katalogu cloud computingu na bezpečnostní úrovni 3 – vysoká, což znamená, že splňuje nejpřísnější požadavky státní správy,“ vysvětluje Karel Diviš.
„Dnes je největším rizikem kombinace sofistikovaných kybernetických útoků a lidské chyby. Technologické zabezpečení je samozřejmost, ale nesmíme zapomínat ani na správně nastavené procesy a důkladné proškolení personálu. Jinak bezpečnost není dostatečná. Právě povinnost pravidelně školit zaměstnance a dobře nastavit interní procesy je jedna z nejvýraznějších změn, které nový zákon č. 264/2025 Sb. přinesl,” dodává Diviš.
V kontextu rostoucí komplexity a provázanosti systémů se rizika mohou šířit i přes dodavatelské řetězce, proto je nezbytné pečlivě řídit přístupová práva a vybírat partnery se shodnými bezpečnostními standardy.
Udržitelnost jako byznysový požadavek
Udržitelnost už dávno není jen okrajovým tématem, ale konkrétním požadavkem mnoha firem, tak regulatorních rámců. Firmy aktivně zjišťují PUE hodnoty (Power Usage Effectiveness) svých dodavatelů a zajímají se o hospodaření s energií a vodou, nakládání s odpadním teplem a optimalizaci chlazení.
V MasterDC jsou přesvědčeni, že tento trend bude výrazně posilovat. „Efektivita a odpovědnost se v budoucnu stanou naprosto klíčovými hodnotami, srovnatelnými s výkonem a bezpečností,“ uzavírá obchodní ředitel Diviš.